บุุกรวบ คนขับรถตู้ส่วนราชการ ใช้ AI ตัดต่อภาพ ปลอมเป็นตำรวจ โพสต์โชว์โซเชียล
บุุกรวบ คนขับรถตู้ส่วนราชการ ใช้ AI ตัดต่อภาพ ปลอมเป็นตำรวจ โพสต์โชว์โซเชียล อึ้งพบประวัติหลายคดี
26 ส.ค. 2569 พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. และ พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รอง ผบช.ทท. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.แมน รถทอง ผกก.สืบสวน บช.ทท. นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบทันที หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากหัวหน้าส่วนราชการ จากการสืบสวนและตรวจเช็กพฤติกรรมบนโลกออนไลน์พบว่า
นายยืนยง (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานขับรถตู้ของส่วนราชการ ได้ใช้โปรแกรมตัดต่อและ AI แต่งภาพตัวเองในชุดตำรวจแล้วนำไปโพสต์แอบอ้าง เจ้าหน้าที่จึงขยายผลเช็กประวัติอาชญากรรม จนพบว่าเจ้าตัวมีหมายจับติดตัวอยู่หลายคดี จึงวางแผนนำกำลังเข้าจับกุมได้คาหนังคาเขาขณะนอนหลับอยู่ภายในรถตู้ ณ ลานจอดรถชั้น B อาคาร C ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เบื้องต้นตรวจสอบพบเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดมหาสารคาม ที่ 376/2567 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2567 พร้อมถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐาน “นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ” ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งศาลจังหวัดมหาสารคามเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตรียมขยายผลแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติม
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