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รู้จัก “อูน่า” พี่สาว เร แม๊คโดแนลด์ เคยปรากฏใน ROAMING ตอนสุดท้ายที่อังกฤษ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 14:25 น.
รู้จัก "อูน่า" พี่สาว เร แม๊คโดแนลด์ เคยปรากฏใน ROAMING ตอนสุดท้ายที่อังกฤษ
ขอบคุณภาพจาก : Rayron : เร่ร่อน - ROAMING EP.18 [France - England] ตอนสุดท้าย!!!

หลายคนเพิ่งได้รู้จัก อูน่า พี่สาวของ เร แม๊คโดแนลด์ หลังเธอเดินทางไกลจากประเทศอังกฤษพร้อมสามีมาร่วมงานศพของน้องชายตั้งแต่วันแรก ก่อนมาร่วมพิธีฌาปนกิจที่วัดยาง พระอารามหลวง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2569

แต่สำหรับผู้ชมที่เคยติดตามรายการท่องเที่ยว ROAMING อูน่าเคยปรากฏอยู่ในปลายทางของการเดินทางครั้งใหญ่ของเรมาแล้ว ย้อนกลับไปในทริปรถไฟจากกรุงเทพมหานครไปยังประเทศอังกฤษ ซึ่งเรออกเดินทางร่วมกับ เปเล่ คริสโตเฟอร์ วอชิงตัน และใช้เวลาบนเส้นทางรวม 52 วัน

เรื่องราวช่วงสุดท้ายถูกบันทึกไว้ในคลิป ROAMING EP.18 [France – England] ตอนสุดท้าย!!! หลังเดินทางท่องเที่ยวที่เมืองเซอร์มัท ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรเดินทางผ่านบริกและโลซาน ก่อนขึ้นรถไฟเข้าสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

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โรมมิ่งตอนสุดท้าย
ขอบคุณภาพจาก : Rayron : เร่ร่อน – ROAMING EP.18 [France – England] ตอนสุดท้าย!!!

เมื่อถึงปารีส เขาแวะถ่ายภาพบริเวณประตูชัย แต่บอกกับผู้ชมว่าการเดินทางยังไม่ถือว่าสำเร็จ เพราะต้องนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ใต้ช่องแคบอังกฤษไปยังอีกฝั่ง กระทั่งเดินทางถึงกรุงลอนดอนหลังออกจากกรุงเทพฯ มาแล้ว 52 วัน

อย่างไรก็ตาม ลอนดอนยังไม่ใช่ปลายทางสุดท้ายของเร เขาเปิดเผยในรายการว่ายังต้องขึ้นรถไฟต่อไปยัง ไบรตัน (Brighton) เพราะคนที่ตั้งใจเดินทางมาหาคือพี่สาวของตัวเอง

เรเล่าว่าสิ่งที่ต้องการจากการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เสียงปรบมือ ชื่อเสียง หรือการยอมรับ แต่ต้องการกลับมาใช้ “วันดี ๆ” ร่วมกับพี่สาวอีกครั้ง

อูน่า พี่สาวของเร
ขอบคุณภาพจาก : Rayron : เร่ร่อน – ROAMING EP.18 [France – England] ตอนสุดท้าย!!!

กิจกรรมที่วางแผนไว้ล้วนเป็นเรื่องธรรมดา ตั้งแต่กิน Fish and Chips เดินเล่นริมทะเลท่ามกลางสายฝน เล่นว่าวแม้เจ้าตัวยอมรับว่าเล่นไม่เป็น เล่นเกมตู้ เดินหาเฟอร์นิเจอร์เก่าไปตกแต่งบ้าน นำของฝากที่เดินทางข้ามโลกมามอบให้ กิน English Breakfast และเล่าเรื่องที่พบเจอตลอดเส้นทางให้พี่สาวฟัง

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หลังเดินทางถึงไบรตันและพบ อูน่า เรียบร้อยแล้ว เรหยิบโทรศัพท์มือถือโนเกีย N95 ต่อสายกลับประเทศไทยไปหาแม่ พร้อมรายงานว่า

“เรถึงแล้วนะ เจออูน่าแล้วเรียบร้อยแล้ว สบายดี”

อูน่า พี่สาว เร บินจากอังกฤษเพื่อมาร่วมงานศพน้องชาย เคยปรากฎตัวในรายการ roaming
ขอบคุณภาพจาก : Rayron : เร่ร่อน – ROAMING EP.18 [France – England] ตอนสุดท้าย!!!

