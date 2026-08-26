บันเทิง

ย้อนเส้นทาง เนเน่ รอยัล จากรอบออดิชั่น จนถึงวันไลฟ์โชว์ เข้ารอบสุดท้าย AGT 2026 ทันที

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 10:49 น.
ภาพจาก : America's Got Talent

ย้อนเส้นทางประกวดดนตรี เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกาล อำลอย นักร้องนักกีตาร์สาวไทยวัย 16 ปีจากภูเก็ต ตั้งแต่ขึ้นเวทีออดิชันอเมริกาก็อตทาเลนต์ (AGT) ครั้งแรกในชีวิตเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 ไม่ถึง 2 เดือนต่อมา เมล บี เมลานี จานีน บราวน์ หนึ่งในกรรมการ ได้กดปุ่ม โกลเด้นบัซเซอร์ ส่งเธอเข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีโดยไม่ต้องรอผลโหวต

จุดเริ่มต้นรอบออดิชัน เพลง Zombie ที่โรงละครดอลบี

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา เนเน่ รอยัล ขึ้นเวทีที่โรงละครดอลบี เพียงหนึ่งวันก่อนวันเกิดปีที่ 16 โชว์ฝีมือเล่นกีตาร์และร้องเพลง “Zombie” ของวงเดอะแครนเบอร์รีส์ จนกรรมการทั้ง 4 คนกดผ่านเป็นเอกฉันท์

คลิปของเธอมียอดชมมากกว่า 11 ล้านครั้ง สูงกว่าคลิปออดิชันอันดับรองลงมาของซีซันเดียวกันราว 7 ล้านครั้ง

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เนเน่ร้องเพลงzombie
ภาพจาก : America’s Got Talent

รอบคัดเลือกพิเศษของกรรมการ เพลง Hysteria

ใน AGT 2026 ซีซัน 21 ได้มีการเปลี่ยนกติกาใหม่ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้กดผ่านเอกฉันท์ในรอบออดิชันไม่ได้การันตีที่นั่งในรอบไลฟ์โชว์ทันทีเหมือนซีซันที่ผ่านมา แต่จะต้องผ่านรอบคัดเลือกพิเศษของกรรมการอีกครั้งก่อน เพราะจำนวนผู้เข้ารอบมีมากกว่าที่นั่งที่เหลือหลังหักที่นั่งที่ถูกกดโกลเด้นบัซเซอร์ไปแล้ว 10 คน จากทั้งหมด 44 ที่นั่ง

วันที่ 8 ส.ค. 69 เนเน่ผ่านรอบนี้ด้วยเพลง “Hysteria” ของวงมิวส์ คณะกรรมการของ AGT 2026 ได้กดผ่านเอกฉันท์อีกครั้ง แถมวงมิวส์เองยังนำคลิปการแสดงไปแชร์ในอินสตาแกรมทางการของวงอีกด้วย

ผลงานนี้ทำให้เนเน่ได้ที่นั่งในกลุ่มที่ 2 จาก 4 กลุ่มของรอบก่อนรองชนะเลิศ ซึ่งจัดแสดงที่ Pasadena Civic Auditorium รัฐแคลิฟอร์เนีย

เนเน่ร้องเพลงhysteria
ภาพจาก : America’s Got Talent

คอนเสิร์ตอำลาที่ตลาดนัดนาคา ก่อนรอบก่อนรองชนะเลิศ เพลง Black Hole Sun และโกลเด้นบัซเซอร์

ก่อนบินกลับไปสหรัฐฯ เพื่อแข่งในรอบไลฟ์โชว์ เนเน่จัดการแสดงอำลาที่ตลาดนัดนาคา จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ร่วมกับวง OZONE และศิลปินจากเครือข่าย SOUTHTOWN โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมส่งเธอในงานด้วย

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เนเน่ร้องเพลงร่วมกับozone
ภาพจาก : อสมท ภูเก็ต

จากนั้นในคืนวันที่ 25 สิงหาคม เนเน่ขึ้นแสดงในรอบก่อนรองชนะเลิศสัปดาห์ที่ 2 ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันอีก 10 คน เธอเลือกเล่นเพลง “Black Hole Sun” ของวงซาวด์การ์เดน

โฮวี แมนเดลชมทันทีหลังการแสดงจบว่าอยากให้เอ็นบีซีมอบเงินล้านให้เธอเลย โซเฟีย เวอร์การาบอกว่าเชื่อว่าเนเน่มีสิทธิ์คว้าชัยในรายการนี้จริง ๆ

nene rolay black hole sun
ภาพจาก : America’s Got Talent

เมล บี ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจ เธอบอกว่าแนวเพลงร็อกของเนเน่ไม่ใช่สไตล์ที่ตัวเองฟังเป็นปกติ แต่ทั้งเสียงร้องและการเล่นกีตาร์ทำให้ปฏิเสธไม่ลง ก่อนสรุปสั้น ๆ ว่าจะไม่กดได้อย่างไร แล้วก็กดโกลเด้นบัซเซอร์ ส่งเนเน่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีโดยไม่ต้องรอผลโหวตจากผู้ชม

รอบก่อนรองชนะเลิศของ AGT ซีซัน 21 ยังเหลืออีก 2 สัปดาห์ จบทั้งหมดวันที่ 9 กันยายน ก่อนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันที่ 15-16 กันยายน

เนเน่ร้องเพลงblackholesun
ภาพจาก : America’s Got Talent

รอบชิงชนะเลิศแบบถ่ายทอดสดจัดขึ้นวันที่ 22 กันยายน และประกาศผู้ชนะในคืนถัดไปวันที่ 23 กันยายน 2569 โดยเนเน่ รอยัล การันตีที่นั่งในรอบนี้แล้วจากโกลเด้นบัซเซอร์ของเมล บี

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 10:49 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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