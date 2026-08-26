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อินเดียฆ่า “ปลาดุกไทย” 36 ตัน ทลายฟาร์มเถื่อน 11 บ่อ เมืองนาคปุระ ทำลายระบบนิเวศ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 13:45 น.
อินเดียฆ่า "ปลาดุกไทย" 36 ตัน ทลายฟาร์มเถื่อน 11 บ่อ เมืองนาคปุระ ทำลายระบบนิเวศ

อินเดียบุกทลายฟาร์มเถื่อน 11 บ่อ ทำลาย “ปลาดุกไทย” 36 ตัน ที่แท้คือดุกแอฟริกันตัวร้ายทำลายระบบนิเวศ

ทางการอินเดียบุกทลายฟาร์มเลี้ยงปลาเถื่อน 11 บ่อในเขตนาคปุระ รัฐมหาราษฏระ กำจัดปลาดุก “ไทมังกูร์” หรือที่ชาวอินเดียเรียกกันว่าปลาดุกไทย น้ำหนักรวมกว่า 36 ตัน เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำต้องห้ามที่คุกคามปลาท้องถิ่นและสร้างมลพิษในแหล่งน้ำ สื่อท้องถิ่น Nagpur Today รายงานเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569

ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มจากเจ้าหน้าที่กรมประมงใช้ Google Maps ส่องหาบ่อต้องสงสัยในพื้นที่จิโชลี-มหาดูลา ตำบลปาร์ศิวนี (Parshivni) จากนั้นส่งหน้าม้าปลอมเป็นลูกค้าไปล่อซื้อ เพื่อยืนยันว่ามีการลักลอบเลี้ยงและขายปลาชนิดนี้จริงก่อนบุกเข้าตรวจค้น

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ทีมเจ้าหน้าที่นำโดยชุบฮัม โกมเรวาร์ (Shubham Komrewar) ผู้ช่วยข้าหลวงกรมประมง พร้อมชาวประมงท้องถิ่น 25 คน ใช้อวนลากปลาขึ้นจากบ่อทั้ง 11 บ่อได้มากกว่า 36 ตัน แล้วนำไปฝังกลบทำลายทั้งหมด พร้อมยื่นเรื่องขอให้ดำเนินคดีกับเจ้าของฟาร์มในข้อหาลักลอบเลี้ยงและจำหน่ายปลาต้องห้าม

แม้ชื่อจะพ่วงคำว่าไทย แต่ปลาไทมังกูร์แท้จริงคือปลาดุกแอฟริกัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Clarias gariepinus สำนักข่าว NewsX ของอินเดียรายงานว่าปลาชนิดนี้ถูกสั่งห้ามเพาะเลี้ยง ขาย และขยายพันธุ์ในอินเดียมาตั้งแต่ปี 2543 เพราะโตเร็ว กินลูกปลา ไข่ปลา และสัตว์น้ำขนาดเล็กแทบทุกชนิด ทั้งยังทนน้ำเน่าเสียที่ออกซิเจนต่ำได้ดีกว่าปลาพื้นถิ่น หากหลุดลงแม่น้ำลำคลองจะแย่งอาหารและถิ่นอาศัยจนระบบนิเวศเสียสมดุล

ฟาร์มเถื่อนส่วนใหญ่ยังตั้งอยู่ใกล้ท่อระบายน้ำหรือคลอง เมื่อฝนตกหนักหรือน้ำท่วม ปลาจึงหลุดรอดลงแหล่งน้ำธรรมชาติได้ง่าย และกำจัดได้ยากมากเมื่อหลุดไปแล้ว นอกจากนี้จากการตรวจค้นยังพบว่าผู้เลี้ยงมักให้เนื้อเน่าและเศษของเสียเป็นอาหารปลา ซึ่งทำให้น้ำในบ่อเน่าเสียและเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค จึงมีข้อกังวลด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคด้วย

ถึงจะผิดกฎหมาย เกษตรกรบางส่วนยังแอบเลี้ยงต่อ เพราะปลาโตไว ลงทุนต่ำ เลี้ยงได้แม้ในน้ำคุณภาพแย่ และยังมีตลาดรองรับ ทำให้คืนทุนเร็ว

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การทลายฟาร์มครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญกวาดล้างการลักลอบเลี้ยงไทมังกูร์ทั่วเขตนาคปุระ กรมประมงเผยว่าช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาทำลายปลาชนิดนี้ไปแล้วราว 51 ตัน โดยครั้งนี้ถือเป็นปฏิบัติการใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง และจะเดินหน้าตรวจสอบบ่อต้องสงสัยทั่วเขตต่อไป

สถานการณ์นี้ใกล้ตัวคนไทยกว่าที่คิด เพราะไทยเองก็กำลังรับมือเอเลี่ยนสปีชีส์อย่างปลาหมอคางดำที่ระบาดในแหล่งน้ำหลายจังหวัด บทเรียนจากอินเดียตอกกลับมาที่หลักการเดียวกัน คือปลาต่างถิ่นที่หลุดสู่ธรรมชาติแล้ว การตามกำจัดทีหลังยากและแพงกว่าการป้องกันไม่ให้หลุดหลายเท่า

อินเดียฆ่า "ปลาดุกไทย" 36 ตัน ทลายฟาร์มเถื่อน 11 บ่อ เมืองนาคปุระ ทำลายระบบนิเวศ

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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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