จากนั้นสองแม่ลูกพูดคุยกันถึงเรื่องระหว่างการเดินทาง ถามสารทุกข์สุกดิบ รวมถึงเรื่องแมว ก่อนเรจะพูดหยอกแม่ในช่วงท้ายว่าอย่าลืมไปจ่ายค่าโทรศัพท์ให้ด้วย

อูน่าจึงไม่ใช่เพียงชื่อสมาชิกครอบครัวที่เพิ่งปรากฏในข่าวหลังการเสียชีวิตของเร แต่เคยเป็นคนที่อยู่ ณ ปลายทางของทริป ROAMING ครั้งนั้น ส่วนสมาชิกอีกคนที่ผู้ชมคุ้นเคยมากกว่าคือ แม็กเวลล์ แม๊คโดแนลด์ น้องชายของเร

เรโทรหาแม่
ขอบคุณภาพจาก : Rayron : เร่ร่อน – ROAMING EP.18 [France – England] ตอนสุดท้าย!!!

ข้อมูลครอบครัวที่เผยแพร่ผ่านสื่อระบุว่า เรมีพี่น้องรวม 3 คน โดยมีพี่สาวหนึ่งคน และแม็กเวลล์เป็นน้องชาย ขณะที่แม็กเวลล์ทำงานอยู่เบื้องหลังพี่ชายมานานในฐานะช่างภาพและตากล้อง เดินทางถ่ายทำรายการท่องเที่ยวร่วมกับเรหลายครั้ง

หลายปีหลังจากทริปไปอังกฤษ เร แม๊คโดแนลด์ เสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 อายุ 49 ปี ผลชันสูตรพบภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ส่งผลให้หัวใจขาดเลือด ครอบครัวจึงนำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดยาง พระอารามหลวง

เรโทรหาแม่หลังจบทริป
ขอบคุณภาพจาก : Rayron : เร่ร่อน – ROAMING EP.18 [France – England] ตอนสุดท้าย!!!

ครั้งนี้จึงเป็นอูน่าที่เดินทางในทิศทางกลับกัน จากประเทศอังกฤษมายังประเทศไทยพร้อมสามี โดยสำนักข่าวไทยรัฐรายงานว่าอูน่าร่วมงานศพตั้งแต่วันแรก และเดินทางมาที่วัดตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 26 สิงหาคม เพื่อร่วมส่งน้องชายเป็นครั้งสุดท้าย

ในช่วงเช้าวันเดียวกัน น้องมิก้า ลูกชายของเร และแม็กเวลล์ เข้าพิธีบวชหน้าไฟเพื่ออุทิศบุญกุศลให้เร ก่อนครอบครัวประกอบพิธีฌาปนกิจเวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดยาง พระอารามหลวง

ในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งที่เติบโตมากับเรื่องเล่า เสียงหัวเราะ และการเดินทางของพี่ เร แม๊คโดแนลด์ การจากไปครั้งนี้เหมือนบทหนึ่งของความทรงจำที่เดินมาถึงหน้าสุดท้าย

แต่สิ่งที่เรทิ้งไว้ยังอยู่ ทั้งภาพของโลกกว้าง ผู้คนระหว่างทาง และความสุขจากเรื่องธรรมดาที่เขาเคยพาคนดูไปพบเสมอ

ขอให้การเดินทางครั้งสุดท้ายของพี่เรสงบและงดงาม เหมือนทุกเส้นทางที่พี่เคยออกเดินทาง และขอบคุณที่ครั้งหนึ่งได้พาพวกเรา “เร่ร่อน” ไปด้วยกันครับ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 14:25 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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