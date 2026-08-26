เสก โลโซ ออกปากชม “เนเน่ รอยัล” สุดยอดมาก คว้า Golden Buzzer เข้ารอบชิง AGT
เสก โลโซ โพสต์ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” สุดยอดมาก หลังโชว์ฝีมือชนะใจกรรมการ คว้า Golden Buzzer ทะลุเข้าชิง America’s Got Talent
วงการเพลงมีโมเมนต์น่ารัก ๆ ให้ได้เห็นกันอีกแล้ว กรณีร็อกเกอร์ระดับตำนาน “เสก โลโซ” โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับ “เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยวัย 16 ปี หลังเดินทางสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลก America’s Got Talent ซีซั่น 21
ย้อนกลับไปก่อนที่รายการจะออกอากาศ เนเน่ รอยัล เคยโพสต์คลิปโชว์โซโลกีตาร์เพลง “5 นาที” ของ เสก โลโซ ลงในแฟนเพจ Nene Royal แฟน ๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมฝีมือกันเป็นจำนวนมาก เมื่อ เสก โลโซ เห็นคลิปก็แชร์ไปที่เพจ SEK LOSO ทันที พร้อมเขียนข้อความสั้น ๆ ว่า “ชื่นชมครับ”
ล่าสุด เนเน่ รอยัล ผ่านด่าน Judges’ Callbacks และได้ไปต่อในรอบ Live Shows โชว์ฝีมือกับบทเพลง Hysteria ของวง Muse การแสดงครั้งนี้เอาชนะใจ เมล บี หรือ เมลานี จานีน บราวน์ (Melanie Janine Brown) หนึ่งในกรรมการได้อย่างอยู่หมัด เธอยอมรับว่าปกติไม่ชอบเพลงแนวนี้ แต่เมื่อเห็นฝีมือของสาวไทยแล้วก็อดใจไม่ไหว ต้องกดปุ่ม Golden Buzzer ส่งให้เนเน่ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันที
หลังทราบข่าว เสก โลโซ ได้ออกมาโพสต์แสดงความยินดีกับสาวน้อยคนนี้ ระบุข้อความว่า “ยินดีกับน้องเนเน่ รอยัลด้วยครับ อยากจะบอกว่าน้องสุดยอดมากครับ… S. LOSO…”
สำหรับการแข่งขันรอบ Live Show เนเน่ได้ขึ้นโชว์ร้องเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden แฟน ๆ สามารถร่วมส่งกำลังใจให้เธอในการแข่งขันรอบต่อไปที่เริ่มขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม เวลา 07.00 น. และรอชมรอบชิงชนะเลิศที่จะออกอากาศในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ ตามเวลาประเทศไทย
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