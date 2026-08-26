หนุ่ม กรรชัย สงสัยปมโอนหุ้น ‘ต้า-ยัต’ ชี้คนต้องดูพ่อป่วย จะยอมยกสมบัติให้เพื่อนหรอ
หนุ่ม กรรชัย ตั้งข้อสังเกตปมแตกหัก ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร คนมีภาระดูแลพ่อป่วย-ไม่ใช่คนรวย ใครจะยอมยกสมบัติให้เพื่อน
วานนี้ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ต้า เฟ็ดเฟ่ ชี้แจงปมขัดแย้งกับอดีตเพื่อนรัก ยัต ชัยโสโร ประเด็นเรื่องทรัพย์สินของบริษัท และเรื่องการเซนโอนหุ้นให้ยัต ซึ่งต้ายืนยันว่าลายเซ็นดังกล่าวไม่ใช่ของตน และต้องการรายได้ที่มาจากการทำงานไปดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียง รวมทั้งนำเงินไปตั้งหลักและทำคลิปยูทูปต่อไป พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ยินดีที่เห็นเพื่อนถูกด่าทอและถูกเกลียด ยังคงคิดถึงเพื่อนเสมอ
ขณะที่ ยัต อธิบายว่า ประเด็นการโอนหุ้นและคดีความอยู่ในกระบวนการชั้นศาลแล้ว และต้องการให้ศาลเป็นผู้พิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง
ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้ (26 สิงหาคม 2569) หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการโหนกระแสที่ได้ฟังขอ้เท็จจริงจากทั้งสองฝ่าย ออกมาตั้งข้อสงสัยในมุมของ ต้า อธิบายว่า “เราไม่ใช่คนวิกลจริต ไม่ได้เป็นพระ ไม่ใช่คนร่ำรวย เรายังเป็นคนที่ต้องหาเงินทองส่งเสียพ่อที่ป่วยติดเตียง อยู่ดี ๆ จะไปโอนหุ้นแล้วมีการนำรายได้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ญาติพี่น้อง มันมีคนกระทำแบบนั้นหรอ เช่น ยกให้เพื่อนทั้ง ๆ ที่มีพ่อต้องดูแล ใครจะไปทำอย่างงั้น
สมมติลายเซ็นการโอนหุ้นเป็นลายเซ็นของต้าจริง ๆ ต้องไปพิสูจน์กัน แล้วดูว่าช่วงที่ต้าเซนอยู่ในช่วงที่เขาเป็นจิตเวชหรือไหม แต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นจิตเวช มันจะมีใครที่เซนยกสมบัติ หุ้น และเงิน ให้เพื่อน ทั้งที่ตัวเองยังมีภาระดูแลพ่ออยู่ อันนี้อีกมุมหนึ่ง”
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