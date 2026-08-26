“อนุทิน” เตรียมดำเนินคดีเต็มที่ ปมเอกสารคดีฮั้ว สว. หลุด ชี้เจตนาไม่ดีกับรัฐบาล
อนุทิน เตรียมดำเนินคดีเต็มที่ ปมเอกสารคดีฮั้ว สว. หลุด ชี้เจตนาไม่ดีกับรัฐบาล ไม่รู้ว่าหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนหรือไม่
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ยอมรับว่าสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในคดีฮั้วสว.หลุดว่า เรื่องนี้มีกฎหมายอยู่แล้วว่า ใครเอาเอกสารทางราชการออกมา ก็มีการระบุความผิดไว้อยู่แล้ว ซึ่งไม่เกี่ยวกับตน อยู่ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามกฏหมายอย่างไร
เมื่อถามว่าข้อมูลดังกล่าวหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตนจะไปรู้ได้อย่างไร ซึ่งกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งความดำเนินคดี ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องทำ เพราะถ้าเขาไม่ทำ เขาจะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วออกไป
ตรงนี้ก็ดีอย่าง เพราะเมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ทุกคนจะได้มีช่องบอกได้ว่าเอกสารมันรั่วออกไปได้อย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า มันไม่ควร มันเป็นเอกสารทางราชการ ใครเอาออกไป มันหาไม่ยาก เราจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่เท่านั้นเอง
เมื่อถามว่ามองเจตนาของคนปล่อยข้อมูลอย่างไร เป็นการหวังทำลายรัฐบาลใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “ไม่ใช่เจตนาดีแน่นอน ไม่เห็นต้องถามเลย”
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