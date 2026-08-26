บันเทิง

“เรร่อน” แจ้งข่าวให้แฟนคลับ ที่อยากร่วมพิธีฌาปนกิจ “เร แม๊คโดแนลด์” ที่วัดยาง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 09:23 น.

เรร่อน แจ้งข่าวให้แฟนคลับ ที่อยากร่วมพิธีฌาปนกิจ เร แม๊คโดแนลด์ ที่วัดยาง ขอความร่วมมืออยู่ในพื้นที่สำหรับแฟนคลับที่ทีมงานจัดเตรียมไว้เท่านั้น

เพจเฟซบุ๊ก เร่ร่อน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวการเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ เร แม๊คโดแนลด์ นักแสดงคนดังที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่า “แจ้งข่าวการเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ พี่เร แม๊คโดแนลด์ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569 สำหรับแฟนคลับที่ต้องการมาร่วมส่งพี่เรเป็นครั้งสุดท้าย สามารถเข้าพื้นที่บริเวณงานพิธีฯ ได้จากทางเข้าวัดยาง ประตู 1 เท่านั้น ขอความร่วมมือแฟนคลับทุกท่าน ร่วมส่งพี่เรเดินทางไกล เฉพาะในพื้นที่สำหรับแฟนคลับ ที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

หมายเหตุ เนื่องด้วยพื้นที่จอดรถของทางวัดยางอ่อนนุช มีจำนวนจำกัด ขอความกรุณาใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นลำดับแรก การจอดรถที่ลานจอดประตู 2 มีค่าใช้จ่าย และจะไม่สามารถเข้าพื้นที่จัดงานได้ ต้องเข้าประตู 1 เท่านั้น”

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โดยครอบครัวได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมที่ ศาลารัตนพราหมณ์ วัดยาง พระอารามหลวง ซ.อ่อนนุช 23

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 09:23 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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