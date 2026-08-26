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พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” เผยได้รับมรณบัตรแล้ว แต่ใช้ภาษาอื่น ยังดำเนินการไม่ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 12:49 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 12:49 น.

พี่ชาย ฮลุน โซโล่ เผยได้รับมรณบัตรจากทางจอร์เจียแล้ว แต่ใช้ภาษาอื่น ยังดำเนินการไม่ได้ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ

นายสมศักดิ์ บุตรศรี หรือ มอส พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์คนดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย ได้อัปเดตความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้องชายว่า “แถลงการณ์เรื่องใบมรณบัตรฉบับจริงของน้อง และการดำเนินการด้านเอกสารในประเทศไทย

ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับใบมรณบัตรฉบับจริงของน้อง ซึ่งขณะนี้ทางครอบครัวได้รับเอกสารที่ออกโดยทางการจอร์เจียเรียบร้อยแล้ว

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อย่างไรก็ตาม ใบมรณบัตรดังกล่าวเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ และ ไม่ได้รับการแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงไม่มีคำแปลแนบมากับเอกสาร ทำให้ในขณะนี้ครอบครัวยังไม่สามารถนำเอกสารไปดำเนินการในประเทศไทยในขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นได้อย่างสมบูรณ์

ที่ผ่านมา ทางครอบครัวได้ประสานงานกับสถานทูตไทยเพื่อสอบถามแนวทางและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการกับเอกสารดังกล่าวแล้ว แต่ในส่วนของการแปลเอกสาร ทางครอบครัวได้รับแจ้งให้ดำเนินการเอง ทำให้ขณะนี้ยังต้องหาทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปด้วยตัวเอง

ผมขอชี้แจงว่า เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการเรียกร้องให้หน่วยงานใดดำเนินการแทนครอบครัว แต่เนื่องจากใบมรณบัตรฉบับนี้เป็นเอกสารสำคัญและจำเป็นต้องนำไปใช้ดำเนินการหลายเรื่อง ทั้งด้านเอกสารของครอบครัว การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและมรดก ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของน้อง

ดังนั้น สิ่งที่ครอบครัวต้องการในขณะนี้คือ แนวทางที่ชัดเจนว่าเราควรดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้ใบมรณบัตรฉบับดังกล่าวสามารถนำมาใช้เป็นเอกสารทางราชการในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

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ผมจึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับรองเอกสารจากต่างประเทศ หากมีแนวทางที่ถูกต้องในการแปล การรับรองคำแปล หรือการนิติกรณ์เอกสารดังกล่าว รบกวนช่วยแนะนำครอบครัวด้วยครับ
ทางครอบครัวไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งกับหน่วยงานใด และเข้าใจว่าการดำเนินการด้านเอกสารระหว่างประเทศมีขั้นตอนและข้อกำหนดหลายประการ แต่ในฐานะครอบครัว เรามีความจำเป็นต้องดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้น และไม่อยากให้ปัญหาเรื่องเอกสารเป็นอุปสรรคจนทำให้ขั้นตอนอื่น ๆ ต้องล่าช้าออกไป

ผมจึงขอชี้แจงเรื่องนี้ต่อทุกท่านเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อขอความช่วยเหลือในการหาแนวทางที่ถูกต้องให้กับครอบครัว
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ให้กำลังใจ และช่วยแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับครอบครัวมาโดยตลอดครับ”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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