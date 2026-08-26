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งานเข้า เจ้าของสโมสรดัง ถูกจับซื้อบริการทางเพศ โดนปรับหลายหมื่น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 11:44 น.
งานเข้า เจ้าของสโมสรดัง ถูกจับซื้อบริการทางเพศ โดนปรับหลายหมื่น
FILE - San Francisco 49ers team owner Jed York speaks at a news conference in San Francisco, Monday, Feb. 2, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu, File)

เจ้าของสโมสรดัง ถูกจับคดีซื้อบริการทางเพศ ศาลสั่งปรับกว่า 37,000 บาท ขณะที่ NFL เตรียมสอบตามกฎความประพฤติ

เจด ยอร์ก (Jed York) เจ้าของหลักทีมซานฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส ทีมอเมริกันฟุตบอลชื่อดังในลีกเอ็นเอฟแอล ถูกตำรวจจับที่เมืองอีสต์พาเลสไตน์ รัฐโอไฮโอ หลังถูกกล่าวหาว่าติดต่อซื้อบริการทางเพศจากโฆษณาที่เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบสร้างขึ้น

Reuters รายงานอ้างบันทึกเหตุการณ์ของตำรวจว่า ยอร์ก วัย 46 ปี ใช้ชื่อ “โจ” ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ในโฆษณาหลายครั้งระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2569 ก่อนตกลงราคา แล้วนัดพบหญิงสาวที่ชุมชนบ้านเคลื่อนที่วีตฮิลล์

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โฆษณานั้นเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการล่อซื้อโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปลอมตัวเป็นหญิงขายบริการ เมื่อยอร์กขับรถเช่าไปถึงบริเวณนัดหมายช่วงเช้าวันที่ 23 สิงหาคม ตำรวจอีสต์พาเลสไตน์และชุดเฉพาะกิจต่อต้านการค้ามนุษย์มาฮอนนิงแวลลีย์จึงเข้าจับกุม

เจ้าหน้าที่พบโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อเจรจาและเงินสด 160 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,200 บาทอยู่กับตัวเขา เงินจำนวนนี้ถูกยึดไว้ ส่วนโทรศัพท์ได้รับคำสั่งให้ส่งคืนภายหลัง

เบื้องต้น ยอร์กถูกดำเนินคดีลหุโทษ 2 ข้อหา ได้แก่ การซื้อบริการทางเพศและการครอบครองเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำความผิด โดยข้อหาหลังเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อนัดหมาย เขาได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน 5,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 162,000 บาท

วันที่ 24 สิงหาคม ยอร์กเข้าพบศาลเทศบาลเทศมณฑลโคลัมเบียนา เลือกไม่ต่อสู้ข้อกล่าวหา แต่ไม่ใช่การรับสารภาพโดยตรง แต่เปิดทางให้ศาลวินิจฉัยคดีจากข้อเท็จจริงที่อัยการนำเสนอ

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ภายใต้ข้อตกลงกับอัยการ ข้อหาซื้อบริการทางเพศถูกแก้ไขเป็นข้อหาก่อความไม่สงบ ส่วนข้อหาครอบครองเครื่องมือที่ใช้ก่ออาชญากรรมยังคงอยู่ ศาลลงโทษจำคุกกระทงละ 1 วัน โดยให้รับโทษพร้อมกันและนับเวลาที่ถูกควบคุมตัวไปแล้วเป็นวันรับโทษ พร้อมสั่งปรับรวม 1,150 ดอลลาร์ หรือประมาณ 37,000 บาท

วีโต อาบรูซซิโน อัยการเทศมณฑลโคลัมเบียนา ให้ข้อมูลกับ ESPN ว่า การเจรจาลดข้อหาและบทลงโทษอยู่ในแนวทางปกติสำหรับผู้ต้องหาคดีประเภทนี้ซึ่งไม่มีประวัติกระทำความผิดลักษณะเดียวกันมาก่อน

ด้านซานฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์สออกแถลงการณ์สั้น ๆ ว่า กระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดลงแล้ว ทีมจะไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ส่วนนายไบรอัน แม็กคาร์ธี โฆษกเอ็นเอฟแอล แจ้งว่าลีกรับทราบเหตุการณ์และจะตรวจสอบตามนโยบายความประพฤติส่วนบุคคล

ไคล์ ชานาฮาน หัวหน้าโค้ชของทีม ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน แต่ไม่น่ากระทบการทำงานด้านอเมริกันฟุตบอล เนื่องจากยอร์กมอบหมายให้ชานาฮานและจอห์น ลินช์ ผู้จัดการทั่วไป ดูแลทีมในช่วงเข้าแคมป์ฝึกซ้อม

ยอร์กเกิดและเติบโตที่เมืองยังส์ทาวน์ รัฐโอไฮโอ เขาเข้ารับตำแหน่งซีอีโอของโฟร์ตีไนเนอร์สเมื่อปี 2551 ก่อนขึ้นเป็นเจ้าของหลักในปี 2567 ปัจจุบันตำแหน่งซีอีโอของสโมสรเป็นของ อัล กุยโด ขณะที่ยอร์กยังดูแลทิศทางองค์กรในฐานะเจ้าของหลัก

ภายใต้การบริหารของยอร์ก โฟร์ตีไนเนอร์สผ่านเข้าชิงซูเปอร์โบวล์ 3 ครั้ง แต่ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ หลังจากนี้ต้องรอผลการตรวจสอบจากเอ็นเอฟแอลว่าจะมีบทลงโทษทางวินัยเพิ่มเติมหรือไม่

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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