การเงินเศรษฐกิจ

ก.พ. แจง ยุบข้าราชการ 11 สายงาน แค่เปลี่ยนรูปแบบจ้าง คนปัจจุบันไม่กระทบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 12:28 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 12:28 น.
ก.พ. แจง ยุบข้าราชการ 11 สายงาน แค่เปลี่ยนรูปแบบจ้าง คนปัจจุบันไม่กระทบ

ก.พ. แจงยุบตำแหน่งข้าราชการ 11 สายงาน แค่เปลี่ยนรูปแบบจ้าง ไม่ได้ยกเลิกอาชีพ คนปัจจุบันไม่กระทบ

สำนักงาน ก.พ. ออกมาชี้แจงเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 หลังมติคณะรัฐมนตรีเรื่องทยอยยุบตำแหน่งข้าราชการสายสนับสนุน 11 สายงาน สร้างความกังวลในหมู่ข้าราชการ ยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับรูปแบบการจ้างงาน ไม่ใช่การยกเลิกภารกิจหรือวิชาชีพ และข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องออกจากราชการหรือเปลี่ยนสถานะใดๆ ทั้งสิ้น

เรื่องนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ที่เห็นชอบการปฏิรูประบบบริหารกำลังคนภาครัฐ โดยให้ทยอยยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการใน 11 สายงานสนับสนุน เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณหรือพ้นจากตำแหน่งตามเงื่อนไข เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2570 เป็นต้นไป

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การที่รัฐยังต้องทำภารกิจใดอยู่ ไม่ได้แปลว่าคนทำงานนั้นต้องเป็น “ข้าราชการ” เสมอไป เพราะภาครัฐมีรูปแบบการจ้างหลายแบบ ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และการจ้างตามสัญญา ซึ่งเหมาะกับลักษณะงานต่างกัน

กลไกที่จะเกิดขึ้นจริงคือ เมื่ออัตราข้าราชการใน 11 สายงานว่างลง จะไม่คงอัตรานั้นไว้อัตโนมัติเหมือนเดิม ส่วนราชการต้องทบทวนก่อนว่างานยังจำเป็นแค่ไหน ปรับกระบวนการหรือใช้เทคโนโลยีแทนได้หรือไม่ รวมงานหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันได้หรือไม่ ถ้ายังต้องใช้คน ก็เลือกรูปแบบการจ้างที่ยืดหยุ่นกว่ามาแทน

ก.พ. ยกตัวอย่างสายงานบรรณารักษ์ว่า มติไม่ได้ให้ยกเลิกห้องสมุดหรือเลิกใช้คนที่มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์ หากหน่วยงานยังมีภารกิจห้องสมุดและการจัดการสารสนเทศ ก็ยังจ้างคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ เช่น ในรูปแบบพนักงานราชการตามสัญญาจ้าง เพียงแต่ตำแหน่งข้าราชการเดิมจะไม่ถูกเติมกลับ

หลักการเดียวกันนี้ใช้กับทั้ง 11 สายงาน ย้ำว่าไม่ได้มุ่งลดความสำคัญของสายงานใด มาตรการนี้เป็นการปรับโครงสร้างระยะยาวแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่กระทบสถานภาพของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ทำงานอยู่ตอนนี้

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ก.พ. ระบุด้วยว่าการปฏิรูปครั้งนี้ไม่ได้มุ่งแค่ลดจำนวนตำแหน่ง แต่ให้ส่วนราชการทำควบคู่กับการวางแผนกำลังคน ทบทวนบทบาทและโครงสร้าง นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ จากนี้จะจัดทำแนวทางให้ส่วนราชการปฏิบัติตามมติไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องของงานและคุณภาพบริการประชาชนเป็นหลัก

สรุปสั้นๆ สำหรับข้าราชการใน 11 สายงาน คนที่อยู่ในตำแหน่งวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยน สิ่งที่เปลี่ยนคือเมื่อเกษียณหรือพ้นตำแหน่งไปแล้ว อัตราข้าราชการนั้นจะทยอยหายไป และคนรุ่นถัดไปที่มาทำงานเดิมอาจได้รับการจ้างในรูปแบบอื่นแทน

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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