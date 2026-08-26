ยินดี! จางดงยุน ประกาศแต่งงานนักแสดงสาว คิมซึงยุน หลังคบหาดูใจกันมานาน
เซอร์ไพรส์ทั้งวงการ! พระเอกหนุ่ม จางดงยุน ประกาศแต่งงานกับนักแสดงสาว คิมซึงยุน หลังซุ่มคบหาดูใจกันมานาน แฟนๆ แห่ยินดีวันวิวาห์
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีมาก ๆ ในฝั่งวงการบันเทิงเกาหลีใต้ เมื่อพระเอกสุดฮอต จางดงยุน (Jang Dong-yoon) ออกมาโพสต์แจ้งข่าวดีว่าเขากำลังจะจูงมือแฟนสาว อย่าง คิมซึงยุน (Kim Seung-yun) ที่คบหาดูใจกันมานาน โดยพิธีวิวาห์จะจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย และส่วนตัวมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคม 2569 ที่กำลังจะมาถึงนี้
“สวัสดีครับ ผมจางดงยุนครับ
วันนี้ผมมีข่าวที่อยากบอกให้ทุกคนทราบด้วยตัวเอง จึงเขียนข้อความนี้ขึ้นมาครับ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ผมจะแต่งงานกับคนที่อยู่เคียงข้างผมมาเป็นเวลานานครับ เราวางแผนที่จะจัดพิธีแต่งงานอย่างเงียบๆ ด้วยพิธีทางศาสนา โดยเชิญเพียงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาร่วมงานเท่านั้น
กว่าจะตัดสินใจแต่งงานได้ ผมใช้เวลาคิดและไตร่ตรองเยอะมากครับ เราได้ใช้เวลาด้วยกันมานาน ทำให้ได้เรียนรู้ตัวตนในหลายๆ ด้านของกันและกัน และด้วยเหตุนั้นทำให้เรายิ่งเข้าใจและทะนุถนอมกันและกันมากขึ้นครับ
จากนี้ไป เราตัดสินใจที่จะคอยอยู่เคียงข้างและเป็นเซฟโซนให้แก่กันในจุดที่ใกล้ที่สุด รวมถึงจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสนุกสนานและมีความสุขครับ
ผมอยากแจ้งข่าวนี้ให้ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและร่วมเดินเคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการเป็นนักแสดงเป็นกลุ่มแรกครับ ข่าวที่กะทันหันนี้อาจทำให้หลายคนตกใจ แต่หวังว่าทุกคนจะเฝ้ามองด้วยความอบอุ่นนะครับ
ผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะนักแสดง และเพื่อใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งให้เติบโตยิ่งขึ้นไปในอนาคตครับ ขอบคุณครับ
จาก จางดงยุน”
จากการประกาศแต่งงานสายฟ้าแล่บของ จางดงยุน และ คิมซึงยุน นั้นทำให้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากฝ่ายหญิงนั้นเพิ่งเป็นนักแสดงหน้าใหม่ ที่กำลังกลายเป็นเจ้าสาวป้ายแดง โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอเป็นใคร และทั้งคู่เจอกันเมื่อไหร่ วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านไปทำความรู้จัก คิมซึงยุน (Kim Seung-yun) คือใคร? ว่าที่เจ้าสาวคนสวยผู้ครองหัวใจ จางดงยุน (Jang Dong-yoon) ไปพร้อม ๆ กันค่ะ
ประวัติ คิมซึงยุน (Kim Seung-yun)
คิมซึงยุน เกิดในเดือนกันยายน ปี 1997 ปัจจุบันอายุ 28 ปี เธอเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักแสดงหลังจากเข้าศึกษาในภาควิชาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ มหาวิทยาลัยคอนกุก เมื่อปี 2018 หลังจากนั้น ซึงยุน ก็ได้เดบิวต์ด้วยผลงานละครทางช่อง KBS 2TV เรื่อง ‘The Green Bean General’ ซึ่งออกอากาศในปี 2019 และมีผลงานการแสดงละครตามมาอีกหลายเรื่อง เช่น ‘Method’, ‘Crash’ และ ‘Please Take Care of the Eagle Brothers!’
นอกจากนี้ คิมซึงยุน ยังมีผลงานการแสดงในหลากหลายบทบาทในวงการภาพยนตร์เกาหลี อาทิ เรื่อง ‘Chan-sil is Not So Popular’, ‘In the Water’, ‘Our Day’, ‘The Traveler’s Needs’ และ ‘Nuruk’
ประวัติ จางดงยุน (Jang Dong-yoon)
สำหรับ จางดงยุน ว่าที่เจ้าบ่าวสุดหล่อ เกิดในเดือนกรกฎาคม ปี 1992 และมีอายุ 34 ปี เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮันยาง ก่อนที่จางดงยุนจะได้เข้ามาเดบิวต์เป็นนักแสดงเขาเคยกลายเป็นไวรัลฮือฮาในโซเชียลของเกาหลีใต้ช่วงหนึ่งจากการช่วยจับโจรที่ร้านสะดวกซื้อในปี 2015 ซึ่งดึงดูดความสนใจได้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเดบิวต์เสียอีก
จองดงยุน เดบิวต์ในฐานะนักแสดงจากเว็บดรามาเรื่องWomen at a Game Company ต่อมาในปีเดียวกัน เขารับบทในซีรีส์แนวลึกลับของวัยรุ่นเรื่อง Solomon’s Perjury ในปี 2016 และมีผลงานการแสดงตามมาอีกมากมาย เช่น ‘School 2017’, ‘To You Who Forgot Poetry’, ‘Ddamba Girls’, ‘The Green Bean General’, ‘Oasis’, ‘Morning Comes Even to the Psychiatric Ward’, ‘Flowers Bloom in Sand’ และ ‘Mantis: The Murderer’s Outing’
ทั้งนี้สื่อเกาหลีใต้ยังได้รายงานว่า จางดงยุน ขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ยาวครั้งแรกด้วยเรื่อง Nuruk และเขาก็เป็นคนแคสติ้งให้ คิมซึงยุน แฟนสาวของเขามารับบทเป็นนางเอกของเรื่องด้วยตัวเองด้วย
อ้างอิงจาก : IG dongyoon_0712, starnewskorea
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