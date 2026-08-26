จดหมาย แอนนา ทีวีพูล ทำใจสู้ชีวิตต่อ ติดคุก 10 ปี จาก 31 คดี ขอบคุณทุกคนที่ยังรอ

เปิดจดหมาย แอนนา ทีวีพูล ส่งตรงจากเรือนจำ ยอมทำใจสู้ชีวิตต่อ ต้องติดคุก 10 ปี จาก 31 คดีที่คู่กรณีฟ้องมา ขอบคุณทุกคนที่ยังรอและมาเยี่ยม
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ฟิล์ม ทิฟฟานี โพสต์ภาพจดหมายตอบกลับของ แอนนา ทีวีพูล หรือ วรินทร วัตรสังข์ อดีตพิธีกรและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2569 เนื้อหาก็มีการอัปเดตระยะเวลาที่ต้องติดคุกทั้งหมดกี่ปี ถูกฟ้องมากี่คดี รวมถึงพรั่งพรูความคิดถึงและความดีใจที่เพื่อน ๆ รวมถึงแฟนคลับส่งไปถึงเธอถึงในเรือนจำ
“ฟิล์ม อย่าหาว่าพี่สาระแนนะ พี่อยากเห็นผู้ชายคนใหญ่ของฟิล์ม เค้าเป็นใครมาจากไหน ขอบคุณที่โพสต์จนหมายให้พี่นะ มีคนซื้อของให้กินเยอะเลย โม อมีนา ก็เพิ่งมาเยี่ยม เพื่อน ๆ ที่หายไปก็กลับเขียนจนหมายมาเยอะเลย เบื้องต้นพี่สอบถาม พี่น่าจะต้องติดคุก 10 ปีนะ เพราะมีคดีที่ฟ้องมาทั้งหมด 31 คดี นับโทษต่อ พอหมด 1 คดี คดีที่ 2 ก็ติดต่อ จนกว่าจะครบ 31 คดี ไม่เป็นไรนะ ใครที่รอดูพี่ พี่ขอบคุณนะ ที่ FC ยังรอ อีก 8 ปีก็ได้กลับแล้ว กระดาษตอบจดหมายจะหมดแล้วซื้อเติมมาให้พี่ทีนะ ไม่อยากขาดการติดต่อสื่อสาร รักน้องสาวนะคะ อยากได้กุมารมาก อยู่ในนี้พี่ต้องสู้ชีวิต ถ้าได้กุมารมาคงเบาแรงได้มาก”
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อ้างอิงจาก : FB Thunyarat Chitpraphachin
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