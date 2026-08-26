วงการดนตรีออสเตรเลีย ประกาศแบนเพลงถูกสร้างจาก AI ไม่มีสิทธิติดชาร์ตเพลง
วงการดนตรีออสเตรเลีย ประกาศแบนเพลงถูกสร้างจาก AI ไม่มีสิทธิติดชาร์ตเพลง รวมถึงไม่อนุญาตให้ถูกเสนอชิงรางวัลของทางสมาคมด้วย
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า อุตสาหกรรมดนตรีออสเตรเลียได้ประกาศว่าเพลงที่ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะไม่สามารถเข้าอันดับชาร์ตเพจยอดนิยมได้ เนื่องจากเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วคุกคามความเป็นอยู่ของศิลปิน
การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้น ภายหลังจากที่เพลง Like a Prayer ของมาดอนน่า ที่ถูกสร้างขึ้นจาก AI ติดอยู่บนชาร์ตเพลงยอดนิยม 20 อันดับของออสเตรเลียมานาน 16 สัปดาห์ และอยู่อันดับ 4 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ซึ่งหลังจากนี้เพลงที่จะเข้าชาร์ตได้จะต้องถูกเขียนและแสดงโดยมนุษย์เท่านั้น สำหรับคำสั่งดังกล่าวจะมีผลและเริ่มใช้ในสัปดาห์หน้า
นอกจากนี้เพลงที่ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์นั้น จะไม่สามารถถูกเสนอชื่อชิงรางวัลสมาคมอุตสาหกรรมบันทึกเสียงแห่งออสเตรเลีย ARIA อีกด้วย
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