ลูก-น้องชาย เร แม๊คโดแนลด์ บวชหน้าไฟ พิธีฌาปนกิจวันนี้ ส่งดาราหนุ่มเดินทางไกล

เปิดภาพ ลูกชาย-น้องชาย เร แม๊คโดแนล บวชหน้าไฟให้ เตรียมพิธีฌาปนกิจวันนี้ ส่งดาราหนุ่มเดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้าย
ตามกำหนดการบำเพ็ญกุศลที่ทางครอบครัวได้แจ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยในวันนี้ 26 สิงหาคม 2569 กำหนดพิธีฌาปนกิจ เรแม๊คโดแนลด์ จะเริ่มขึ้นในเวลา 16.00 น. ณ วัดยางพระอารามหลวง กรุงเทพฯ ซึ่งทางเพจ เร่ร่อน ได้มีการแจ้งให้แฟนคลับทราบถึงกำหนดการและพื้นที่ที่จัดเอาไว้โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มแฟนคลับที่ต้องการเดินทางมาร่วมส่งนักแสดงดังเป็นครั้งสุดท้าย
ล่าสุด แหม่ม สริญญา ภรรยา เร แม๊คโดแนลด์ ได้โพสต์ภาพสุดจะกลั้นน้ำตา เมื่อลูกชาย น้องมิก้า วัย 8 ขวบ ทายาทเพียงคนเดียวของเร แม๊คโดแนลด์ ได้ตัดสินใจบวชหน้าไฟ พร้อมด้วย อาแม็กเวลล์ น้องชายของเร เพื่อทำหน้าที่ลูกชายและน้องชายเป็นครั้งสุดท้ายในการอุทิศบุญกุศลส่งให้ เร แม๊คโดแนลด์ เดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้าย ในพิธีฌาปนกิจช่วงเย็นวันนี้
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อ้างอิงจาก : IG mammikaraymacdonald
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