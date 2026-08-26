“นิค วิเชียร” ชมเปาะ “เนเน่ รอยัล” สร้างชื่อให้ไทย ยกเป็น Soft Power ลั่นมีเซอร์ไพรส์
“นิค วิเชียร” ชมเปาะ “เนเน่ รอยัล” สร้างชื่อให้ไทย ยกเป็น Soft Power ลั่นมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ใจกลางนิวยอร์ก จากเจ้าสัวธนินท์
ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่คนไทยทุกคนต่างภาคภูมิใจสำหรับ “เนเน่ รอยัล” (Nene Royal) หรือ รัตติกานต์ อำลอย นักร้องสาวและมือกีตาร์วัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับโกลเด้นบัซเซอร์ (Golden Buzzer) จากเมล บี หนึ่งในกรรมการและอดีตศิลปินในตำนานจากวง Spice Girls หลังโชว์พลังร็อกด้วยเพลง “Black Hole Sun” วง Soundgarden ทะลุผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติในรายการประกวดชื่อดังระดับโลกอย่าง America’s Got Talent
ด้วยการแสดงที่ทำให้คนดูประทับใจและตราตรึงใจนี้ทำให้ “นิค วิเชียร ฤกษ์ไพศาล” อดีตผู้บริหารและผู้ก่อตั้งค่ายเพลง genie records ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชื่นชมต่อความสำเร็จของ เนเน่ รอยัล ที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของคนไทย โดยระบุว่า
““รัตติกานต์ อำลอย” หรือ AKA “Nene Royal” สาวน้อยนักกีตาร์และนักร้องวัย 16 ปีจากภูเก็ต ประเทศไทย ได้สร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ การโชว์เพลง Black Hole Sun ของเนเน่เป็นที่ประทับใจเหล่า Jidge จนได้รับ GOLDEN BUZZER เข้าสู่รอบสุดท้าย
เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเด็กไทยบนเวทีระดับโลก เป็นแรงบันดาลให้เด็กไทยอีกหลาย ๆ คนได้ฝึกฝนสร้างทักษะทางดนตรี เป็นชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และน่าจะเกิด spillover Effect ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอน คือ Soft power ที่แท้ทรู ขอขอบคุณ และขอร่วมแสดงความยินดีกับ Nene Royal ด้วยครับ!”
ต่อมา นิค วิเชียร ได้โพสต์ข้อความระบุอีกด้วยว่า “หลายคนเห็นผมลงภาพไปนั่งคุยกับท่านประธานอาวุโส “ธนินท์ เจียรวนนท์” มีคำถามกลับมาหลังไมค์ว่าคนตัวเล็กๆอย่างผมมีอะไรไปนั่งคุยกับคนระดับท่าน ไม่ซับซ้อนอะไรครับ บังเอิญท่านเห็นผมไปเป็น Hidden Judge ของ AF แล้วจำได้
พอดีเจอกันอีกทีวันท่านมาเปิด Happitat บางนา ท่านเลยชวนไปนั่งคุย น้อยคนจะรู้ว่าคุณธนินท์เคยมีความฝันที่อยากเป็นผู้กำกับหนัง และนั่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านชอบและสนใจเรื่องราวในวงการบันเทิงและดนตรีที่ผมทำอยู่
วันนั้นท่านให้บรรดาศิลปินที่บริษัทในสังกัดฟูมฟักอยู่รวมทั้งนักร้อง AF บางท่านมานั่งคุยด้วย ใจความสำคัญคือไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ ให้กำลังใจ อีกส่วนคือความเป็นไปในวงการปัจจุบัน ไม่แปลกใจที่ท่านรู้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ศิลปินเกิดยากกว่าแต่ก่อน ผมแจงว่าต้องใช้เวลา
แต่ท่านก็ถามว่าเราจะช่วยกันทำอย่างไรให้ศิลปินประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นกว่าปรกติได้มั้ย ถ้าเป็นไปได้ท่านก็พร้อมสนับสนุน ท่านทันสมัยมาก รู้ว่า Social media มีอิทธิพลสูง โดยเฉพาะ ช่อง TT และอื่นๆ ต้องหาวิธีทำงานให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน
ท่านกำชับกับเด็ก ๆ ทุกคนที่ร่วมโต๊ะว่า การจะทำงานให้สำเร็จต้องทุ่มเท ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และต้องรู้จักอดทนรอคอย วันนั้นยังมีโอวาทที่ดีๆอีกมากมายตลอด 2-3 ชั่วโมง แต่ที่หัวข้อร้อนแรงในการสนทนาคือเรื่อง “เนเน่ รอยัล”
เป็นเรื่องเซอร์ไพร์สสุดๆ น่าชื่นชม และถูกที่ถูกเวลาคือ ท่านได้สนับสนุนเนเน่ ด้วยการขึ้นป้ายบิลบอร์ดจอยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ (Times Square) มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อรวมพลังคนไทยส่งแรงเชียร์และคะแนนโหวตให้เธอในรอบแสดงสด ของรายการระดับโลกอย่าง America’s Got Talent (AGT) ดีใจแทนน้องเนเน่ ที่มี FC ระดับประเทศขนาดนี้”
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