“เรร่อน” แจ้งข่าวให้แฟนคลับ ที่อยากร่วมพิธีฌาปนกิจ “เร แม๊คโดแนลด์” ที่วัดยาง
เรร่อน แจ้งข่าวให้แฟนคลับ ที่อยากร่วมพิธีฌาปนกิจ เร แม๊คโดแนลด์ ที่วัดยาง ขอความร่วมมืออยู่ในพื้นที่สำหรับแฟนคลับที่ทีมงานจัดเตรียมไว้เท่านั้น
เพจเฟซบุ๊ก เร่ร่อน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวการเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ เร แม๊คโดแนลด์ นักแสดงคนดังที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่า “แจ้งข่าวการเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ พี่เร แม๊คโดแนลด์ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569 สำหรับแฟนคลับที่ต้องการมาร่วมส่งพี่เรเป็นครั้งสุดท้าย สามารถเข้าพื้นที่บริเวณงานพิธีฯ ได้จากทางเข้าวัดยาง ประตู 1 เท่านั้น ขอความร่วมมือแฟนคลับทุกท่าน ร่วมส่งพี่เรเดินทางไกล เฉพาะในพื้นที่สำหรับแฟนคลับ ที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
หมายเหตุ เนื่องด้วยพื้นที่จอดรถของทางวัดยางอ่อนนุช มีจำนวนจำกัด ขอความกรุณาใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นลำดับแรก การจอดรถที่ลานจอดประตู 2 มีค่าใช้จ่าย และจะไม่สามารถเข้าพื้นที่จัดงานได้ ต้องเข้าประตู 1 เท่านั้น”
โดยครอบครัวได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมที่ ศาลารัตนพราหมณ์ วัดยาง พระอารามหลวง ซ.อ่อนนุช 23
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