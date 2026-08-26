ผู้ว่าภูเก็ต ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ส่งกำลังใจเชียร์รอบชิง
ผู้ว่าภูเก็ต ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและภูเก็ต ภายหลังได้รับ Golden Buzzer พร้อมส่งกำลังใจเชียร์รอบชิง
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย จากที่ เมล บี หนึ่งในกรรมการได้กด Golden Buzzer ให้ เนเน่ เข้าสู่รอบชิงรายการ America’s Got Talent 2026 ทันที โดยระบุว่า ” นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แสดงความชื่นชมและยินดีกับ “เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว–รัตติกานต์ อำลอย เยาวชนสาววัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยบนเวทีระดับโลก America’s Got Talent 2026
เนเน่สร้างความประทับใจจากการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง “Black Hole Sun” จนได้รับ Golden Buzzer จาก Mel B ส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (Finale) ได้ทันที
ภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ รอยัล ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและชาวภูเก็ต แต่ยังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีระดับโลก ขอส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จในรอบชิงชนะเลิศ”
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