มาเฟียอิสราเอลรายใหญ่ โดนปืนจ่อยิงหลังศีรษะดับกลางปั๊ม ตำรวจเร่งตามล่าคนร้าย
ยานิช ยูชาเอฟ มาเฟียอิสราเอลรายใหญ่ โดนปืนจ่อยิงหลังศีรษะดับกลางปั๊มน้ำมันในอิสราเอล ตำรวจเร่งตามล่าคนร้าย
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เว็บไซต์ TheMirror รายงานว่า นาย ยานิช ยูชาเอฟ หัวหน้าแก๊งมาเฟียคอเคเซียนของอิสราเอล ซึ่งเป็นกลุ่มมาเฟียชื่อดังในออสเตรเลียถูกยิงเสียชีวิตในปั๊มน้ำมัน ในเมืองเซซาเรีย
โดยจากภาพกล้องวงจรปิดพบว่า ผู้ก่อเหตุแสร้งทำเป็นเดินเข้าปั๊มน้ำมัน และเมื่อเดินสวนกลับกลุ่มของผู้ตาย เขาก็ฉวยโอกาสชักปืนและยิงเข้าที่ศีรษะก่อนจะหลบหนี ท่ามกลางความตกใจของคนใกล้ชิด
เบื้องต้นตำรวจอิสราเอลได้ทำการสอบสวนเหตุอุกอาจครั้งนี้ และกำลังตามล่าผู้ก่อเหตุที่อยู่ในคลิปต่อไป ทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามูลเหตุคืออะไร
สำหรับผู้ตายนั้น เคยถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้งในข้อหาสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีด้วยระเบิดมือ เหตุยิงกัน และเหตุวางเพลิงเผารถยนต์ อย่างไรก็ตามคดีดังกล่าวไม่เคยถูกพิพากษาให้มีความผิดแม้แต่คดีเดียว ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยให้สัมภาษณ์ว่าการเอาผิดนายยูชาเอฟเป็นเรื่องยาก
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