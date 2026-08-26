รู้จัก “อูน่า” พี่สาว เร แม๊คโดแนลด์ เคยปรากฏใน ROAMING ตอนสุดท้ายที่อังกฤษ
หลายคนเพิ่งได้รู้จัก อูน่า พี่สาวของ เร แม๊คโดแนลด์ หลังเธอเดินทางไกลจากประเทศอังกฤษพร้อมสามีมาร่วมงานศพของน้องชายตั้งแต่วันแรก ก่อนมาร่วมพิธีฌาปนกิจที่วัดยาง พระอารามหลวง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2569
แต่สำหรับผู้ชมที่เคยติดตามรายการท่องเที่ยว ROAMING อูน่าเคยปรากฏอยู่ในปลายทางของการเดินทางครั้งใหญ่ของเรมาแล้ว ย้อนกลับไปในทริปรถไฟจากกรุงเทพมหานครไปยังประเทศอังกฤษ ซึ่งเรออกเดินทางร่วมกับ เปเล่ คริสโตเฟอร์ วอชิงตัน และใช้เวลาบนเส้นทางรวม 52 วัน
เรื่องราวช่วงสุดท้ายถูกบันทึกไว้ในคลิป ROAMING EP.18 [France – England] ตอนสุดท้าย!!! หลังเดินทางท่องเที่ยวที่เมืองเซอร์มัท ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรเดินทางผ่านบริกและโลซาน ก่อนขึ้นรถไฟเข้าสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
เมื่อถึงปารีส เขาแวะถ่ายภาพบริเวณประตูชัย แต่บอกกับผู้ชมว่าการเดินทางยังไม่ถือว่าสำเร็จ เพราะต้องนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ใต้ช่องแคบอังกฤษไปยังอีกฝั่ง กระทั่งเดินทางถึงกรุงลอนดอนหลังออกจากกรุงเทพฯ มาแล้ว 52 วัน
อย่างไรก็ตาม ลอนดอนยังไม่ใช่ปลายทางสุดท้ายของเร เขาเปิดเผยในรายการว่ายังต้องขึ้นรถไฟต่อไปยัง ไบรตัน (Brighton) เพราะคนที่ตั้งใจเดินทางมาหาคือพี่สาวของตัวเอง
เรเล่าว่าสิ่งที่ต้องการจากการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เสียงปรบมือ ชื่อเสียง หรือการยอมรับ แต่ต้องการกลับมาใช้ “วันดี ๆ” ร่วมกับพี่สาวอีกครั้ง
กิจกรรมที่วางแผนไว้ล้วนเป็นเรื่องธรรมดา ตั้งแต่กิน Fish and Chips เดินเล่นริมทะเลท่ามกลางสายฝน เล่นว่าวแม้เจ้าตัวยอมรับว่าเล่นไม่เป็น เล่นเกมตู้ เดินหาเฟอร์นิเจอร์เก่าไปตกแต่งบ้าน นำของฝากที่เดินทางข้ามโลกมามอบให้ กิน English Breakfast และเล่าเรื่องที่พบเจอตลอดเส้นทางให้พี่สาวฟัง
หลังเดินทางถึงไบรตันและพบ อูน่า เรียบร้อยแล้ว เรหยิบโทรศัพท์มือถือโนเกีย N95 ต่อสายกลับประเทศไทยไปหาแม่ พร้อมรายงานว่า
“เรถึงแล้วนะ เจออูน่าแล้วเรียบร้อยแล้ว สบายดี”
จากนั้นสองแม่ลูกพูดคุยกันถึงเรื่องระหว่างการเดินทาง ถามสารทุกข์สุกดิบ รวมถึงเรื่องแมว ก่อนเรจะพูดหยอกแม่ในช่วงท้ายว่าอย่าลืมไปจ่ายค่าโทรศัพท์ให้ด้วย
อูน่าจึงไม่ใช่เพียงชื่อสมาชิกครอบครัวที่เพิ่งปรากฏในข่าวหลังการเสียชีวิตของเร แต่เคยเป็นคนที่อยู่ ณ ปลายทางของทริป ROAMING ครั้งนั้น ส่วนสมาชิกอีกคนที่ผู้ชมคุ้นเคยมากกว่าคือ แม็กเวลล์ แม๊คโดแนลด์ น้องชายของเร
ข้อมูลครอบครัวที่เผยแพร่ผ่านสื่อระบุว่า เรมีพี่น้องรวม 3 คน โดยมีพี่สาวหนึ่งคน และแม็กเวลล์เป็นน้องชาย ขณะที่แม็กเวลล์ทำงานอยู่เบื้องหลังพี่ชายมานานในฐานะช่างภาพและตากล้อง เดินทางถ่ายทำรายการท่องเที่ยวร่วมกับเรหลายครั้ง
หลายปีหลังจากทริปไปอังกฤษ เร แม๊คโดแนลด์ เสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 อายุ 49 ปี ผลชันสูตรพบภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ส่งผลให้หัวใจขาดเลือด ครอบครัวจึงนำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดยาง พระอารามหลวง
ครั้งนี้จึงเป็นอูน่าที่เดินทางในทิศทางกลับกัน จากประเทศอังกฤษมายังประเทศไทยพร้อมสามี โดยสำนักข่าวไทยรัฐรายงานว่าอูน่าร่วมงานศพตั้งแต่วันแรก และเดินทางมาที่วัดตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 26 สิงหาคม เพื่อร่วมส่งน้องชายเป็นครั้งสุดท้าย
ในช่วงเช้าวันเดียวกัน น้องมิก้า ลูกชายของเร และแม็กเวลล์ เข้าพิธีบวชหน้าไฟเพื่ออุทิศบุญกุศลให้เร ก่อนครอบครัวประกอบพิธีฌาปนกิจเวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดยาง พระอารามหลวง
ในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งที่เติบโตมากับเรื่องเล่า เสียงหัวเราะ และการเดินทางของพี่ เร แม๊คโดแนลด์ การจากไปครั้งนี้เหมือนบทหนึ่งของความทรงจำที่เดินมาถึงหน้าสุดท้าย
แต่สิ่งที่เรทิ้งไว้ยังอยู่ ทั้งภาพของโลกกว้าง ผู้คนระหว่างทาง และความสุขจากเรื่องธรรมดาที่เขาเคยพาคนดูไปพบเสมอ
ขอให้การเดินทางครั้งสุดท้ายของพี่เรสงบและงดงาม เหมือนทุกเส้นทางที่พี่เคยออกเดินทาง และขอบคุณที่ครั้งหนึ่งได้พาพวกเรา “เร่ร่อน” ไปด้วยกันครับ
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