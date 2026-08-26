กระหึ่มโซเชียล! ชาวเน็ตชื่นชม “เนเน่ รอยัล” หลังคว้า Golden Buzzer ทะลุรอบชิงฯ AGT
กระหึ่มโซเชียล! ชาวเน็ตชื่นชม “เนเน่ รอยัล” หลังคว้า Golden Buzzer โชว์พลังร็อก ทะลุเข้ารอบชิงฯ America’s Got Talent
หลังจากที่ เนเน่ รอยัล นักร้องสาวและมือกีตาร์วัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทย หลังได้รับปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์ (Golden Buzzer) และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติในรายการชื่อดังระดับโลกอย่าง America’s Got Talent Season 21 จากการเล่นกีตาร์และร้องเพลง “Black Hole Sun” ของวง Soundgarden
หลังจบโชว์ เมล บี หนึ่งในกรรมการได้กล่าวว่า “ฉันเจอคุณอยู่หลังเวทีเมื่อช่วงค่ำ และได้พบผู้เข้าแข่งขันหลายคน คุณดูเป็นเด็กสาวที่เงียบๆ อ่อนน้อมถ่อมตน และน่ารักเอามากๆ แต่พอคุณก้าวออกมาบนเวทีนี้ พลังงานมันกลายเป็นอีกแบบไปเลย ฉันต้องขอบอกเลยว่า ฉันชอบเสียงร้องที่ยอดเยี่ยมจริงๆ คือฉันไม่ได้… หมายถึงว่า ฉันเป็นสาวยุค 90 น่ะ ฉันจะอินกับพวกเพลงป็อป ดนตรีแนวนี้อาจจะไม่ใช่ทางของฉันเท่าไหร่ แต่เสียงร้องของคุณมันดีมาก
การเล่นกีตาร์ของคุณก็สุดยอด ลุคของคุณ เอเนอร์จี้ของคุณ อินเนอร์ของคุณมันได้หมด แล้วแบบนี้จะให้ฉันไม่ทำสิ่งนี้ได้ยังไงล่ะ?” พร้อมกับกดปุ่ม Golden Buzzer สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในห้องส่ง คณะกรรมการ รวมถึงครอบครัวของเนเน่ที่ต่างสวมกอดด้วยความดีใจ
กระแสความประทับใจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องส่งเท่านั้น เมื่อบัญชีอินสตาแกรมของรายการ AGT โพสต์คลิปการแสดงของเนเน่ รอยัล ก็ได้รับเสียงชื่นชมและแสดงความยินดีจากผู้ติดตามจำนวนมาก ขณะที่ช่องยูทูบ America’s Got Talent อัปโหลดคลิปดังกล่าวไปเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากกว่า 2,500 ความคิดเห็น และยอดรับชมทะลุ 1 แสนวิวไปเรียบร้อยแล้ว
ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความคิดเห็นด้วยความรู้สึกประทับใจ เช่น “ตอนได้ปุ่มทอง Golden Buzzer ผมนี้ร้องลั่นห้องเลยน้ำตาซึม โคตรดีใจกับน้องเนเน่ด้วย” , “ดีใจ จนร้องไห้เลย เก่งมากๆ ยินดีกับความสำเร็จ น้องเนเน่” , “พอเนเน่เริ่มร้องท่อนแรก น้ำตาก็คลอเบ้าเลย แล้วฉันก็เผลออุทานออกมาว่า “บ้าไปแล้ว!” รักเนเน่มากๆ เลย!!”
“เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมาก สมควรได้รับปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์ที่สุด!” , “ฉันติดตามน้องคนนี้มาหลายปีแล้ว ไม่คิดว่าจะเคยเห็นเธอโชว์เพลงนี้มาก่อน ขนาดบนรายการทีวีถ่ายทอดสดเธอก็ยังทำเอาฉันเซอร์ไพรส์ได้อีก 555 นี่แหละคือเสน่ห์ที่สุดของเธอ เรารักเธอนะเนเน่!!!”
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