การเงินเศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 2569 รอบ 2 เข้าบัญชีวันนี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 10:44 น.

กรมบัญชีกลางโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำรอบ 2 เดือนสิงหาคม 2569 เข้าบัญชีวันนี้ เช็กปฏิทินจ่ายเงินบำนาญและทหารกองประจำการถึงสิ้นปี

วันนี้ (26 ส.ค. 69) ข้าราชการและลูกจ้างประจำเตรียมตรวจสอบยอดเงินในบัญชี กรมบัญชีกลางโอนเงินเดือนรอบที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2569 ส่วนผู้ที่แจ้งความประสงค์รับเงินเดือนเพียงรอบเดียวต่อเดือนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมกันในวันนี้เช่นกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถนำเงินไปบริหารจัดการและวางแผนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ล่วงหน้า

สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้รับบำนาญ ที่ต้องการวางแผนการเงินระยะยาว สามารถตรวจสอบปฏิทินการโอนเงินของกรมบัญชีกลางในเดือนที่เหลือของปี 2569 ดังนี้

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กำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

  • เดือนสิงหาคม : รอบ 1 วันที่ 14 ส.ค. / รอบ 2 วันที่ 26 ส.ค.
  • เดือนกันยายน : รอบที่ 1 วันที่ 16 ก.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ก.ย.
  • เดือนตุลาคม : รอบที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 27 ต.ค.
  • เดือนพฤศจิกายน : รอบที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 พ.ย.
  • เดือนธันวาคม : รอบที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค.

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2569

วันจ่ายเงินบำนาญรายเดือน

ในเดือนสิงหาคม กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้ผู้รับบำนาญไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. ส่วนเดือนที่เหลือมีกำหนดการดังนี้

  • เดือนกันยายน : วันที่ 23 ก.ย.
  • เดือนตุลาคม : วันที่ 22 ต.ค.
  • เดือนพฤศจิกายน : วันที่ 23 พ.ย.
  • เดือนธันวาคม : วันที่ 23 ธ.ค.
เงินเดือนบำนาญรายเดือน
เงินเดือนบำนาญรายเดือน

ปฏิทินจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)

การจ่ายเงินจะโอนผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งสังคม (e-Social Welfare) ตามกำหนดการดังนี้

  • ประจำเดือนสิงหาคม : จ่ายวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 69
  • ประจำเดือนกันยายน : จ่ายวันพุธที่ 7 ต.ค. 69
  • ประจำเดือนตุลาคม : จ่ายวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 69
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน : จ่ายวันอังคารที่ 8 ธ.ค. 69
  • ประจำเดือนธันวาคม : จ่ายวันศุกร์ที่ 8 ม.ค. 70

เงินเดือนทหารกองประจำการ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 10:44 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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