“ลูกหมี รัศมี” ฟ้องล้มละลาย “ปู มัณฑนา” เพิ่มอีกคดี ยันไม่มีเจตนากลั่นแกล้ง
“ลูกหมี รัศมี” ฟ้องล้มละลาย “ปู มัณฑนา” เพิ่มอีกคดี ยันไม่มีเจตนากลั่นแกล้ง ท้าวางเงิน 1.7 ล้านเคลียร์หนี้จะถอนฟ้องให้
26 ส.ค. 2569 ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี นางแบบรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ และทนายกุ้ง-อำนวยพร มณีวรรณ์ ทีมทนายความจากสำนักงานทนายคลายทุกข์ ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าคดีความกับคู่กรณี ปู มัณฑนา หิมะทองคำ ที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ (รามอินทรา ข้างโรงพยาบาลสินแพทย์) หลังเดินหน้ายื่นฟ้องคดีล้มละลายเพิ่มอีก 1 คดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยศาลล้มละลายกลางนัดพิจารณาคดีในวันที่ 12 ตุลาคม 2569 เวลา 09.00 น.
ลูกหมีเปิดเผยสาเหตุที่ยื่นฟ้องคดีดังกล่าวว่า ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งใคร แต่ต้องการเพียงเงินคืน หลังอดทนรอมานานเกือบ 3 ปี แม้ศาลจะมีคำตัดสินให้คู่กรณีชำระหนี้แล้ว แต่คู่กรณีกลับยื่นอุทธรณ์ ทำให้ต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อในคดีล้มละลายเพิ่มเติม
ปัจจุบันยอดหนี้สินรวมเงินต้นและดอกเบี้ยพุ่งสูงกว่า 2,400,000 บาทแล้ว โดยทีมงานลงพื้นที่สืบทรัพย์สินล่วงหน้า พบว่าคู่กรณีไม่มีทรัพย์สินในครอบครอง ส่วนจะมีการโอนย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือไม่ ยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป
ลูกหมีกล่าวถึงกรณีที่อีกฝ่ายเคยระบุว่ามีผู้ใหญ่ใจดีพร้อมสนับสนุนเงินสู้คดีจำนวน 1.7 ล้านบาทว่า หากมีเงินจริงสามารถนำมาวางได้ทันที พร้อมยืนยันว่าตนพร้อมถอนฟ้องให้ทุกคดี แต่ย้ำว่ายอดหนี้ปัจจุบันรวมดอกเบี้ยไม่ใช่ 1.7 ล้านบาทแล้ว หากชำระครบตามจำนวนจริง เรื่องทั้งหมดก็พร้อมจบลง เพื่อให้อีกฝ่ายนำเวลาไปต่อสู้คดีกับบุคคลอื่นต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มาดามสามพี เผย ปู มัณฑนา โดนโกงที่ดิน 100 ล้าน ลั่น หนี้แค่ 2 ล้านของ ลูกหมี ไม่ต้องกังวล
- ศาลสั่งจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 รอลงอาญา ‘ทนายกุ้ง’ คดีหมิ่นประมาท ‘ปู มัณฑนา’
- ปู มัณฑนา เปิดใจหลังคดีรุมเร้า ขอรับมือด้วยสติ ลั่น ต้องใช้ชีวิต-ทำงานต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: