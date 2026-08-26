แปลเนื้อเพลง Black Hole Sun “เนเน่ รอยัล” ร้องประกวด AGT 2026

Black Hole Sun แปลว่าอะไร? เปิดความหมายเพลงร็อกระดับตำนานของ Soundgarden ที่ เนเน่ รอยัล หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์วัย 16 ปีจากภูเก็ต เลือกมาร้องบนเวที America’s Got Talent 2026 ก่อนคว้า Live Golden Buzzer จาก Mel B และผ่านเข้าสู่รอบ Finals โดยตรง
เนเน่ขึ้นแสดงในรอบ Live Show กลุ่มที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับช่วงเช้าวันที่ 26 สิงหาคมตามเวลาประเทศไทย โดยร้องและเล่นกีตาร์เพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden หลังจบการแสดง Mel B กด Golden Buzzer ให้เธอ ทำให้ไม่ต้องรอคะแนนโหวตหรือแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และได้สิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันที
ก่อนมาถึงรอบนี้ เนเน่เริ่มต้นบนเวที AGT ซีซัน 21 ด้วยเพลง Zombie ของ The Cranberries ในรอบออดิชัน และได้รับ Yes จากกรรมการครบทั้ง 4 คน จากนั้นร้องและเล่นกีตาร์เพลง Hysteria ของ Muse ในรอบ Judges’ Callbacks จนได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 44 ทีมที่เข้าสู่รอบ Live Shows
Black Hole Sun เพลงดังของ Soundgarden
Black Hole Sun เป็นผลงานของ Soundgarden วงร็อกจากเมืองซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา โดย Chris Cornell นักร้องนำของวงเป็นผู้แต่งทั้งดนตรีและเนื้อร้อง เพลงอยู่ในอัลบั้ม Superunknown ซึ่งออกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 1994 และเปิดตัวอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard 200
Black Hole Sun กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่โด่งดังที่สุดของ Soundgarden และคว้ารางวัล Best Hard Rock Performance จาก Grammy Awards ปี 1995 ส่วนมิวสิกวิดีโอได้รับรางวัล Best Metal/Hard Rock Video จาก MTV Video Music Awards ปี 1994
ชื่อเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลุมดำทางดาราศาสตร์โดยตรง Cornell เคยเล่าว่า ขณะดูข่าวทางโทรทัศน์เขาได้ยินคำพูดของผู้ประกาศผิดเป็นวลี “black hole sun” และรู้สึกว่าคำนี้เหมาะจะนำมาเป็นชื่อเพลง หลังจากนั้นจึงสร้างทำนองขึ้นในหัวระหว่างขับรถกลับจากสตูดิโอ ก่อนเขียนเนื้อร้องในลักษณะกระแสความคิดที่ต่อยอดจากอารมณ์ของท่อนฮุกและชื่อเพลง
Black Hole Sun หมายถึงอะไร
Black Hole Sun ไม่มีเรื่องราวหรือคำอธิบายตายตัวจากผู้แต่ง Cornell เคยยอมรับระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Howard Stern ว่า แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าเพลงนี้เกี่ยวกับอะไร ขณะที่บทสัมภาษณ์อีกหลายครั้งอธิบายว่าเนื้อร้องเกิดจากการเล่นกับถ้อยคำและภาพเหนือจริงมากกว่าการสร้างเรื่องราวที่ต้องตีความแบบตรงตัว
หากอ่านจากถ้อยคำในเพลง จะพบภาพของความร้อนอบอ้าว ท้องฟ้าที่ดูไร้ชีวิต ความหนาวชื้น ความหวาดกลัว และโลกที่คนซื่อตรงกำลังหายไป ก่อนกลับมายังคำร้องเรียกหา “Black Hole Sun” ให้เข้ามาชะล้างสิ่งที่ปกคลุมอยู่
คำว่า Black Hole Sun หากแปลตรงตัวคือ “ดวงอาทิตย์หลุมดำ” ส่วนฉบับภาษาไทยด้านล่างเลือกใช้คำว่า “สุริยันหลุมดำ” เพื่อรักษาน้ำเสียงและภาพแบบกวีของต้นฉบับ
แปลเนื้อเพลง Black Hole Sun ภาษาไทย
เครดิต : แปลโดย ทีมงานไทยเกอร์
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