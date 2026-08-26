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โรงเรียนราชดำริ ประกาศเรียนออนไลน์ 27-28 ส.ค. เจอขู่ใช้ความรุนแรงในโรงเรียน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 13:57 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 13:58 น.

โรงเรียนราชดำริ ประกาศปิดเรียนชั่วคราว และเรียนออนไลน์ ช่วงวันที่ 27-28 ส.ค. เจอข้อความจากมือดีขู่ใช้ความรุนแรงในโรงเรียน

โรงเรียนราชดำริ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ออกประกาศแจ้งผู้ปกครองว่า ทางโรงเรียนประกาศปิดเรียนฉุกเฉิน 27-28 ส.ค. และเปลี่ยนไปเรียนรูปแบบออนไลน์ ภายหลังได้รับข้อความข่มขู่ใช้ความรุนแรงภายในโรงเรียน

โดยทางโรงเรียนระบุว่า “เนื่องด้วยมีการเผยแพร่ข้อความผ่าน Line OpenChat โดยมีเนื้อหาในลักษณะข่มขู่ว่าจะก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวลแก่นักเรียนและผู้ปกครองเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2569 นั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 และข้อ 11 (2) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ว่าด้วยอำนาจการสั่งปิดสถานศึกษาเป็นพิเศษเนื่องจากมีเหตุจำเป็น โรงเรียนราชดำริจึงขอประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 และวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2569 จากรูปแบบปกติ (On-Site) เป็นรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) เพื่อไม่ให้กระทบต่อโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ดังนี้

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ด้านการเรียน

1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 เข้าเรียนตามตารางเรียนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ได้ทั้ง 4 รูปแบบ คือ Online, On Air, On Demand หรือ On Hand ที่บ้านพักอาศัยเป็นเวลา 2 วัน และเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

2.ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ให้แจ้ง ลากิจหรือลาป่วย กับครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา และติดตามภาระงานกับครูประจำวิชาในภายหลัง

ด้านครูผู้สอน

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1.ครูผู้สอน จัดการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานที่โรงเรียนโดยครูประจำวิชาเป็นผู้กำหนดรูปแบบให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้รายงานจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตามรูปแบบงานสื่อและนวัตกรรมการศึกษากำหนด

2.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเวลาผ่านระบบ D-school และมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 27 และวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2569”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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