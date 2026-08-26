บันเทิง

เอฟซีต่างชาติเคลม “ขอโทษนะชาวไทย เนเน่เป็นของชาวโลกแล้ว” หลังคว้า Golden Buzzer AGT 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 12:19 น.
เอฟซีต่างชาติเคลม “ขอโทษนะชาวไทย เนเน่เป็นของชาวโลกแล้ว” หลังคว้า Golden Buzzer AGT 2026

กระแสของ เนเน่ รอยัล หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์วัย 16 ปีจากภูเก็ต ยังแรงต่อเนื่อง หลังคว้า Live Golden Buzzer จาก Mel B ด้วยเพลง Black Hole Sun บนเวที America’s Got Talent 2026 ล่าสุดคอมเมนต์ภาษาอังกฤษใต้คลิปการแสดงของเธอได้รับความสนใจ เมื่อผู้ใช้ YouTube รายหนึ่งคาดว่าเป็นแฟนคลับชาวต่างชาติเขียนแซวประเทศไทยว่า

“Sorry Thailand, Nene belongs to the world now 🤘”

แปลเป็นไทยได้ว่า “ขอโทษนะประเทศไทย ตอนนี้เนเน่เป็นของชาวโลกแล้ว”

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ข้อความจากแฟนคลับต่างชาติคนนี้ มียอดถูกใจกว่า 2,000 ครั้ง และมีผู้ตอบกลับ 88 ข้อความ

ในช่องตอบกลับมีผู้ใช้ภาษาไทยเข้ามารับมุกว่า “ด้วยความยินดีค่ะ” อีกคนเขียนว่า “เนเน่ เป็นลูกสาวของชาวโลก จริง ๆ”

ขณะที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษตอบว่า “Yeah, and may the world be kind to her.” ซึ่งแปลได้ว่า “ใช่ และขอให้โลกใจดีกับเธอด้วย”

เนเน่เป็นของโลก
ภาพจาก : America’s Got Talent

กระแสนี้เกิดขึ้นหลังเนเน่ขึ้นแข่งขันรอบ Quarterfinals 2 ของ America’s Got Talent Season 21 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2026 ตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับเช้าวันที่ 26 สิงหาคมตามเวลาประเทศไทย เธอร้องและเล่นกีตาร์เพลง Black Hole Sun ของ Soundgarden ก่อน Mel B กด Live Golden Buzzer ส่งเข้าสู่รอบ Finals ทันที โดยไม่ต้องรอคะแนนโหวตเพื่อผ่านรอบ Semifinals

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หลังการแสดง Howie Mandel พูดในเชิงว่า NBC ควรมอบเงินรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์ให้เนเน่ได้เลย ขณะที่ Sofia Vergara มองว่าเธอมีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคว้าชัยชนะ ก่อน Mel B ตัดสินใจกด Golden Buzzer ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ชม

เนเน่จึงมีที่นั่งในรอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้ว รอบ Finals มีกำหนดแสดงวันที่ 22 กันยายน และประกาศผลผู้ชนะวันที่ 23 กันยายนตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับช่วงเช้าวันที่ 23 และ 24 กันยายนตามเวลาประเทศไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 12:19 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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