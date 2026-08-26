“คริสเตียน สไตล์” ดาราหนังโป๊ชาวมะกันคนดัง เสียชีวิตด้วยวัย 29 ปี
คริสเตียน สไตล์ ดาราหนังโป๊ชาวมะกันคนดัง ถูกพบเสียชีวิตในวัย 29 ปี เจ้าหน้าที่ยืนยันข่าว แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดการเสียชีวิตแต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เว็บไซต์ พีเพิล รายงานว่านาย คริสเตียน สไตล์ หรือชื่อจริง ซาคารี จาฮับ ดาราหนังผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน เสียชีวิตในวัย 29 ปี
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐมิชิแกนได้รับแจ้งว่าพบนายจาฮับหมดสติในบ้านพัก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าดาวโป๊คนดังกล่าวเสียชีวิตจริง แต่ไม่ยอมเปิดเผยรายละเลียดหรือสาเหตุการเสียชีวิต
สำหรับ จาฮับ เริ่มเข้าวงการหนังผู้ใหญ่ในปี 2564 และเขาถือเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ประสบความสำเร็จมากคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา โดยเขามีผู้ติดตามผ่านโซเชียลรวมๆแล้วกว่าล้านคน
เบื้องต้นได้มีการเปิดรับบริจาค เพื่อขอเงินไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ตายต่อไป เนื่องจากพ่อแม่ของนายจาฮับนั้นป่วยเป็นโรคมะเร็ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คดีสุดวิปริต ดาราหนังโป๊ ฆ่าตัดหัวสามี แต่งงานกับลูกเลี้ยงตัวเอง
- ‘เจย์ เฮฟเนอร์’ ดาราหนังโป๊แคนาดาถูกยิงดับ ขณะปกป้องลูกพี่ลูกน้อง
- นางเอก AV ปัดเอี่ยวค้ากาม หลังโดน ตม.นิวซีแลนด์เนรเทศกลับ ลั่น ถูกเพ่งเล็งเดินทางคนเดียว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: