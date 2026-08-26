ทนาย “ยัต ชัยโสโร” เตรียมงัดหลักฐานสู้ ต้า เฟ็ดเฟ่ ลั่น ความจริงมีหนึ่งเดียว
ทนายอาร์มฝั่ง ยัต ชัยโสโร เตรียมเอกสารโต้ ลั่น ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว “ต้า เฟ็ดเฟ่” หลังออกโหนกระแส อ้างไม่ได้เซ็นโอนหุ้น ถูกด่าแรง-ลดเงินเดือน
ในรายการโหนกระแสวานนี้ (26 สิงหาคม 2569) “ต้า เฟ็ดเฟ่” หรือ นายลิขิต สิทธิภัณฑ์ อดีตยูทูบเบอร์ชื่อดังผู้ร่วมก่อตั้งช่อง fedfe boyband เดินทางมาพร้อมกับอดีตทีมงานและทนายความ เพื่อชี้แจงและเคลียร์ปมขัดแย้งแตกคอกับเพื่อนรัก “ยัต ชัยโสโร” หลังมีข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินบริษัทและการโอนหุ้น ทั้้งยังถูกยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสูงถึง 20 ล้านบาท
ต้า เฟ็ดเฟ่ เล่าย้อนถึงวันปิดตัวของแก๊งเฟ็ดเฟ่ ต้าและยัตได้ตัดสินใจเริ่มต้นร่วมงานกันอีกครั้ง มีการจดทะเบียนบริษัท เพื่อใช้สำหรับรับเงินจากการจ้างงานสปอนเซอร์ โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นแบ่งเป็น ต้า ถือหุ้น 49%, ยัต ถือหุ้น 49% และภรรยาของยัตถือหุ้นอีก 2%
ตลอดเวลาทั้งหน้ากล้องและหลังกล้อง ต้าอ้างว่าตนเองถูกยัตใช้จิตวิทยาครอบงำความคิดหรือ “Gaslighting” และถูกด่าทอว่าไอเดียการทำงานหรือคิดคอนเทนต์ของต้านั้นแย่ ความสามารถตก และไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งยังถูกปรับลดเงินเดือนจากเดิม 150,000 บาท เหลือเพียง 40,000 บาท โดยอ้างว่าต้าทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
ล่าสุด ทนายอาร์ม ทนายความของ ยัต ชัยโสโร ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Attorney Arm โพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับยัตและภรรยา พร้อมถือเอกสารการแต่งตั้งทนายความจากสำนักงานกฎหมาย ระบุข้อความว่า “#ทนายอาร์ม วันจันทร์ครับความจริงจะรู้ความจริงมีหนึ่งเดียว #เมื่อความจริงมีหนึ่งเดียวมันจะจบครับ เดินหน้าสร้างความฮาต่อ 55555”
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