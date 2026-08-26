บันเทิงเพลง

แปลเนื้อเพลง Black Hole Sun “เนเน่ รอยัล” ร้องประกวด AGT 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 11:33 น.
แปลเนื้อเพลง Black Hole Sun เพลงที่ เนเน่ รอยัลร้องประกวด AGT 2026
ภาพจาก : America's Got Talent

Black Hole Sun แปลว่าอะไร? เปิดความหมายเพลงร็อกระดับตำนานของ Soundgarden ที่ เนเน่ รอยัล หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์วัย 16 ปีจากภูเก็ต เลือกมาร้องบนเวที America’s Got Talent 2026 ก่อนคว้า Live Golden Buzzer จาก Mel B และผ่านเข้าสู่รอบ Finals โดยตรง

เนเน่ขึ้นแสดงในรอบ Live Show กลุ่มที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับช่วงเช้าวันที่ 26 สิงหาคมตามเวลาประเทศไทย โดยร้องและเล่นกีตาร์เพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden หลังจบการแสดง Mel B กด Golden Buzzer ให้เธอ ทำให้ไม่ต้องรอคะแนนโหวตหรือแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และได้สิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันที

ก่อนมาถึงรอบนี้ เนเน่เริ่มต้นบนเวที AGT ซีซัน 21 ด้วยเพลง Zombie ของ The Cranberries ในรอบออดิชัน และได้รับ Yes จากกรรมการครบทั้ง 4 คน จากนั้นร้องและเล่นกีตาร์เพลง Hysteria ของ Muse ในรอบ Judges’ Callbacks จนได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 44 ทีมที่เข้าสู่รอบ Live Shows

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Black Hole Sun เพลงดังของ Soundgarden

Black Hole Sun เป็นผลงานของ Soundgarden วงร็อกจากเมืองซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา โดย Chris Cornell นักร้องนำของวงเป็นผู้แต่งทั้งดนตรีและเนื้อร้อง เพลงอยู่ในอัลบั้ม Superunknown ซึ่งออกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 1994 และเปิดตัวอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard 200

Black Hole Sun กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่โด่งดังที่สุดของ Soundgarden และคว้ารางวัล Best Hard Rock Performance จาก Grammy Awards ปี 1995 ส่วนมิวสิกวิดีโอได้รับรางวัล Best Metal/Hard Rock Video จาก MTV Video Music Awards ปี 1994

ชื่อเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลุมดำทางดาราศาสตร์โดยตรง Cornell เคยเล่าว่า ขณะดูข่าวทางโทรทัศน์เขาได้ยินคำพูดของผู้ประกาศผิดเป็นวลี “black hole sun” และรู้สึกว่าคำนี้เหมาะจะนำมาเป็นชื่อเพลง หลังจากนั้นจึงสร้างทำนองขึ้นในหัวระหว่างขับรถกลับจากสตูดิโอ ก่อนเขียนเนื้อร้องในลักษณะกระแสความคิดที่ต่อยอดจากอารมณ์ของท่อนฮุกและชื่อเพลง

Black Hole Sun เพลงดังของ Soundgarden ที่เนเน่ร้อง
ภาพจาก : America’s Got Talent

Black Hole Sun หมายถึงอะไร

Black Hole Sun ไม่มีเรื่องราวหรือคำอธิบายตายตัวจากผู้แต่ง Cornell เคยยอมรับระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Howard Stern ว่า แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าเพลงนี้เกี่ยวกับอะไร ขณะที่บทสัมภาษณ์อีกหลายครั้งอธิบายว่าเนื้อร้องเกิดจากการเล่นกับถ้อยคำและภาพเหนือจริงมากกว่าการสร้างเรื่องราวที่ต้องตีความแบบตรงตัว

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หากอ่านจากถ้อยคำในเพลง จะพบภาพของความร้อนอบอ้าว ท้องฟ้าที่ดูไร้ชีวิต ความหนาวชื้น ความหวาดกลัว และโลกที่คนซื่อตรงกำลังหายไป ก่อนกลับมายังคำร้องเรียกหา “Black Hole Sun” ให้เข้ามาชะล้างสิ่งที่ปกคลุมอยู่

คำว่า Black Hole Sun หากแปลตรงตัวคือ “ดวงอาทิตย์หลุมดำ” ส่วนฉบับภาษาไทยด้านล่างเลือกใช้คำว่า “สุริยันหลุมดำ” เพื่อรักษาน้ำเสียงและภาพแบบกวีของต้นฉบับ

แปลเนื้อเพลงblackholesun
ภาพจาก : Soundgarden – Black Hole Sun

แปลเนื้อเพลง Black Hole Sun ภาษาไทย

แววตาหมอง ซ่อนตัวตน ไร้คนเห็น
จำแลงกาย ซ่อนเร้น ลี้หลบหาย
ซ่อนใบหน้า ซ่อนงูร้าย กายระบาย
แดดเดียวดาย เผาผลาญ ความอับจน
ไอแดดเดือด กลิ่นคาวคลุ้ง ร้อนฤดู
ใต้ฟ้าดำ ชวนหดหู่ สิ้นเวหน
เรียกชื่อฉัน ผ่านม่านหมอก วังวน
ฟังเสียงเจ้า กรีดร้องล้น ก้องอีกครา
สุริยัน หลุมดำ โปรดมาเยือน
ช่วยชะล้าง ฝนเปื้อน ลบเลือนหนา
สุริยัน หลุมดำ ช่วยนำพา
โปรดก้าวมา สู่ตรงนี้ เสียทีเอย
สั่นสะท้าน เหน็บหนาว และเปียกชื้น
ขโมยลมหวน อุ่นคืน เพื่อนล้าเอ๋ย
ยุคคนดี สิ้นสูญ ล่วงเลย
คนคดเคี้ยว กลับเสวย สุขยาวนาน
เดินหลับใหล ไร้จุดหมาย ไร้ทิศทาง
เฝ้าภาวนา รั้งวัยเยาว์ ไม่ผันผ่าน
สวรรค์ส่ง นรกพ้น จากดวงมาน
ไม่มีใคร ขับขาน ดั่งเธอเคย
สุริยัน หลุมดำ โปรดมาเยือน
ช่วยชะล้าง ฝนเปื้อน ลบเลือนหนา
สุริยัน หลุมดำ ช่วยนำพา
โปรดก้าวมา สู่ตรงนี้ เสียทีเอย
ก้มศีรษะ จมความกลัว ให้ดับสูญ
จนพวกเจ้า มลายสิ้น ดินและฟ้า
สุริยัน หลุมดำ โปรดมาเยือน
ช่วยชะล้าง ฝนเปื้อน ลบเลือนหนา
สุริยัน หลุมดำ ช่วยนำพา
โปรดก้าวมา สู่ตรงนี้ เสียทีเอย
สุริยัน หลุมดำ สุริยัน หลุมดำ
โปรดเยือนมา
สุริยัน หลุมดำ สุริยัน หลุมดำ
โปรดก้าวมา

เครดิต : แปลโดย ทีมงานไทยเกอร์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 11:33 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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