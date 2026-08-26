ช็อก! ไฟไหม้โรงพยาบาลรัฐ ปากีสถาน เด็กทารกคลอกดับ 14 ศพ
ไฟไหม้ห้องอนุบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลรัฐในกรุงอิสลามาบัด ปากีสถาน เด็กเสียชีวิต 14 ราย
สำนักข่าว AP รายงาน เกิดเหตุไฟไหม้ห้องอนุบาลทารกแรกเกิดของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถาน (PIMS) โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ในกรุงอิสลามาบัด ช่วงเช้ามืดวันพุธ (26 ส.ค.) ทารกเสียชีวิต 14 ราย จากที่อยู่ในห้องอย่างน้อย 15 ราย ช่วยออกมาได้อย่างน้อย 1 ราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่าไฟเริ่มลุกไหม้เวลาประมาณ 6.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศระเบิดภายในห้องอนุบาล ซึ่งอยู่ในแผนกสูตินรีเวชของโรงพยาบาล สื่อท้องถิ่นรายงานว่านักดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็ว และทีมกู้ภัยยังคงฉีดน้ำหล่อเย็นจุดเกิดเหตุ
ชาห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียและสั่งสอบสวนหาสาเหตุทันที แถลงการณ์จากสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยอดทารกเสียชีวิต 14 ราย โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โศกนาฏกรรมที่เกิดกับเด็กคือความสูญเสียที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้
หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
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