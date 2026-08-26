ข่าวดาราบันเทิง

ลูก-น้องชาย เร แม๊คโดแนลด์ บวชหน้าไฟ พิธีฌาปนกิจวันนี้ ส่งดาราหนุ่มเดินทางไกล

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 11:24 น.
ลูกชาย-น้องชาย เร แม๊คโดแนล บวชหน้าไฟให้ เตรียมพิธีฌาปนกิจวันนี้ ส่งดาราหนุ่มเดินทางไกลครั้งสุดท้าย

เปิดภาพ ลูกชาย-น้องชาย เร แม๊คโดแนล บวชหน้าไฟให้ เตรียมพิธีฌาปนกิจวันนี้ ส่งดาราหนุ่มเดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้าย

ตามกำหนดการบำเพ็ญกุศลที่ทางครอบครัวได้แจ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยในวันนี้ 26 สิงหาคม 2569 กำหนดพิธีฌาปนกิจ เรแม๊คโดแนลด์ จะเริ่มขึ้นในเวลา 16.00 น. ณ วัดยางพระอารามหลวง กรุงเทพฯ ซึ่งทางเพจ เร่ร่อน ได้มีการแจ้งให้แฟนคลับทราบถึงกำหนดการและพื้นที่ที่จัดเอาไว้โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มแฟนคลับที่ต้องการเดินทางมาร่วมส่งนักแสดงดังเป็นครั้งสุดท้าย

ล่าสุด แหม่ม สริญญา ภรรยา เร แม๊คโดแนลด์ ได้โพสต์ภาพสุดจะกลั้นน้ำตา เมื่อลูกชาย น้องมิก้า วัย 8 ขวบ ทายาทเพียงคนเดียวของเร แม๊คโดแนลด์ ได้ตัดสินใจบวชหน้าไฟ พร้อมด้วย อาแม็กเวลล์ น้องชายของเร เพื่อทำหน้าที่ลูกชายและน้องชายเป็นครั้งสุดท้ายในการอุทิศบุญกุศลส่งให้ เร แม๊คโดแนลด์ เดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้าย ในพิธีฌาปนกิจช่วงเย็นวันนี้

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ลูกชาย-น้องชาย บวชหน้าไฟ เตรียมส่ง เร แมคโดแนลด์ เดินทางไกล

ลูกชาย-น้องชาย บวชหน้าไฟ เตรียมส่ง เร แมคโดแนลด์ เดินทางไกล-1

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อ้างอิงจาก : IG mammikaraymacdonald

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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