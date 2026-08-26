ข่าว

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สั่งเรียนออนไลน์ เจอ ผปค. ขู่กราดยิง จัดกีฬาสีชนสารทจีน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 10:50 น.
แฟ้มภาพ

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สั่งเรียนออนไลน์ เจอผู้ปกครองส่งข้อความขู่กราดยิง จัดกีฬาสีชนสารทจีน เรียกร้องทุกฝ่ายใช้เหตุผลพูดคุย

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ออกประกาศ มีคำสั่งให้เด็กนักเรียนเรียนในรูปแบบon line หรือ on-site เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นและดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร

ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีผู้โพสต์ข้อความขู่กราดยิงครู แสดงความไม่พอใจหลังจากที่ โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีตรงกับช่วงวันสารทจีน ทําให้ผู้ปกครองบางรายขายของไม่ได้ เพราะต้องมาช่วยดูแลลูกในช่วงไปเดินขบวนพาเหรด ซึ่ง กีฬาสีของโรงเรียนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค.69 จาก

โฆษณา

โดยทางโรงเรียนกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเฉพาะข้อความข่มขู่ที่ส่งผ่านไลน์ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนผู้ปกครองและประชาชนต่างแสดงความห่วงใย พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้เหตุผลในการพูดคุยแก้ไขปัญหา เพราะแม้จะไม่พอใจกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน แต่การข่มขู่ทำร้ายร่างกายหรือเอาชีวิตครูถือเป็นเรื่องร้ายแรง และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและบุคลากรทั้งโรงเรียน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ต้า เฟ็ดเฟ่ ยังไม่ได้นอนหลังโหนกระแส ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ยังไม่ได้นอน ลงจากโหนกระแส ลุยถ่ายรายการ-ขึ้นศาลต่อ

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คริสเตียน สไตล์” ดาราหนังโป๊ชาวมะกันคนดัง เสียชีวิตด้วยวัย 29 ปี

15 นาที ที่แล้ว
&quot;นิค วิเชียร&quot; ชมเปาะ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; สร้างชื่อให้ไทย ยกเป็น Soft Power ลั่นมีเซอร์ไพรส์ บันเทิง

“นิค วิเชียร” ชมเปาะ “เนเน่ รอยัล” สร้างชื่อให้ไทย ยกเป็น Soft Power ลั่นมีเซอร์ไพรส์

23 นาที ที่แล้ว
แปลเนื้อเพลง Black Hole Sun เพลงที่ เนเน่ รอยัลร้องประกวด AGT 2026 บันเทิง

แปลเนื้อเพลง Black Hole Sun “เนเน่ รอยัล” ร้องประกวด AGT 2026

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงความจำเป็น พ.ร.ก.กู้ 4 แสนล้าน แก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน

32 นาที ที่แล้ว
ลูกชาย-น้องชาย เร แม๊คโดแนล บวชหน้าไฟให้ เตรียมพิธีฌาปนกิจวันนี้ ส่งดาราหนุ่มเดินทางไกลครั้งสุดท้าย บันเทิง

ลูก-น้องชาย เร แม๊คโดแนลด์ บวชหน้าไฟ พิธีฌาปนกิจวันนี้ ส่งดาราหนุ่มเดินทางไกล

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สั่งเรียนออนไลน์ เจอ ผปค. ขู่กราดยิง จัดกีฬาสีชนสารทจีน

50 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 2569 รอบ 2 เข้าบัญชีวันนี้

53 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเส้นทาง เนเน่ รอยัล จากรอบออดิชั่น จนถึงวันไลฟ์โชว์ เข้ารอบสุดท้าย AGT 2026 ทันที

57 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน รับสิทธิอะไรบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเฟียอิสราเอลรายใหญ่ โดนปืนจ่อยิงหลังศีรษะดับกลางปั๊ม ตำรวจเร่งตามล่าคนร้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จดหมาย แอนนา ทีวีพูล ทำใจสู้ชีวิตต่อ ติดคุก 10 ปี จาก 31 คดี ขอบคุณทุกคนที่ยังรอ บันเทิง

