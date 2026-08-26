บันเทิง

เสก โลโซ ออกปากชม “เนเน่ รอยัล” สุดยอดมาก คว้า Golden Buzzer เข้ารอบชิง AGT

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 10:05 น.
เสก โลโซ ชม เนเน่ รอยัล คว้า Golden Buzzer ทะลุรอบชิงฯ AGT

เสก โลโซ โพสต์ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” สุดยอดมาก หลังโชว์ฝีมือชนะใจกรรมการ คว้า Golden Buzzer ทะลุเข้าชิง America’s Got Talent

วงการเพลงมีโมเมนต์น่ารัก ๆ ให้ได้เห็นกันอีกแล้ว กรณีร็อกเกอร์ระดับตำนาน “เสก โลโซ” โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับ “เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยวัย 16 ปี หลังเดินทางสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลก America’s Got Talent ซีซั่น 21

ย้อนกลับไปก่อนที่รายการจะออกอากาศ เนเน่ รอยัล เคยโพสต์คลิปโชว์โซโลกีตาร์เพลง “5 นาที” ของ เสก โลโซ ลงในแฟนเพจ Nene Royal แฟน ๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมฝีมือกันเป็นจำนวนมาก เมื่อ เสก โลโซ เห็นคลิปก็แชร์ไปที่เพจ SEK LOSO ทันที พร้อมเขียนข้อความสั้น ๆ ว่า “ชื่นชมครับ”

โฆษณา

ล่าสุด เนเน่ รอยัล ผ่านด่าน Judges’ Callbacks และได้ไปต่อในรอบ Live Shows โชว์ฝีมือกับบทเพลง Hysteria ของวง Muse การแสดงครั้งนี้เอาชนะใจ เมล บี หรือ เมลานี จานีน บราวน์ (Melanie Janine Brown) หนึ่งในกรรมการได้อย่างอยู่หมัด เธอยอมรับว่าปกติไม่ชอบเพลงแนวนี้ แต่เมื่อเห็นฝีมือของสาวไทยแล้วก็อดใจไม่ไหว ต้องกดปุ่ม Golden Buzzer ส่งให้เนเน่ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันที

หลังทราบข่าว เสก โลโซ ได้ออกมาโพสต์แสดงความยินดีกับสาวน้อยคนนี้ ระบุข้อความว่า “ยินดีกับน้องเนเน่ รอยัลด้วยครับ อยากจะบอกว่าน้องสุดยอดมากครับ… S. LOSO…”

สำหรับการแข่งขันรอบ Live Show เนเน่ได้ขึ้นโชว์ร้องเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden แฟน ๆ สามารถร่วมส่งกำลังใจให้เธอในการแข่งขันรอบต่อไปที่เริ่มขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม เวลา 07.00 น. และรอชมรอบชิงชนะเลิศที่จะออกอากาศในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ ตามเวลาประเทศไทย

เสก โลโซ ยินดี เนเน่ รอยัล เข้ารอบชิงฯ AGT
ภาพจาก Facebook : SEK LOSO
เนเน่ รอยัล
ภาพจาก Facebook : Nene Royal

เสก โลโซ

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ต้า เฟ็ดเฟ่ ยังไม่ได้นอนหลังโหนกระแส ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ยังไม่ได้นอน ลงจากโหนกระแส ลุยถ่ายรายการ-ขึ้นศาลต่อ

22 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คริสเตียน สไตล์” ดาราหนังโป๊ชาวมะกันคนดัง เสียชีวิตด้วยวัย 29 ปี

14 นาที ที่แล้ว
&quot;นิค วิเชียร&quot; ชมเปาะ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; สร้างชื่อให้ไทย ยกเป็น Soft Power ลั่นมีเซอร์ไพรส์ บันเทิง

“นิค วิเชียร” ชมเปาะ “เนเน่ รอยัล” สร้างชื่อให้ไทย ยกเป็น Soft Power ลั่นมีเซอร์ไพรส์

21 นาที ที่แล้ว
แปลเนื้อเพลง Black Hole Sun เพลงที่ เนเน่ รอยัลร้องประกวด AGT 2026 บันเทิง

แปลเนื้อเพลง Black Hole Sun “เนเน่ รอยัล” ร้องประกวด AGT 2026

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงความจำเป็น พ.ร.ก.กู้ 4 แสนล้าน แก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน

30 นาที ที่แล้ว
ลูกชาย-น้องชาย เร แม๊คโดแนล บวชหน้าไฟให้ เตรียมพิธีฌาปนกิจวันนี้ ส่งดาราหนุ่มเดินทางไกลครั้งสุดท้าย บันเทิง

ลูก-น้องชาย เร แม๊คโดแนลด์ บวชหน้าไฟ พิธีฌาปนกิจวันนี้ ส่งดาราหนุ่มเดินทางไกล

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สั่งเรียนออนไลน์ เจอ ผปค. ขู่กราดยิง จัดกีฬาสีชนสารทจีน

