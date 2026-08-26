เนเน่ รอยัล โผล่ทักทายแฟนคลับ ชาวไทยในอเมริกา หลังทะลุเข้าชิงฯ AGT
เพจดังเผยนาที เนเน่ รอยัล โผล่ทักทายแฟนคลับ ชาวไทยในอเมริกา พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ หลังทะลุเข้าชิงฯ AGT
ภายหลังจาก “เนเน่ รอยัล” สร้างชื่อให้กับประเทศไทย ด้วยการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรายการ America’s Got Talent จากการได้รับปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์จากเมล บี หนึ่งในคณะกรรมการและอดีตศิลปินชื่อดังจากวง Spice Girls หลังโชว์ผลงานสุดประทับใจทั้งพลังเสียงและการเล่นกีตาร์ในเพลงร็อกระดับตำนานอย่าง Black Hole Sun ของวง Soundgarden
เพจเฟซบุ๊ก CSI LA โพสต์คลิปเผยบรรยากาศที่พาสาดีนา ซิวิค ออดิทอเรียม (Pasadena Civic Auditorium) รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันรายการ America’s Got Talent พบว่ามีแฟนคลับชาวไทยเดินทางมารวมตัวกันเพื่อร่วมชมและเชียร์เนเน่ รอยัล เป็นจำนวนมาก
หลังจบรายการ แฟนคลับชาวไทยต่างรอแสดงความยินดีอยู่บริเวณหน้าฮอลล์ จากนั้นเนเน่เปิดหน้าต่างรถ พร้อมทักทายและกล่าวขอบคุณแฟนคลับที่เดินทางมาให้กำลังใจ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความดีใจและความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งตะโกนชื่อ “เนเน่” ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ
สำหรับแฟนคลับชาวไทยที่ต้องการติดตามรับชมและร่วมเชียร์ เนเน่ รอยัล ในการแข่งขัน America’s Got Talent รอบชิงชนะเลิศ สามารถติดตามชมได้ในช่วงเช้าของวันพุธที่ 23 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย
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