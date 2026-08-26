ข่าว

ผู้ว่าภูเก็ต ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ส่งกำลังใจเชียร์รอบชิง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 13:37 น.

ผู้ว่าภูเก็ต ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและภูเก็ต ภายหลังได้รับ Golden Buzzer พร้อมส่งกำลังใจเชียร์รอบชิง

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย จากที่ เมล บี หนึ่งในกรรมการได้กด Golden Buzzer ให้ เนเน่ เข้าสู่รอบชิงรายการ America’s Got Talent 2026 ทันที โดยระบุว่า ” นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แสดงความชื่นชมและยินดีกับ “เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว–รัตติกานต์ อำลอย เยาวชนสาววัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยบนเวทีระดับโลก America’s Got Talent 2026

เนเน่สร้างความประทับใจจากการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง “Black Hole Sun” จนได้รับ Golden Buzzer จาก Mel B ส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (Finale) ได้ทันที

โฆษณา

ภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ รอยัล ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและชาวภูเก็ต แต่ยังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีระดับโลก ขอส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จในรอบชิงชนะเลิศ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รวบแล้ว หนุ่มมะกันสวมหน้าชัคกี้ ป่วนเดินตระเวนขู่ฆ่าประชาชนในพื้นที่

3 นาที ที่แล้ว
ยินดี! จางดงยุน ประกาศแต่งงานนักแสดงสาว คิมซึงยุน หลังคบหาดูใจกันมานาน บันเทิง

ยินดี! จางดงยุน ประกาศแต่งงานนักแสดงสาว คิมซึงยุน หลังคบหาดูใจกันมานาน

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ไทย พบ เวียดนาม ฟุตบอลอาเซียนคัพ 2026 นัดชิงนัดที่ 2 คืนนี้ 20.00 น.

24 นาที ที่แล้ว
เปิดโพสต์ เนเน่ รอยัล หลังคว้า Golden Buzzer อวดลุคร็อกสุดเท่ แฟนคลับแห่ชม บันเทิง

เปิดโพสต์ เนเน่ รอยัล หลังคว้า Golden Buzzer อวดลุคร็อกสุดเท่ แฟนคลับแห่ชม

29 นาที ที่แล้ว
แหม่ม สริญญา โพสต์แต่งตัวให้ เร แม๊คโดแนลด์ ครั้งสุดท้าย ข่าวดารา

ภรรยา เร แม๊คโดแนลด์ แต่งตัวให้สามีครั้งสุดท้าย อำลาก่อนเดินทางไกล

30 นาที ที่แล้ว
รู้จัก &quot;อูน่า&quot; พี่สาว เร แม๊คโดแนลด์ เคยปรากฏใน ROAMING ตอนสุดท้ายที่อังกฤษ บันเทิง

รู้จัก “อูน่า” พี่สาว เร แม๊คโดแนลด์ เคยปรากฏใน ROAMING ตอนสุดท้ายที่อังกฤษ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ตั้งข้อสังเกตปมแตกหัก ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร ข่าว

หนุ่ม กรรชัย สงสัยปมโอนหุ้น ‘ต้า-ยัต’ ชี้คนต้องดูพ่อป่วย จะยอมยกสมบัติให้เพื่อนหรอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ลูกหมี รัศมี&quot; ฟ้องล้มละลาย &quot;ปู มัณฑนา&quot; เพิ่มอีกคดี ยันไม่มีเจตนากลั่นแกล้ง ข่าว

“ลูกหมี รัศมี” ฟ้องล้มละลาย “ปู มัณฑนา” เพิ่มอีกคดี ยันไม่มีเจตนากลั่นแกล้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนราชดำริ ประกาศเรียนออนไลน์ 27-28 ส.ค. เจอขู่ใช้ความรุนแรงในโรงเรียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดียฆ่า &quot;ปลาดุกไทย&quot; 36 ตัน ทลายฟาร์มเถื่อน 11 บ่อ เมืองนาคปุระ ทำลายระบบนิเวศ ข่าวต่างประเทศ

