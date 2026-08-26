เงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 2569 รอบ 2 เข้าบัญชีวันนี้

กรมบัญชีกลางโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำรอบ 2 เดือนสิงหาคม 2569 เข้าบัญชีวันนี้ เช็กปฏิทินจ่ายเงินบำนาญและทหารกองประจำการถึงสิ้นปี
วันนี้ (26 ส.ค. 69) ข้าราชการและลูกจ้างประจำเตรียมตรวจสอบยอดเงินในบัญชี กรมบัญชีกลางโอนเงินเดือนรอบที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2569 ส่วนผู้ที่แจ้งความประสงค์รับเงินเดือนเพียงรอบเดียวต่อเดือนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมกันในวันนี้เช่นกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถนำเงินไปบริหารจัดการและวางแผนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ล่วงหน้า
สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้รับบำนาญ ที่ต้องการวางแผนการเงินระยะยาว สามารถตรวจสอบปฏิทินการโอนเงินของกรมบัญชีกลางในเดือนที่เหลือของปี 2569 ดังนี้
กำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
- เดือนสิงหาคม : รอบ 1 วันที่ 14 ส.ค. / รอบ 2 วันที่ 26 ส.ค.
- เดือนกันยายน : รอบที่ 1 วันที่ 16 ก.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ก.ย.
- เดือนตุลาคม : รอบที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 27 ต.ค.
- เดือนพฤศจิกายน : รอบที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 พ.ย.
- เดือนธันวาคม : รอบที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค.
วันจ่ายเงินบำนาญรายเดือน
ในเดือนสิงหาคม กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้ผู้รับบำนาญไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. ส่วนเดือนที่เหลือมีกำหนดการดังนี้
- เดือนกันยายน : วันที่ 23 ก.ย.
- เดือนตุลาคม : วันที่ 22 ต.ค.
- เดือนพฤศจิกายน : วันที่ 23 พ.ย.
- เดือนธันวาคม : วันที่ 23 ธ.ค.
ปฏิทินจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
การจ่ายเงินจะโอนผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งสังคม (e-Social Welfare) ตามกำหนดการดังนี้
- ประจำเดือนสิงหาคม : จ่ายวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 69
- ประจำเดือนกันยายน : จ่ายวันพุธที่ 7 ต.ค. 69
- ประจำเดือนตุลาคม : จ่ายวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 69
- ประจำเดือนพฤศจิกายน : จ่ายวันอังคารที่ 8 ธ.ค. 69
- ประจำเดือนธันวาคม : จ่ายวันศุกร์ที่ 8 ม.ค. 70
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