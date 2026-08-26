อาการล่าสุด นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยหนักเข้า ICU ค่ารักษาพุ่ง คนใกล้ชิดเปิดระดมทุนช่วย

อาการล่าสุด “คาซึกิ ยาโนะ” นักแสดงดังชาวญี่ปุ่น ที่คนไทยคุ้นหน้า ปอดติดเชื้อ-เส้นเลือดหัวใจตีบ อยู่ในห้อง ICU ค่ารักษาพุ่ง คนใกล้ชิดเปิดระดมทุนช่วย
นับเป็นข่าวที่ทำให้แฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่เคยได้รับผลงานการแสดงของดารารุ่นใหญ่ชาวญี่ปุ่นคนนี้ฝากฝีมือการแสดงเอาไว้ในหลาย ๆ เรื่อง เมื่อเฟซบุ๊ก Tanikawa Shogo ได้ออกมาแจ้งข่าวว่า “คาซึกิ ยาโนะ” (Kazuki Yano) นักแสดงชาวญี่ปุ่น ที่คนไทยคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดี กำลังเผชิญอาการป่วยอย่างหนัก โดยขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายในการรักษากำลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงต้องเปิดระดมทุนเพื่อช่วยค่ารักษาพยาบาลของ คาซึกิ ยาโนะ
“คุณคาซึกิ ยาโนะ (Kazuki Yano) นักแสดงและศิลปินละครใบ้ชาวญี่ปุ่น ซึ่งทำงานและแสดงอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปี ขณะนี้กำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูงและเป็นภาระอย่างมาก เพื่อน ๆ และคนรู้จักทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่นจึงกำลังร่วมกันระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของคุณยาโนะ หากท่านใดสะดวกและต้องการร่วมช่วยเหลือ ขอความกรุณาร่วมบริจาคตามกำลัง
ชื่อที่ปรากฏใน QR Code เป็นชื่อของเพื่อนสนิทของคุณยาโนะที่รู้จักกันมาเป็นเวลานาน และขณะนี้เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น 100 บาท หรือ 200 บาท ทุกความช่วยเหลือมีความหมายมาก ขอความกรุณาช่วยกันคนละเล็กละน้อย และหากไม่สะดวกบริจาค การช่วยแชร์โพสต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่สำคัญเช่นกัน ขอแรงและกำลังใจจากทุกคนเพื่อช่วยคุณยาโนะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
เมื่อคุณยาโนะอาการดีขึ้นและกลับมาแข็งแรงแล้ว เราจะเผยแพร่วิดีโอข้อความจากคุณยาโนะ เพื่อกล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ ขอบคุณทุกท่านจากใจสำหรับความช่วยเหลือและการแชร์ครับ “
ล่าสุด 26 ส.ค. 69 ทางหน้าเฟซบุ๊ก Vich Kanungchoti ได้มีการโพสต์อัปเดตอาการ ณ ปัจจุบันของ “คาซึกิ ยาโนะ” (Kazuki Yano) นักแสดงรุ่นใหญ่ชาวญี่ปุ่น โดยระบุว่า เบื้องต้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพอง, ปอดติดเชื้อด้านซ้าย ส่งผลให้หัวใจทำงานหนัก, มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ และกำลังรอผลการตรวจเอ็กซ์เรย์เพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บบริเวณคอและกลืนอาหารไม่ได้ที่เกิดขึ้นก่อนเข้าโรงพยาบาล
แนวทางการรักษาในตอนนี้ทีมแพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก (ทำให้ยังไม่สามารถพูดและกินอาหารปกติได้), ให้ยาละลายลิ่มเลือดและยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง, ให้ยากระตุ้นความดัน, ให้ยาสลบตลอดวันเพื่อให้คุณยาโน่ได้พัก แต่ปัจจุบัน สามารถลดปริมาณยาลงได้บ้าง คุณยาโน่จึงลืมตาและขยับศรีษะระหว่างวันบ้าง แต่ยังไม่รูัตัวหรือตอบสนองต่อบทสนทนา
“สวัสดีครับ ตอนนี้ทางซันและทีมงาน เป็นผู้ดูแลประสานงานระหว่างโรงพยาบาลให้กับคุณยาโน่ โดยจะมีการอัพเดทเป็นระยะให้นะครับ
1- ปัจจุบันคุณยาโน่ มีอาการป่วยหนัก และยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (ขอความกรุณางดเยี่ยมที่โรงพยาบาลในช่วงเวลานี้)
2- ค่าใช้จ่ายการรักษา เบื้องต้นทางผู้เกี่ยวข้องและครอบครัว (น้องชายของคุณยาโน่) ได้ประสานงานนำเงินก้อนแรกที่ได้จากการระดมทุนไปชำระค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ 17 – 22 สิงหาคมเป็นจำนวนเงิน 135,495.55 บาท เป็นที่เรียบร้อย
***สำหรับบัญชีกลางในการรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคุณยาโน่ จะดำเนินการในชื่อของซันและพี่ทศ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายและประสานงานระหว่างโรงพยาบาลให้ในเบื้องต้น (ทีม Producer เทศกาล PANTOMIME IN BANGKOK และงานแสดงของ Kazuki Yano)***
3- ผลการวินิจฉัยเบื้องต้นของคุณยาโน่
・โรคถุงลมโป่งพอง
・ปอดติดเชื้อด้านซ้าย ส่งผลให้หัวใจทำงานหนัก
・มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ
・กำลังรอผลการตรวจเอ็กซ์เรย์เพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บบริเวณคอและกลืนอาหารไม่ได้ที่เกิดขึ้นก่อนเข้าโรงพยาบาล
4- แนวทางรักษาในปัจจุบัน
・ใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก (ทำให้ยังไม่สามารถพูดและกินอาหารปกติได้)
・ให้ยาละลายลิ่มเลือด + ยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง
・ให้ยากระตุ้นความดัน
・ให้ยาสลบตลอดวันเพื่อให้คุณยาโน่ได้พัก แต่ปัจจุบัน สามารถลดปริมาณยาลงได้บ้าง คุณยาโน่จึงลืมตาและขยับศรีษะระหว่างวันบ้าง แต่ยังไม่รูัตัวหรือตอบสนองต่อบทสนทนา
5- งานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือคุณยาโน่
หลังจากหารือกับทางครอบครัวของคุณยาโน่และเครือข่ายนักแสดงของประเทศไทยแล้ว จะมีการเปิดการแสดงระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือยาโน่ในวันที่ 12 กันยายนนี้ ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดงานระดมทุน จะมีแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งในเร็วๆนี้ครับ)
หากท่านใดต้องการร่วมบริจาคช่วยเหลือการรักษาของยาโน่ สามารถบริจาคผ่านบัญชีกลางดังกล่าว ในภาพ QR Code ที่แนบไว้ได้เลยครับ
ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจ และความช่วยเหลือที่มอบให้คุณยาโน่มาโดยตลอดครับ”
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อ้างอิงจาก : FB Tanikawa Shogo, Vich Kanungchoti
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