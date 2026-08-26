โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สั่งเรียนออนไลน์ เจอ ผปค. ขู่กราดยิง จัดกีฬาสีชนสารทจีน
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สั่งเรียนออนไลน์ เจอผู้ปกครองส่งข้อความขู่กราดยิง จัดกีฬาสีชนสารทจีน เรียกร้องทุกฝ่ายใช้เหตุผลพูดคุย
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ออกประกาศ มีคำสั่งให้เด็กนักเรียนเรียนในรูปแบบon line หรือ on-site เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นและดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร
ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีผู้โพสต์ข้อความขู่กราดยิงครู แสดงความไม่พอใจหลังจากที่ โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีตรงกับช่วงวันสารทจีน ทําให้ผู้ปกครองบางรายขายของไม่ได้ เพราะต้องมาช่วยดูแลลูกในช่วงไปเดินขบวนพาเหรด ซึ่ง กีฬาสีของโรงเรียนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค.69 จาก
โดยทางโรงเรียนกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเฉพาะข้อความข่มขู่ที่ส่งผ่านไลน์ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนผู้ปกครองและประชาชนต่างแสดงความห่วงใย พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้เหตุผลในการพูดคุยแก้ไขปัญหา เพราะแม้จะไม่พอใจกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน แต่การข่มขู่ทำร้ายร่างกายหรือเอาชีวิตครูถือเป็นเรื่องร้ายแรง และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและบุคลากรทั้งโรงเรียน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โรงเรียนในราชบุรี ประกาศเรียนออนไลน์ เจอข้อความแค้นครู ขู่จะกราดยิงให้หมด
- ผู้ปกครองแห่รับลูกกลับบ้าน เจอบุคคลปริศนาโพสต์ขู่กราดยิงโรงเรียนดังขอนแก่น
- โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น ปรับเรียนออนไลน์ หลังเจอข้อความขู่กราดยิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: