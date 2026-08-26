ต้า เฟ็ดเฟ่ ยังไม่ได้นอน ลงจากโหนกระแส ลุยถ่ายรายการ-ขึ้นศาลต่อ
กำลังใจล้น! ต้า เฟ็ดเฟ่ ยังไม่ได้นอน หลังแจงปมแตกหักเพื่อน-หุ้นบริษัทในโหนกระเเส ไปถ่ายรายการผีที่ราชบุรี ก่อนตีรถกลับมาขึ้นศาลมีนบุรี
หลังจาก ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ นายลิขิต สิทธิภัณฑ์ ยูทูปเบอร์คนดัง เปิดใจในรายการโหนกระแส (26 สิงหาคม 2569) เคลียร์ปมแตกคอ ยัต ชัยโสโร อ้างว่าตนเองถูกถอดออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ฝั่งทนายของต้ายืนยันว่าไม่เคยยินยอมหรือเซ็นรับทราบมาก่อน
ระหว่างรายการดำเนิน ยัต ชัยโสโร ได้ติดต่อโฟนอินเข้ามาในรายการเพื่อชี้แจงเบื้องต้น ระบุว่าเรื่องการโอนหุ้นและคดีความทั้งหมดขณะนี้เข้าสู่กระบวนการชั้นศาลแล้ว ตนต้องการให้ศาลเป็นผู้พิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงมากกว่าจะมาโต้เถียงกันผ่านสื่อ
ส่วนเรื่องผู้ถือหุ้น ยัต อ้างว่า ต้าเป็นฝ่ายแจ้งความประสงค์ขอออกจากผู้ถือหุ้นเองและดูแลช่อง fedfe เพียงคนเดียว
อย่างไรก็ดี ต้า เฟ็ดเฟ่ เผยถึงความบอบช้ำในชีวิต หลังจากถูกกีดกันออกจากวงการและถูกฟ้องร้องหลายคดี ต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตอย่างหนัก ไม่มีแม้กระทั่งเงินจ้างทนายความ และยอมรับว่าเคยเครียดจนคิดสั้น พยายามสั่งซื้อปืนผ่านทางเพจออนไลน์เพื่อจบชีวิตตัวเอง แต่ถูกคนขายโกงเงินบิดไม่ส่งปืนให้ ทำให้ตนรอดชีวิตมาได้
ช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย สอบถามว่าต้ามีอะไรจะฝากถึงยัตหรือไม่ ต้ากล่าวเสียงสั่นเครือถึงเพื่อนว่า ตนเองยังคงรักและคิดถึงยัดเสมอ และไม่เคยยินดีเลยที่เห็นยัดถูกสังคมโจมตีหรือทัวร์ลง เพียงแค่ต้องการสิทธิ์และทรัพย์สินส่วนแบ่งที่เคยลงแรงเหนื่อย เพื่อนำไปรักษาคุณพ่อที่ป่วยและดูแลครอบครัวเท่านั้น
หลังจาก หนุ่มต้า ให้สัมภาษณ์ในรายการเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา เจ้าตัวออกมาอัปเดตว่าได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วเดินทางไปถ่ายรายการผีที่จังหวัดราชบุรี และกลับมาที่ศาลมีนบุรี โดยที่ยังไม่ได้นอนหลับพักผ่อนเลย
“ลงจากโหนกระเเส สัมภาษณ์นักข่าวเเล้ว ไปถ่ายรายการผีต่อที่ราชบุรี ตีจากราชบุรีมาศาลมีนบุรีต่อ ยังไม่ได้นอนเลยครับ”
อย่างไรก็ดี ยัต ชัยโสโร แจ้งกับ หนุ่ม กรรชัย ว่าจะเดินทางมาชี้แจ้งข้อเท็จจริงในฝั่งของตนเองในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 ซึ่ง ทนายอาร์ม ทนายความของยัต ออกมาโพสต์ภาพขณะยืนคู่กัน พร้อมแคปชั่น “#ทนายอาร์ม วันจันทร์ครับความจริงจะรู้ความจริงมีหนึ่งเดียว #เมื่อความจริงมีหนึ่งเดียวมันจะจบครับ เดินหน้าสร้างความฮาต่อ 55555”
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