49 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 2569 รอบ 2 เข้าบัญชีวันนี้

52 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเส้นทาง เนเน่ รอยัล จากรอบออดิชั่น จนถึงวันไลฟ์โชว์ เข้ารอบสุดท้าย AGT 2026 ทันที

55 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน รับสิทธิอะไรบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเฟียอิสราเอลรายใหญ่ โดนปืนจ่อยิงหลังศีรษะดับกลางปั๊ม ตำรวจเร่งตามล่าคนร้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จดหมาย แอนนา ทีวีพูล ทำใจสู้ชีวิตต่อ ติดคุก 10 ปี จาก 31 คดี ขอบคุณทุกคนที่ยังรอ บันเทิง

จดหมาย แอนนา ทีวีพูล ทำใจสู้ชีวิตต่อ ติดคุก 10 ปี จาก 31 คดี ขอบคุณทุกคนที่ยังรอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสก โลโซ ชม เนเน่ รอยัล คว้า Golden Buzzer ทะลุรอบชิงฯ AGT บันเทิง

เสก โลโซ ออกปากชม “เนเน่ รอยัล” สุดยอดมาก คว้า Golden Buzzer เข้ารอบชิง AGT

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยหนักเข้า ICU ค่ารักษาพุ่ง คนใกล้ชิดเปิดระดมทุนช่วย บันเทิง

อาการล่าสุด นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยหนักเข้า ICU ค่ารักษาพุ่ง คนใกล้ชิดเปิดระดมทุนช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผอ.JIC ออกโรงโต้เขมร ยืนยันตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ใช่เส้นแบ่งแดน สวนเขมรขอให้อ่านเอกสารให้ครบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระหึ่มโซเชียล! ชาวเน็ตชื่นชม “เนเน่ รอยัล” หลังคว้า Golden Buzzer ทะลุรอบชิงฯ AGT

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วงการดนตรีออสเตรเลีย ประกาศแบนเพลงถูกสร้างจาก AI ไม่มีสิทธิติดชาร์ตเพลง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Mel B คือใคร? สแกรี่ สไปซ์ระดับตำนาน ผู้กดโกลเด้นบัซเซอร์ส่ง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; เข้าชิง AGT 2026 บันเทิง

Mel B คือใคร? สแกรี่ สไปซ์ระดับตำนาน ผู้กดโกลเด้นบัซเซอร์ส่ง “เนเน่ รอยัล” เข้าชิง AGT 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายความ ยัต ชัยโสโร เตรียมออกโหนกระแส โต้ ต้า เฟ็ดเฟ่ ข่าว

ทนาย “ยัต ชัยโสโร” เตรียมงัดหลักฐานสู้ ต้า เฟ็ดเฟ่ ลั่น ความจริงมีหนึ่งเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาร์ม OHANA ขอโทษ ต้าร์ เฟ็ดเฟ่ รับฟังความข้างเดียว ขอลบคลิป-รูปเพื่อรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เรร่อน” แจ้งข่าวให้แฟนคลับ ที่อยากร่วมพิธีฌาปนกิจ “เร แม๊คโดแนลด์” ที่วัดยาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลรัสเซีย สั่งจำคุก 10 วัน 2 หนุ่มทาจิกสวมเสื้อผ้าสตรี ก่อนส่งกลับประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน! “เนเน่ รอยัล” ทำได้ กรรมการกด Golden Buzzer เข้าสู่รอบชิง AGT ทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รอมฎอน” พาคณะลงพื้นที่ ตรวจรอยกระสุน สืบข้อเท็จจริงปมยิงวัยรุ่นจากเฮลิคอปเตอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดำเนินคดี 5 สาว อัดคลิปเต้น-ตีลังกา กลางถนนสุขุมวิท สั่งเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 10:05 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ต้า เฟ็ดเฟ่ ยังไม่ได้นอนหลังโหนกระแส

ต้า เฟ็ดเฟ่ ยังไม่ได้นอน ลงจากโหนกระแส ลุยถ่ายรายการ-ขึ้นศาลต่อ

เผยแพร่: 26 สิงหาคม 2569

“คริสเตียน สไตล์” ดาราหนังโป๊ชาวมะกันคนดัง เสียชีวิตด้วยวัย 29 ปี

เผยแพร่: 26 สิงหาคม 2569

“อนุทิน” แถลงความจำเป็น พ.ร.ก.กู้ 4 แสนล้าน แก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน

เผยแพร่: 26 สิงหาคม 2569

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สั่งเรียนออนไลน์ เจอ ผปค. ขู่กราดยิง จัดกีฬาสีชนสารทจีน

เผยแพร่: 26 สิงหาคม 2569
Back to top button