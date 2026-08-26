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“ลูกหมี รัศมี” ฟ้องล้มละลาย “ปู มัณฑนา” เพิ่มอีกคดี ยันไม่มีเจตนากลั่นแกล้ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 14:13 น.
"ลูกหมี รัศมี" ฟ้องล้มละลาย "ปู มัณฑนา" เพิ่มอีกคดี ยันไม่มีเจตนากลั่นแกล้ง

“ลูกหมี รัศมี” ฟ้องล้มละลาย “ปู มัณฑนา” เพิ่มอีกคดี ยันไม่มีเจตนากลั่นแกล้ง ท้าวางเงิน 1.7 ล้านเคลียร์หนี้จะถอนฟ้องให้

26 ส.ค. 2569 ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี นางแบบรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ และทนายกุ้ง-อำนวยพร มณีวรรณ์ ทีมทนายความจากสำนักงานทนายคลายทุกข์ ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าคดีความกับคู่กรณี ปู มัณฑนา หิมะทองคำ ที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ (รามอินทรา ข้างโรงพยาบาลสินแพทย์) หลังเดินหน้ายื่นฟ้องคดีล้มละลายเพิ่มอีก 1 คดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยศาลล้มละลายกลางนัดพิจารณาคดีในวันที่ 12 ตุลาคม 2569 เวลา 09.00 น.

ลูกหมีเปิดเผยสาเหตุที่ยื่นฟ้องคดีดังกล่าวว่า ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งใคร แต่ต้องการเพียงเงินคืน หลังอดทนรอมานานเกือบ 3 ปี แม้ศาลจะมีคำตัดสินให้คู่กรณีชำระหนี้แล้ว แต่คู่กรณีกลับยื่นอุทธรณ์ ทำให้ต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อในคดีล้มละลายเพิ่มเติม

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ลูกหมี รัศมี และทนายเดชา แถลงข่าวฟ้องล้มละลาย ปู มัณฑนา
FB/ ทนายกุ้ง – นักสืบ คลายทุกข์

ปัจจุบันยอดหนี้สินรวมเงินต้นและดอกเบี้ยพุ่งสูงกว่า 2,400,000 บาทแล้ว โดยทีมงานลงพื้นที่สืบทรัพย์สินล่วงหน้า พบว่าคู่กรณีไม่มีทรัพย์สินในครอบครอง ส่วนจะมีการโอนย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือไม่ ยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป

ลูกหมีกล่าวถึงกรณีที่อีกฝ่ายเคยระบุว่ามีผู้ใหญ่ใจดีพร้อมสนับสนุนเงินสู้คดีจำนวน 1.7 ล้านบาทว่า หากมีเงินจริงสามารถนำมาวางได้ทันที พร้อมยืนยันว่าตนพร้อมถอนฟ้องให้ทุกคดี แต่ย้ำว่ายอดหนี้ปัจจุบันรวมดอกเบี้ยไม่ใช่ 1.7 ล้านบาทแล้ว หากชำระครบตามจำนวนจริง เรื่องทั้งหมดก็พร้อมจบลง เพื่อให้อีกฝ่ายนำเวลาไปต่อสู้คดีกับบุคคลอื่นต่อไป

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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