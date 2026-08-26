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อดีตผู้เข้าแข่งขัน American Idol ถูกกล่าวหาฆ่าเมีย ก่อนโทรแจ้งตำรวจอ้างโจรบุกบ้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 22:12 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 22:12 น.
อดีตผู้เข้าแข่งขัน American Idol ถูกกล่าวหาฆ่าเมีย ก่อนโทรแจ้งตำรวจอ้างโจรบุกบ้าน

คาเลบ ฟลินน์ อดีตผู้เข้าแข่งขัน American Idol ซีซัน 12 ถูกกล่าวหาในคดีฆาตกรรม ยิงภรรยาเสียชีวิตในบ้าน ก่อนโทร 911 อ้างคนร้ายบุกเข้ามาก่อเหตุ

คดีเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2026 ตำรวจเมืองทิปป์ซิตีได้รับแจ้งเหตุบุกรุกบ้านและมีผู้ถูกยิงภายในบ้านบนถนน Cunningham Court

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบ แอชลีย์ ฟลินน์ (Ashley Flynn) ภรรยาวัย 37 ปีเสียชีวิตภายในห้องนอน ส่วนคาเลบและลูกสาวสองคนของทั้งคู่อยู่ภายในบ้าน ลูกสาวมีอายุ 9 และ 12 ปี

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คาเลบ ฟลินน์ (Caleb Flynn) อดีตผู้เข้าแข่งขันเวทีประกวด American Idol เป็นผู้โทรแจ้ง 911 โดยบอกเจ้าหน้าที่ว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้านและยิงภรรยาหลายนัดที่ศีรษะ พร้อมบอกว่าไม่ทราบว่าคนร้ายยังอยู่ภายในบ้านหรือไม่

ตำรวจระบุในเวลาต่อมาว่า การตรวจสอบที่เกิดเหตุทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าไม่มีการบุกรุกตามที่ได้รับแจ้ง และสงสัยว่าคดีถูกจัดฉากให้ดูเหมือนเหตุลักทรัพย์

ต่อมา ตำรวจจับคาเลบเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ สามวันหลังพบศพภรรยา ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม ทำร้ายร่างกายโดยใช้กำลังร้ายแรง และยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน

อัยการกล่าวหาว่าคาเลบใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยิงภรรยา ก่อนเปลี่ยนสภาพที่เกิดเหตุเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีโจรบุกเข้าบ้าน คาเลบให้การปฏิเสธ

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วันที่ 18 มีนาคม คณะลูกขุนใหญ่ไมอามีเคาน์ตีมีคำสั่งฟ้องคาเลบรวม 11 กระทง ประกอบด้วย

  • ฆาตกรรมโดยมีพฤติการณ์ร้ายแรง 1 กระทง
  • ฆาตกรรม 3 กระทง และทำร้ายร่างกายโดยใช้กำลังร้ายแรง 2 กระทง
  • ยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน 3 กระทง
  • ข่มขู่ทนายความ เหยื่อ หรือพยานในคดีอาญาอีก 2 กระทง และมีหลายข้อหามีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน
อดีตผู้แข่งขัน American Idol ถูกกล่าวหาฆ่าเมีย
คาเลบ ฟลินน์ ปรากฏตัวในการพิจารณาคดีก่อนการไต่สวนในวันที่ 23 เมษายน 2569 ภาพจาก : Court TV

วันถัดมา คาเลบขึ้นศาลและให้การปฏิเสธทั้ง 11 ข้อหา ศาลเพิ่มวงเงินประกันจาก 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากได้รับการประกันตัวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขกักบริเวณอย่างเข้มงวดและห้ามติดต่อกับลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คดีได้รับความสนใจจากสื่อสหรัฐฯ เพราะคาเลบเคยเข้าแข่งขัน American Idol ซีซัน 12 เมื่อปี 2013 เขาแนะนำตัวในรายการว่าเป็น “music pastor” หรือศิษยาภิบาลด้านดนตรี และผ่านเข้าสู่การแข่งขันช่วงแรกที่ฮอลลีวูด ก่อนตกรอบ

ในบทสัมภาษณ์ของรายการขณะนั้น คาเลบยังเคยพูดถึงความรักที่มีต่อภรรยาและเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของเธอกับ Carrie Underwood อดีตแชมป์ American Idol

แอชลีย์ทำงานเป็นครูสอนแทนและโค้ชวอลเลย์บอลระดับเกรด 7 ในพื้นที่ทิปป์ซิตี โรงเรียนระบุหลังการเสียชีวิตว่าเธอเป็นที่รู้จักจากรอยยิ้ม ความอบอุ่น และผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อนักเรียนทั้งในห้องเรียนและสนามกีฬา

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาคดี ฝ่ายจำเลยยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ขอให้ย้ายสถานที่พิจารณาคดีออกจากไมอามีเคาน์ตี

คาเลบให้เหตุผลว่า กระแสข่าวและการพูดถึงคดีบนสื่อสังคมออนไลน์ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมาอาจทำให้หาคณะลูกขุนที่เป็นกลางได้ยาก

ขณะที่ฝ่ายอัยการขอให้ศาลแยกคณะลูกขุนออกจากบุคคลภายนอกระหว่างการพิจารณาคดี เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับข้อมูลจากสื่อหรือบุคคลอื่น

วันที่ 25 สิงหาคม ผู้พิพากษา จีนีน แพรตต์ (Jeannine Pratt) ปฏิเสธคำร้องของทั้งสองฝ่ายในขณะนี้

ศาลเห็นว่าฝ่ายจำเลยยังไม่แสดงให้เห็นว่ากระแสข่าวรุนแรงจนไม่สามารถหาคณะลูกขุนที่เป็นกลางได้ จึงให้ทดลองคัดเลือกคณะลูกขุนในไมอามีเคาน์ตีก่อน

หากพบปัญหาสามารถยื่นคำร้องขอย้ายคดีอีกครั้งได้ ส่วนคำร้องขอแยกคณะลูกขุนของอัยการก็สามารถยื่นใหม่ได้หากเกิดสถานการณ์ที่อาจกระทบความเป็นธรรมของการพิจารณาคดี

ทั้งฝ่ายอัยการและจำเลยยังไม่มีข้อตกลงรับสารภาพ ณ วันที่ 25 สิงหาคม ศาลกำหนดเริ่มกระบวนการคัดเลือกคณะลูกขุนวันที่ 17 กันยายน 2026 และเตรียมเวลาไว้สองวันสำหรับขั้นตอนนี้

คาเลบยังคงให้การปฏิเสธและถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 22:12 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 22:12 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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