จดหมาย แอนนา ทีวีพูล ทำใจสู้ชีวิตต่อ ติดคุก 10 ปี จาก 31 คดี ขอบคุณทุกคนที่ยังรอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสก โลโซ ชม เนเน่ รอยัล คว้า Golden Buzzer ทะลุรอบชิงฯ AGT บันเทิง

เสก โลโซ ออกปากชม “เนเน่ รอยัล” สุดยอดมาก คว้า Golden Buzzer เข้ารอบชิง AGT

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยหนักเข้า ICU ค่ารักษาพุ่ง คนใกล้ชิดเปิดระดมทุนช่วย บันเทิง

อาการล่าสุด นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยหนักเข้า ICU ค่ารักษาพุ่ง คนใกล้ชิดเปิดระดมทุนช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผอ.JIC ออกโรงโต้เขมร ยืนยันตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ใช่เส้นแบ่งแดน สวนเขมรขอให้อ่านเอกสารให้ครบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระหึ่มโซเชียล! ชาวเน็ตชื่นชม “เนเน่ รอยัล” หลังคว้า Golden Buzzer ทะลุรอบชิงฯ AGT

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วงการดนตรีออสเตรเลีย ประกาศแบนเพลงถูกสร้างจาก AI ไม่มีสิทธิติดชาร์ตเพลง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Mel B คือใคร? สแกรี่ สไปซ์ระดับตำนาน ผู้กดโกลเด้นบัซเซอร์ส่ง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; เข้าชิง AGT 2026 บันเทิง

Mel B คือใคร? สแกรี่ สไปซ์ระดับตำนาน ผู้กดโกลเด้นบัซเซอร์ส่ง “เนเน่ รอยัล” เข้าชิง AGT 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายความ ยัต ชัยโสโร เตรียมออกโหนกระแส โต้ ต้า เฟ็ดเฟ่ ข่าว

ทนาย “ยัต ชัยโสโร” เตรียมงัดหลักฐานสู้ ต้า เฟ็ดเฟ่ ลั่น ความจริงมีหนึ่งเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาร์ม OHANA ขอโทษ ต้าร์ เฟ็ดเฟ่ รับฟังความข้างเดียว ขอลบคลิป-รูปเพื่อรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เรร่อน” แจ้งข่าวให้แฟนคลับ ที่อยากร่วมพิธีฌาปนกิจ “เร แม๊คโดแนลด์” ที่วัดยาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลรัสเซีย สั่งจำคุก 10 วัน 2 หนุ่มทาจิกสวมเสื้อผ้าสตรี ก่อนส่งกลับประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน! “เนเน่ รอยัล” ทำได้ กรรมการกด Golden Buzzer เข้าสู่รอบชิง AGT ทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รอมฎอน” พาคณะลงพื้นที่ ตรวจรอยกระสุน สืบข้อเท็จจริงปมยิงวัยรุ่นจากเฮลิคอปเตอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดำเนินคดี 5 สาว อัดคลิปเต้น-ตีลังกา กลางถนนสุขุมวิท สั่งเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 10:50 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“คริสเตียน สไตล์” ดาราหนังโป๊ชาวมะกันคนดัง เสียชีวิตด้วยวัย 29 ปี

เผยแพร่: 26 สิงหาคม 2569
&quot;นิค วิเชียร&quot; ชมเปาะ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; สร้างชื่อให้ไทย ยกเป็น Soft Power ลั่นมีเซอร์ไพรส์

“นิค วิเชียร” ชมเปาะ “เนเน่ รอยัล” สร้างชื่อให้ไทย ยกเป็น Soft Power ลั่นมีเซอร์ไพรส์

เผยแพร่: 26 สิงหาคม 2569
แปลเนื้อเพลง Black Hole Sun เพลงที่ เนเน่ รอยัลร้องประกวด AGT 2026

แปลเนื้อเพลง Black Hole Sun “เนเน่ รอยัล” ร้องประกวด AGT 2026

เผยแพร่: 26 สิงหาคม 2569

“อนุทิน” แถลงความจำเป็น พ.ร.ก.กู้ 4 แสนล้าน แก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน

เผยแพร่: 26 สิงหาคม 2569
Back to top button