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ระทึก! รถไฟเหาะมาเลเซียขัดข้อง กระชากแรง ก่อนค้างกลางอากาศ เจ็บนับสิบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 20:12 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 20:13 น.
รถไฟเหาะสวนสนุกซันเวย์ลากูนในมาเลเซียขัดข้องค้างกลางอากาศ

รถไฟเหาะในสวนสนุกมาเลเซียขัดข้อง ค้างกลางอากาศ ทำนักท่องเที่ยวเจ็บ 10 คน คาดสาเหตุเกิดจากโลหะล้า ผู้บริหารเร่งเยียวยาและสอบสวนข้อเท็จจริง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุรถไฟเหาะขัดข้องและหยุดชะงักกะทันหันภายในสวนสนุกซันเวย์ลากูน (Sunway Lagoon) เมืองซูบังจายา ชานกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทำให้นักท่องเที่ยวติดค้างอยู่บนเครื่องเล่นและมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 10 คน หลังเกิดเหตุ โลกออนไลน์ในมาเลเซียพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก พร้อมเรียกร้องให้ผู้ให้บริการสวนสนุกออกมารับผิดชอบ

ขณะเดียวกันมีคลิปวิดีโอเหตุการณ์แพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียหลายมุมมอง คลิปหนึ่งเผยให้เห็นคู่รักกำลังนั่งเครื่องเล่น ก่อนรถไฟเหาะจะกระชากและหยุดนิ่งอย่างรุนแรง จากนั้นมีภาพผู้เล่นติดค้างอยู่ด้านบน และเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้โดยสารลงมา

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ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียรายหนึ่งโพสต์ภาพถ่ายพื้นที่เกิดเหตุพร้อมสายรัดข้อมือของสวนสนุก เธอบอกว่าสามีและลูก ๆ เป็นส่วนหนึ่งของผู้เล่น 22 คนบนรถไฟเหาะรอบนั้น เธอเล่าว่าหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อรับสายจากสามีว่าติดอยู่บนเครื่องเล่นและบาดเจ็บ ผู้เห็นเหตุการณ์บริเวณนั้นต่างตกใจกลัวหลังได้ยินเสียงดังสนั่นรถไฟเหาะสวนสนุกในมาเลเซียขัดข้อง-5

ในเวลาต่อมา ผู้บริหารสวนสนุกซันเวย์ลากูนออกแถลงการณ์ยืนยันการเกิดอุบัติเหตุ บริษัทให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของผู้ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก พร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียด ยืนยันว่าจะรักษามาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาเยือน

เจฟฟรีย์ เชียห์ (Jeffrey Cheah) ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทซันเวย์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น New Straits Times ยอมรับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาโลหะล้า (Metal fatigue)

สำหรับ สวนสนุกซันเวย์ลากูนเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2536 ใช้เวลาเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประมาณ 30 นาที ภายในมีเครื่องเล่นมากกว่า 120 ชนิด แบ่งเป็น 7 โซนหลักรวมถึงสวนน้ำและสวนสนุก ข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมระบุว่าสวนสนุกในมาเลเซียดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายล้านคนต่อปี

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ข้อมูลจาก : scmp และ wnelliesya

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 20:12 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 20:13 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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