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Mel B คือใคร? สแกรี่ สไปซ์ระดับตำนาน ผู้กดโกลเด้นบัซเซอร์ส่ง “เนเน่ รอยัล” เข้าชิง AGT 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 10:06 น.
Mel B คือใคร? สแกรี่ สไปซ์ระดับตำนาน ผู้กดโกลเด้นบัซเซอร์ส่ง "เนเน่ รอยัล" เข้าชิง AGT 2026
ภาพจาก : IG officialmelb

เปิดประวัติ เมล บี หนึ่งในกรรมการผู้กดปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์ให้ เนเน่ รอยัล นักร้องนักกีตาร์ชาวไทยวัย 16 ปีจากภูเก็ต ในรอบไลฟ์โชว์คืนที่สองของ อเมริกาก็อตทาเลนต์ (AGT) ซีซัน 21 เมื่อคืนวันที่ 25 สิงหาคม 2569 จนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีโดยไม่ต้องรอผลโหวตจากผู้ชม

เมล บี คือใคร? จากสไปซ์ เกิร์ลส์สู่เก้าอี้กรรมการ AGT 2026

เมล บี มีชื่อจริงว่า เมลานี จานีน บราวน์ (Melanie Janine Brown) ปัจจุบันอายุ 51 ปี เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2518 ที่เมืองลีดส์ ประเทศอังกฤษ แม่เป็นชาวอังกฤษ ส่วนพ่อมาจากเซนต์คิตส์และเนวิส

ปี 2537 เมลบีเข้าร่วมวงป๊อปหญิงล้วนที่ต่อมากลายเป็นสไปซ์ เกิร์ลส์ พร้อมได้รับฉายาสแกรี่ สไปซ์ วงขายแผ่นเสียงไปแล้วกว่า 100 ล้านชุดทั่วโลก และซิงเกิลนำ “Wannabe” ขึ้นอันดับ 1 ใน 37 ประเทศ

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เมลบีสมัยเป็นสไปซ์เกิร์ล
ภาพจาก : People-Edwig Henson,Alamy Stock Photo

หลังวงพักงาน เมล บี ผันตัวเป็นศิลปินเดี่ยว ซิงเกิล “I Want You Back” ที่ทำร่วมกับมิสซี เอลเลียตขึ้นอันดับ 1 ชาร์ตซิงเกิลอังกฤษในปี 2541

เมลบีโลดแล่นในวงการโทรทัศน์ เป็นผู้เข้าแข่งขัน Dancing with the Stars ฤดูกาลที่ 5 ในปี 2550 ได้อันดับ 2 นั่งเก้าอี้กรรมการ The X Factor ทั้งฉบับออสเตรเลียและอังกฤษ ก่อนย้ายมาเป็นกรรมการ AGT ตั้งแต่ซีซัน 8 ถึงซีซัน 13 ระหว่างปี 2556-2561

melb สมัยเป็นสไปซ์เกริร์ล
ภาพจาก : People-Edwig Henson

เมล บี ห่างหายจาก AGT ไปหนึ่งช่วง ก่อนกลับมานั่งเก้าอี้กรรมการอีกครั้งในซีซัน 20 เมื่อปี 2568 แทนที่ไฮดี คลุม และนั่งต่อเนื่องมาถึงซีซัน 21 ในปีนี้

ประวัติเมลบีอดีตสไปซ์เกิร์ล
ภาพจาก : People-Edwig Henson

นอกเหนือจากงานจอแก้ว เมล บี ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ MBE จากสหราชอาณาจักรในปี 2565 จากผลงานการกุศลช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว

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เมลบีคือใครใน agt 2026
ภาพจาก : IG officialmelb

ช่องทางการติดตาม เมลบี (เมลานี จานีน บราวน์)

เนเน่ รอยัล เด็กสาวจากตลาดนัดภูเก็ต

เนเน่ รอยัล มีชื่อจริงว่ารัตติกาล อำลอย เกิดวันที่ 14 มีนาคม 2553 ที่จังหวัดภูเก็ต ครอบครัวและเพื่อนเรียกเธอว่า “แพรว”

เนเน่หัดเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ 6-7 ขวบ ก่อนมาเล่นดนตรีประจำกับวง OZONE ที่ตลาดนัดนาคาในจังหวัดภูเก็ต

ผลงานที่ผ่านมาของเธอมีทั้งรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Overdrive Guitar Contest ครั้งที่ 14 เมื่อปี 2566 และรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมจากการประกวด King Power Band Competition ปี 2568 เธอยังเป็นศิลปินในสังกัดของแบรนด์เครื่องดนตรี Enya Music และเคยออกรายการ Super 10 ทางโทรทัศน์ไทย ปัจจุบันมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียรวมกว่า 3 ล้านคน

เส้นทางในอเมริกาก็อตทาเลนต์ 2026

เนเน่ ออดิชันด้วยเพลง “Zombie” ของวงเดอะแครนเบอร์รีส์ กรรมการทั้ง 4 คนกดผ่านเป็นเอกฉันท์ และคลิปการแสดงกลายเป็นคลิปออดิชันที่มีคนดูมากที่สุดของซีซันนี้

ต่อมาในรอบคัดเลือกพิเศษของกรรมการ เธอเลือกเพลง “Hysteria” ของวงมิวส์ ผลงานทำให้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

คืนวันที่ 25 สิงหาคม เธอขึ้นแสดงเพลง “Black Hole Sun” ของวงซาวด์การ์เดน โฮวี แมนเดลชมทันทีหลังการแสดงจบว่า อยากให้เอ็นบีซีมอบเงินล้านให้เธอเลย ส่วนโซเฟีย เวอร์การาบอกว่าเชื่อว่าเนเน่มีสิทธิ์คว้าชัยในรายการนี้จริง ๆ

เมล บี ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจกดปุ่ม เธอบอกว่าแนวเพลงร็อกของเนเน่ไม่ใช่สไตล์ที่ตัวเองฟังเป็นปกติ แต่ทั้งเสียงร้องและการเล่นกีตาร์ทำให้ปฏิเสธไม่ลง ก่อนสรุปสั้น ๆ ว่าจะไม่กดได้อย่างไร แล้วก็กดโกลเด้นบัซเซอร์ส่งเนเน่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันที

เนเน่ รอยัล สาวไทย ภูเก็ต คือใคร

ก้าวต่อไปของเนเน่ รอยัล

การกดโกลเด้นบัซเซอร์ในรอบไลฟ์โชว์ทำให้เนเน่ รอยัล ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของ AGT ซีซัน 21 โดยไม่ต้องแข่งในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมในอเมริกา

รายการมีกำหนดจัดรอบชิงชนะเลิศแบบถ่ายทอดสดวันที่ 22 กันยายน 2569 และประกาศผู้ชนะในคืนถัดไปวันที่ 23 กันยายน 2569

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ภาพจาก : IG officialmelb
ภาพจาก : IG officialmelb
ภาพจาก : IG officialmelb

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 10:06 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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