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กระหึ่มโซเชียล! ชาวเน็ตชื่นชม “เนเน่ รอยัล” หลังคว้า Golden Buzzer ทะลุรอบชิงฯ AGT

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 09:52 น.

กระหึ่มโซเชียล! ชาวเน็ตชื่นชม “เนเน่ รอยัล” หลังคว้า Golden Buzzer โชว์พลังร็อก ทะลุเข้ารอบชิงฯ America’s Got Talent

หลังจากที่ เนเน่ รอยัล นักร้องสาวและมือกีตาร์วัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทย หลังได้รับปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์ (Golden Buzzer) และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติในรายการชื่อดังระดับโลกอย่าง America’s Got Talent Season 21 จากการเล่นกีตาร์และร้องเพลง “Black Hole Sun” ของวง Soundgarden

เนเน่ รอยัล
YT/ America’s Got Talent

หลังจบโชว์ เมล บี หนึ่งในกรรมการได้กล่าวว่า “ฉันเจอคุณอยู่หลังเวทีเมื่อช่วงค่ำ และได้พบผู้เข้าแข่งขันหลายคน คุณดูเป็นเด็กสาวที่เงียบๆ อ่อนน้อมถ่อมตน และน่ารักเอามากๆ แต่พอคุณก้าวออกมาบนเวทีนี้ พลังงานมันกลายเป็นอีกแบบไปเลย ฉันต้องขอบอกเลยว่า ฉันชอบเสียงร้องที่ยอดเยี่ยมจริงๆ คือฉันไม่ได้… หมายถึงว่า ฉันเป็นสาวยุค 90 น่ะ ฉันจะอินกับพวกเพลงป็อป ดนตรีแนวนี้อาจจะไม่ใช่ทางของฉันเท่าไหร่ แต่เสียงร้องของคุณมันดีมาก

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การเล่นกีตาร์ของคุณก็สุดยอด ลุคของคุณ เอเนอร์จี้ของคุณ อินเนอร์ของคุณมันได้หมด แล้วแบบนี้จะให้ฉันไม่ทำสิ่งนี้ได้ยังไงล่ะ?” พร้อมกับกดปุ่ม Golden Buzzer สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในห้องส่ง คณะกรรมการ รวมถึงครอบครัวของเนเน่ที่ต่างสวมกอดด้วยความดีใจ

เมล บี กรรมการ
YT/ America’s Got Talent

กระแสความประทับใจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องส่งเท่านั้น เมื่อบัญชีอินสตาแกรมของรายการ AGT โพสต์คลิปการแสดงของเนเน่ รอยัล ก็ได้รับเสียงชื่นชมและแสดงความยินดีจากผู้ติดตามจำนวนมาก ขณะที่ช่องยูทูบ America’s Got Talent อัปโหลดคลิปดังกล่าวไปเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากกว่า 2,500 ความคิดเห็น และยอดรับชมทะลุ 1 แสนวิวไปเรียบร้อยแล้ว

ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความคิดเห็นด้วยความรู้สึกประทับใจ เช่น “ตอนได้ปุ่มทอง Golden Buzzer ผมนี้ร้องลั่นห้องเลยน้ำตาซึม โคตรดีใจกับน้องเนเน่ด้วย” , “ดีใจ จนร้องไห้เลย เก่งมากๆ ยินดีกับความสำเร็จ น้องเนเน่” , “พอเนเน่เริ่มร้องท่อนแรก น้ำตาก็คลอเบ้าเลย แล้วฉันก็เผลออุทานออกมาว่า “บ้าไปแล้ว!” รักเนเน่มากๆ เลย!!”

“เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมาก สมควรได้รับปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์ที่สุด!” , “ฉันติดตามน้องคนนี้มาหลายปีแล้ว ไม่คิดว่าจะเคยเห็นเธอโชว์เพลงนี้มาก่อน ขนาดบนรายการทีวีถ่ายทอดสดเธอก็ยังทำเอาฉันเซอร์ไพรส์ได้อีก 555 นี่แหละคือเสน่ห์ที่สุดของเธอ เรารักเธอนะเนเน่!!!”

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YT/ America’s Got Talent
YT/ America’s Got Talent
YT/ America’s Got Talent

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 09:52 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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