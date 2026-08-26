ปู กนกวรรณ เปิดใจหลังปิดฉากรัก 29 ปี เด๋า ดอกสะเดา เจอกรมธรรม์ มอบผลประโยชน์ให้ ด.ช.ปริศนา

ปู กนกวรรณ เปิดใจครั้งแรกหลังตัดสินใจปิดฉากรัก 29 ปีตลกดัง เด๋า ดอกสะเดา เผย เจอกรมธรรม์ ระบุมอบผลประโยชน์ให้ ด.ช.ปริศนา
เรียกได้ว่าเป็นการออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรก สำหรับ ปู กนกวรรณ หลังจากตัดสินใจแยกทางกับนักแสดงตลกอาวุโส เด๋อ ดอกสะเดา ปิดฉากรัก 29 ปีโดยสมบูรณ์ ซึ่งการเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตคู่เกือบ 3 ทศวรรษในครั้งนี้ ปู กนกวรรณ พาลูกสาว น้องปราย มาพูดคุยพร้อมกันด้วย ผ่านทาง แนวหน้าออนไลน์ ดำเนินรายการโดย ปอง อัญชะลี ไพรีรัก
ปู กนกวรรณ ย้อนเล่าทั้งน้ำตาว่า ต้องตัดสินใจจบความสัมพันธ์เนื่องจากรู้สึกเหมือนถูกหลอกมาตลอดเกี่ยวกับผู้หญิงอีกคน หลังแยกทางกัน ตนได้ไปเคลียร์ของออกจากรถเพื่อเตรียมนำไปเคลมประกัน กระทั่งพบกล่องเอกสารซึ่งบรรจุกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุปี 2566 ที่ทำต่อเนื่องมานาน 24 ปี ตั้งแต่ปี 2542 โดยระบุความสัมพันธ์ของผู้รับประโยชน์เป็น “บุตร” คำนำหน้าเป็น “เด็กชาย” ใช้นามสกุลของเด๋อ ทั้งที่เธอและลูกสาวไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนและไม่รู้ว่าเป็นลูกของแม่คนไหน ขณะที่น้องปรายซึ่งเป็นลูกสาวแท้ ๆ กลับไม่เคยได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว
ปู กนกวรรณ ยืนยัน ว่าได้ตัดขาดและแยกทางเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ด้านน้องปราย เผยว่า ไม่ได้รู้สึกแย่กับเรื่องครอบครัวเชิงขยายเพราะมีคุณแม่คอยดูแล และยังคงรักคุณพ่อเสมอ โดยเพิ่งนำรูปรับปริญญาไปให้เด๋อดูจนคุณพ่อร้องไห้ด้วยความคิดถึง พร้อมทั้งวางแผนเดินทางไปเยี่ยมและปิดบังเรื่องคุณแม่เพื่อความสบายใจของพ่อเด๋อ
ปู กนกวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า เธอไม่เคยรู้เรื่องทรัพย์สินของเด๋อเลยเนื่องจากแยกกระเป๋าเงินกัน จนกระทั่งมาเจอสมุดบัญชีธนาคารสาขามีนบุรีทั้งที่บ้านอยู่บางนา และมีใบสั่งรถคันอื่นส่งมาที่บ้าน รวมถึงเรื่องการล้มละลายที่เธอเพิ่งมารู้ตอนลูกอายุ 4 ขวบ ส่วนเรื่องที่ดินสุพรรณบุรีที่ซื้อด้วยเงินส่วนตัวแต่สุดท้ายชื่อเป็นของเด๋อนั้น เธอก็ไม่สนใจทวงคืนเพราะผ่านมานานกว่า 21 ปีแล้ว
สำหรับเรื่องของลูกสาวเพียงคนเดียว อย่าง น้องปราย นั้น ปู กนกวรรณ เผยว่า เธอพร้อมสนับสนุนน้องปรายเต็มที่ โดยในเดือนหน้าลูกสาวมีกำหนดบินไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านสื่อสารมวลชนในต่างประเทศเป็นเวลา 2 ปี และมีแผนเรียนต่อระดับปริญญาเอก เพื่อสานต่อความฝันในด้านการศึกษาที่เธอเคยอยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสได้ทำ
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อ้างอิงจาก : Youtube แนวหน้าออนไลน์ ดำเนินรายการโดย ปอง อัญชะลี ไพรีรัก
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