อินเดียฆ่า “ปลาดุกไทย” 36 ตัน ทลายฟาร์มเถื่อน 11 บ่อ เมืองนาคปุระ ทำลายระบบนิเวศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศปิดเบี่ยงทางยกระดับเข้า-ออกอาคารผู้โดยสาร เริ่ม 31 ส.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าภูเก็ต ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ส่งกำลังใจเชียร์รอบชิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บุกรวบ คนขับรถตู้ส่วนราชการ ใช้ AI ตัดต่อภาพ ปลอมเป็นตำรวจ โพสต์โชว์โซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” ขอบคุณ “อนุทิน” เขียนจดหมายร่วมยินดี ฉลองวันฟื้นคืนเอกราชยูเครน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! ไฟไหม้โรงพยาบาลรัฐ ปากีสถาน เด็กทารกคลอกดับ 14 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ไฟไหม้โรงพยาบาลรัฐ ปากีสถาน เด็กทารกคลอกดับ 14 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” เผยได้รับมรณบัตรแล้ว แต่ใช้ภาษาอื่น ยังดำเนินการไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก.พ. แจง ยุบข้าราชการ 11 สายงาน แค่เปลี่ยนรูปแบบจ้าง คนปัจจุบันไม่กระทบ เศรษฐกิจ

ก.พ. แจง ยุบข้าราชการ 11 สายงาน แค่เปลี่ยนรูปแบบจ้าง คนปัจจุบันไม่กระทบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอฟซีต่างชาติเคลม “ขอโทษนะชาวไทย เนเน่เป็นของชาวโลกแล้ว” หลังคว้า Golden Buzzer AGT 2026 บันเทิง

เอฟซีต่างชาติเคลม “ขอโทษนะชาวไทย เนเน่เป็นของชาวโลกแล้ว” หลังคว้า Golden Buzzer AGT 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู กนกวรรณ เปิดใจหลังปิดฉากรัก 29 ปี เด๋า ดอกสะเดา เจอกรมธรรม์ มอบผลประโยชน์ให้ ด.ช.ปริศนา บันเทิง

ปู กนกวรรณ เปิดใจหลังปิดฉากรัก 29 ปี เด๋า ดอกสะเดา เจอกรมธรรม์ มอบผลประโยชน์ให้ ด.ช.ปริศนา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ รอยัล โผล่ทักทายแฟนคลับ ชาวไทยในอเมริกา หลังทะลุเข้าชิงฯ AGT บันเทิง

เนเน่ รอยัล โผล่ทักทายแฟนคลับ ชาวไทยในอเมริกา หลังทะลุเข้าชิงฯ AGT

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเข้า เจ้าของสโมสรดัง ถูกจับซื้อบริการทางเพศ โดนปรับหลายหมื่น ข่าวต่างประเทศ

งานเข้า เจ้าของสโมสรดัง ถูกจับซื้อบริการทางเพศ โดนปรับหลายหมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมดำเนินคดีเต็มที่ ปมเอกสารคดีฮั้ว สว. หลุด ชี้เจตนาไม่ดีกับรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้า เฟ็ดเฟ่ ยังไม่ได้นอนหลังโหนกระแส ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ยังไม่ได้นอน ลงจากโหนกระแส ลุยถ่ายรายการ-ขึ้นศาลต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คริสเตียน สไตล์” ดาราหนังโป๊ชาวมะกันคนดัง เสียชีวิตด้วยวัย 29 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิค วิเชียร&quot; ชมเปาะ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; สร้างชื่อให้ไทย ยกเป็น Soft Power ลั่นมีเซอร์ไพรส์ บันเทิง

“นิค วิเชียร” ชมเปาะ “เนเน่ รอยัล” สร้างชื่อให้ไทย ยกเป็น Soft Power ลั่นมีเซอร์ไพรส์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 13:37 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบแล้ว หนุ่มมะกันสวมหน้าชัคกี้ ป่วนเดินตระเวนขู่ฆ่าประชาชนในพื้นที่

เผยแพร่: 26 สิงหาคม 2569
ยินดี! จางดงยุน ประกาศแต่งงานนักแสดงสาว คิมซึงยุน หลังคบหาดูใจกันมานาน

ยินดี! จางดงยุน ประกาศแต่งงานนักแสดงสาว คิมซึงยุน หลังคบหาดูใจกันมานาน

เผยแพร่: 26 สิงหาคม 2569

ดูบอลสด ไทย พบ เวียดนาม ฟุตบอลอาเซียนคัพ 2026 นัดชิงนัดที่ 2 คืนนี้ 20.00 น.

เผยแพร่: 26 สิงหาคม 2569
เปิดโพสต์ เนเน่ รอยัล หลังคว้า Golden Buzzer อวดลุคร็อกสุดเท่ แฟนคลับแห่ชม

เปิดโพสต์ เนเน่ รอยัล หลังคว้า Golden Buzzer อวดลุคร็อกสุดเท่ แฟนคลับแห่ชม

เผยแพร่: 26 สิงหาคม 2569
Back to top button