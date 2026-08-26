“เซเลนสกี” ขอบคุณ “อนุทิน” เขียนจดหมายร่วมยินดี ฉลองวันฟื้นคืนเอกราชยูเครน
เซเลนสกี ขอบคุณ อนุทิน หลังเขียนจดหมายร่วมยินดี ฉลองวันฟื้นคืนเอกราชยูเครน 35 ปี พร้อมร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับสองชาติ
นาย โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ประธานาธิบยูเครน ได้โพสต์ทวิตเตอร์ขอบคุณนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย หลังส่งข้อความแสดงความยินดีวันฟื้นคืนเอกราชยูเครน โดยระบุว่า “ขอบคุณนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล สำหรับคำอวยพรอันอบอุ่นที่มีต่อประชาชนชาวยูเครน เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีแห่งการฟื้นคืนเอกราชของเรา ยูเครนและไทยยังมีอีกมากที่สามารถร่วมกันสำรวจและบรรลุเป้าหมายได้ ผมยินดีที่เรามีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่ของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ประเทศและประชาชนของเรา”
โดยเอกในสารที่นายเซเลนสกีแนบมานั้น มีข้อความระบุว่า “ในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีอย่างจริงใจและขอส่งความปรารถนาดีมายังท่าน และผ่านท่านไปยังประชาชนชาวยูเครน เนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชของยูเครน
ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อมิตรภาพอันยาวนานและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศของเรา ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับท่าน เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งสองประเทศและประชาชนของเรา
ในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองครบรอบ 34 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและยูเครนในปี 2026 ข้าพเจ้าขอยืนยันอีกครั้งถึงความเคารพของประเทศไทยต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน โดยสอดคล้องกับหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขอท่านโปรดรับไว้ซึ่งความเคารพอย่างสูงสุดจากข้าพเจ้าในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีอย่างจริงใจและขอส่งความปรารถนาดีมายังท่าน และผ่านท่านไปยังประชาชนชาวยูเครน เนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชของยูเครน
ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อมิตรภาพอันยาวนานและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศของเรา ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับท่าน เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งสองประเทศและประชาชนของเรา
ในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองครบรอบ 34 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและยูเครนในปี 2026 ข้าพเจ้าขอยืนยันอีกครั้งถึงความเคารพของประเทศไทยต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน โดยสอดคล้องกับหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขอท่านโปรดรับไว้ซึ่งความเคารพอย่างสูงสุดจากข้าพเจ้า”
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