บันเทิง

“นิค วิเชียร” ชมเปาะ “เนเน่ รอยัล” สร้างชื่อให้ไทย ยกเป็น Soft Power ลั่นมีเซอร์ไพรส์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 11:14 น.
"นิค วิเชียร" ชมเปาะ "เนเน่ รอยัล" สร้างชื่อให้ไทย ยกเป็น Soft Power ลั่นมีเซอร์ไพรส์

“นิค วิเชียร” ชมเปาะ “เนเน่ รอยัล” สร้างชื่อให้ไทย ยกเป็น Soft Power ลั่นมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ใจกลางนิวยอร์ก จากเจ้าสัวธนินท์

ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่คนไทยทุกคนต่างภาคภูมิใจสำหรับ “เนเน่ รอยัล” (Nene Royal) หรือ รัตติกานต์ อำลอย นักร้องสาวและมือกีตาร์วัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับโกลเด้นบัซเซอร์ (Golden Buzzer) จากเมล บี หนึ่งในกรรมการและอดีตศิลปินในตำนานจากวง Spice Girls หลังโชว์พลังร็อกด้วยเพลง “Black Hole Sun” วง Soundgarden ทะลุผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติในรายการประกวดชื่อดังระดับโลกอย่าง America’s Got Talent

ด้วยการแสดงที่ทำให้คนดูประทับใจและตราตรึงใจนี้ทำให้ “นิค วิเชียร ฤกษ์ไพศาล” อดีตผู้บริหารและผู้ก่อตั้งค่ายเพลง genie records ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชื่นชมต่อความสำเร็จของ เนเน่ รอยัล ที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของคนไทย โดยระบุว่า

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เนเน่ รอยัล
YT/ America’s Got Talent

““รัตติกานต์ อำลอย” หรือ AKA “Nene Royal” สาวน้อยนักกีตาร์และนักร้องวัย 16 ปีจากภูเก็ต ประเทศไทย ได้สร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ การโชว์เพลง Black Hole Sun ของเนเน่เป็นที่ประทับใจเหล่า Jidge จนได้รับ GOLDEN BUZZER เข้าสู่รอบสุดท้าย

เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเด็กไทยบนเวทีระดับโลก เป็นแรงบันดาลให้เด็กไทยอีกหลาย ๆ คนได้ฝึกฝนสร้างทักษะทางดนตรี เป็นชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และน่าจะเกิด spillover Effect ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอน คือ Soft power ที่แท้ทรู ขอขอบคุณ และขอร่วมแสดงความยินดีกับ Nene Royal ด้วยครับ!”

นิค วิเชียร อดีตผู้ก่อตั้งค่ายเพลง โพสต์ เนเน่
FB/ Wichian Nick Rerkpaisan

ต่อมา นิค วิเชียร ได้โพสต์ข้อความระบุอีกด้วยว่า “หลายคนเห็นผมลงภาพไปนั่งคุยกับท่านประธานอาวุโส “ธนินท์ เจียรวนนท์” มีคำถามกลับมาหลังไมค์ว่าคนตัวเล็กๆอย่างผมมีอะไรไปนั่งคุยกับคนระดับท่าน ไม่ซับซ้อนอะไรครับ บังเอิญท่านเห็นผมไปเป็น Hidden Judge ของ AF แล้วจำได้

พอดีเจอกันอีกทีวันท่านมาเปิด Happitat บางนา ท่านเลยชวนไปนั่งคุย น้อยคนจะรู้ว่าคุณธนินท์เคยมีความฝันที่อยากเป็นผู้กำกับหนัง และนั่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านชอบและสนใจเรื่องราวในวงการบันเทิงและดนตรีที่ผมทำอยู่

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วันนั้นท่านให้บรรดาศิลปินที่บริษัทในสังกัดฟูมฟักอยู่รวมทั้งนักร้อง AF บางท่านมานั่งคุยด้วย ใจความสำคัญคือไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ ให้กำลังใจ อีกส่วนคือความเป็นไปในวงการปัจจุบัน ไม่แปลกใจที่ท่านรู้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ศิลปินเกิดยากกว่าแต่ก่อน ผมแจงว่าต้องใช้เวลา

FB/ Wichian Nick Rerkpaisan

แต่ท่านก็ถามว่าเราจะช่วยกันทำอย่างไรให้ศิลปินประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นกว่าปรกติได้มั้ย ถ้าเป็นไปได้ท่านก็พร้อมสนับสนุน ท่านทันสมัยมาก รู้ว่า Social media มีอิทธิพลสูง โดยเฉพาะ ช่อง TT และอื่นๆ ต้องหาวิธีทำงานให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน

ท่านกำชับกับเด็ก ๆ ทุกคนที่ร่วมโต๊ะว่า การจะทำงานให้สำเร็จต้องทุ่มเท ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และต้องรู้จักอดทนรอคอย วันนั้นยังมีโอวาทที่ดีๆอีกมากมายตลอด 2-3 ชั่วโมง แต่ที่หัวข้อร้อนแรงในการสนทนาคือเรื่อง “เนเน่ รอยัล”

เป็นเรื่องเซอร์ไพร์สสุดๆ น่าชื่นชม และถูกที่ถูกเวลาคือ ท่านได้สนับสนุนเนเน่ ด้วยการขึ้นป้ายบิลบอร์ดจอยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ (Times Square) มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อรวมพลังคนไทยส่งแรงเชียร์และคะแนนโหวตให้เธอในรอบแสดงสด ของรายการระดับโลกอย่าง America’s Got Talent (AGT) ดีใจแทนน้องเนเน่ ที่มี FC ระดับประเทศขนาดนี้”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 11:14 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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