เอฟซีต่างชาติเคลม “ขอโทษนะชาวไทย เนเน่เป็นของชาวโลกแล้ว” หลังคว้า Golden Buzzer AGT 2026
กระแสของ เนเน่ รอยัล หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์วัย 16 ปีจากภูเก็ต ยังแรงต่อเนื่อง หลังคว้า Live Golden Buzzer จาก Mel B ด้วยเพลง Black Hole Sun บนเวที America’s Got Talent 2026 ล่าสุดคอมเมนต์ภาษาอังกฤษใต้คลิปการแสดงของเธอได้รับความสนใจ เมื่อผู้ใช้ YouTube รายหนึ่งคาดว่าเป็นแฟนคลับชาวต่างชาติเขียนแซวประเทศไทยว่า
“Sorry Thailand, Nene belongs to the world now 🤘”
แปลเป็นไทยได้ว่า “ขอโทษนะประเทศไทย ตอนนี้เนเน่เป็นของชาวโลกแล้ว”
ข้อความจากแฟนคลับต่างชาติคนนี้ มียอดถูกใจกว่า 2,000 ครั้ง และมีผู้ตอบกลับ 88 ข้อความ
ในช่องตอบกลับมีผู้ใช้ภาษาไทยเข้ามารับมุกว่า “ด้วยความยินดีค่ะ” อีกคนเขียนว่า “เนเน่ เป็นลูกสาวของชาวโลก จริง ๆ”
ขณะที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษตอบว่า “Yeah, and may the world be kind to her.” ซึ่งแปลได้ว่า “ใช่ และขอให้โลกใจดีกับเธอด้วย”
กระแสนี้เกิดขึ้นหลังเนเน่ขึ้นแข่งขันรอบ Quarterfinals 2 ของ America’s Got Talent Season 21 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2026 ตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับเช้าวันที่ 26 สิงหาคมตามเวลาประเทศไทย เธอร้องและเล่นกีตาร์เพลง Black Hole Sun ของ Soundgarden ก่อน Mel B กด Live Golden Buzzer ส่งเข้าสู่รอบ Finals ทันที โดยไม่ต้องรอคะแนนโหวตเพื่อผ่านรอบ Semifinals
หลังการแสดง Howie Mandel พูดในเชิงว่า NBC ควรมอบเงินรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์ให้เนเน่ได้เลย ขณะที่ Sofia Vergara มองว่าเธอมีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคว้าชัยชนะ ก่อน Mel B ตัดสินใจกด Golden Buzzer ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ชม
เนเน่จึงมีที่นั่งในรอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้ว รอบ Finals มีกำหนดแสดงวันที่ 22 กันยายน และประกาศผลผู้ชนะวันที่ 23 กันยายนตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับช่วงเช้าวันที่ 23 และ 24 กันยายนตามเวลาประเทศไทย
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