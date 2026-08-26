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ช็อก! ไฟไหม้โรงพยาบาลรัฐ ปากีสถาน เด็กทารกคลอกดับ 14 ศพ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 12:50 น.
ช็อก! ไฟไหม้โรงพยาบาลรัฐ ปากีสถาน เด็กทารกคลอกดับ 14 ศพ

ไฟไหม้ห้องอนุบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลรัฐในกรุงอิสลามาบัด ปากีสถาน เด็กเสียชีวิต 14 ราย

สำนักข่าว AP รายงาน เกิดเหตุไฟไหม้ห้องอนุบาลทารกแรกเกิดของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถาน (PIMS) โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ในกรุงอิสลามาบัด ช่วงเช้ามืดวันพุธ (26 ส.ค.) ทารกเสียชีวิต 14 ราย จากที่อยู่ในห้องอย่างน้อย 15 ราย ช่วยออกมาได้อย่างน้อย 1 ราย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่าไฟเริ่มลุกไหม้เวลาประมาณ 6.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศระเบิดภายในห้องอนุบาล ซึ่งอยู่ในแผนกสูตินรีเวชของโรงพยาบาล สื่อท้องถิ่นรายงานว่านักดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็ว และทีมกู้ภัยยังคงฉีดน้ำหล่อเย็นจุดเกิดเหตุ

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ชาห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียและสั่งสอบสวนหาสาเหตุทันที แถลงการณ์จากสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยอดทารกเสียชีวิต 14 ราย โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โศกนาฏกรรมที่เกิดกับเด็กคือความสูญเสียที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้

หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 12:50 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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