การเงินเศรษฐกิจ

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน รับสิทธิอะไรบ้าง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 10:30 น.

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน รับสิทธิอะไรบ้าง ส่วนผู้มีสิทธิเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รับสิทธิได้ต่อเนื่อง

นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ขยายเวลาการรับสิทธิสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปัจจุบันให้ได้รับต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 (เดิมเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2569) โดยผู้มีบัตรฯ ในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติม ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนกันยายน 2569 จะได้รับสิทธิ ดังนี้

วันที่ 1 กันยายน 2569

ได้รับวงเงินสิทธิเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และค่าเดินทาง (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) ประกอบด้วย

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  • วงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย. – ก.ย. 69)
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 69)
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน (ได้แก่ บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ)

วันที่ 18 กันยายน 2569

  • ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันยายน 2569
FB/ กรมบัญชีกลาง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 10:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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