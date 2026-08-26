ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศปิดเบี่ยงทางยกระดับเข้า-ออกอาคารผู้โดยสาร เริ่ม 31 ส.ค.นี้
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศปิดเบี่ยงทางยกระดับเข้า-ออกอาคารผู้โดยสาร ตั้งแต่ 31 ส.ค. 69 ถึง 7 เม.ย. 70 ซ่อมรอยต่อถนน แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง
วันที่ 26 สิงหาคม 2569 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประกาศผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ก แจ้งเรื่องการปิดเบี่ยงทางยกระดับเข้า-ออกอาคารผู้โดยสาร ตั้งแต่ 31 ส.ค. 69 ถึง 7 เม.ย. 70 ซ่อมรอยต่อถนน ความว่า
“ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนทางยกระดับเข้า – ออกอาคารผู้โดยสาร เพื่อซ่อมแซมและบํารุงรักษารอยต่อบนทางยกระดับ เริ่ม 31 สิงหาคม 2569 แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีแผนดําเนินการซ่อมแซมและบํารุงรักษารอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) บนทางยกระดับเข้า – ออกอาคารผู้โดยสาร ซึ่งเชื่อมต่อเส้นทางหลักจากทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (กรุงเทพ – ชลบุรี) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ของถนนเข้า – ออกสนามบินให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ช่วยรองรับการสัญจรของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ทั้งนี้ ในระหว่างดําเนินงาน ทสภ. มีความจําเป็นต้องปิดกั้นช่องจราจรจํานวน 3 ช่องจราจร และมีการเบี่ยงเลนให้รถสามารถสัญจรได้ตามปกติ จํานวน 2 ช่องจราจร ซึ่งอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัวบ้างในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น โดยการดําเนินงานจะทยอยซ่อมแซมเป็นช่วง ๆ และสลับจุดดําเนินการ ตามแผนงาน โดยจะปิดเบี่ยงเฉพาะบริเวณที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม พร้อมจัดการจราจรตามความเหมาะสม เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยรวม เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2570 ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดเที่ยวบิน ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการวางแผนการเดินทาง เผื่อเวลาเดินทาง มาถึงสนามบินล่วงหน้า หรือเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในการเดินทางเข้า – ออก สนามบิน
โดยในระหว่างการดําเนินงาน ทสภ. จะมีการจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือนตลอดพื้นที่ดําเนินงาน ขอให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวัง ชะลอความเร็ว ไม่จอดรถบนไหล่ทาง และปฏิบัติตามกฎระเบียบป้ายแนะนําการจราจร หรือคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ ทสภ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
นอกจากนี้ ทสภ. จะมีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมและบํารุงรักษา รวมถึงข้อมูลการปิดเบี่ยง การจราจรให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศต่างๆ ได้ทาง Facebook : Suvarnabhumi Airport เพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม AOT contact center 1722 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”
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อ้างอิงจาก : FB Suvarnabhumi Airport
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