ข่าวดาราบันเทิง

อาร์ม OHANA ขอโทษ ต้าร์ เฟ็ดเฟ่ รับฟังความข้างเดียว ขอลบคลิป-รูปเพื่อรับผิดชอบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 09:29 น.

อาร์ม OHANA ขอโทษ ต้าร์ เฟ็ดเฟ่ ยอมรับ ฟังความข้างเดียว ทำทัวร์ลง ขอลบคลิป-รูปเพื่อรับผิดชอบ ยันขอเป็นกลางไม่เข้าข้างใคร

จากกรณีที่ทางอารม์ OHANA โพสต์ จนทำให้ชาวเน็ต Fc บางส่วนตีความว่าเลือกข้าง และส่งผลให้ “ต้าร์” โดนทัวร์ลงอย่างหนัก ล่าสุด “อาร์ม OHANA” ได้ออกมาโพสต์ข้อความและไลฟ์สดขอโทษ พร้อมชี้แจงเป็นที่เรียบร้อย โดยทางเพจ อรรถรส ได้สรุปเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้ ระบุว่า

อาร์มเล่าว่า ก่อนหน้าที่จะไปถ่ายงานด้วยกัน ยัตได้โทรศัพท์มาขอประชุมสายกับแก๊ง OHANA รวม 8 คน ยัตเปิดบทสนทนาด้วยคำว่า “ไอ้ต้าร์เล่นกูแล้ววะ ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย” เมื่ออาร์มได้ยินคำว่า “ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย” (ซึ่งไปทัชกับปมในใจเรื่องเพื่อนและเงินที่ OHANA เคยเจอ) ทำให้อาร์มรู้สึกหูชาและหูดับทันที ตอนนั้นอาร์มยอมรับว่าจับใจความรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมด รู้แค่ว่าพี่ชายมาอัปเดตให้ฟัง จึงให้กำลังใจไปตามประสาพี่น้อง

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หลังจากนั้นยัตได้ชวนแก๊ง OHANA ไปถ่ายงานพวกตนก็ไปเพราะมองว่ายัตคือไอดอล หลังถ่ายงานเสร็จมีการนั่งดื่มกัน ยัตได้เล่าเรื่องราวให้ฟังต่อ ซึ่งอาร์มยอมรับว่ายิ่งฟังก็ยิ่งขนลุก แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจในดีเทลลึก ๆ เพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องของตน แต่อาร์มยอมรับผิดว่า หลังจากวันนั้น ตนเองได้โพสต์ภาพและข้อความแซว อำต้าร์ผ่านเฟซบุ๊กจริง โดยเป็นการ “ฟังความข้างเดียว” และรีบตัดสินใจไปแล้ว โดยที่ “ไม่ได้โทรไปสอบถามความจริงจากฝั่งต้าร์เลยสักครั้ง”

อาร์มเผยว่า วันนี้ได้นั่งดูรายการโหนกระแสพร้อมกับทุกคน ดูจบแล้วถึงกับอุทานว่า “เชี่ยยยย!!!” มือยังสั่นอยู่เลย และตกใจกับทุกคำพูดที่ต้าร์เล่าออกมา

อาร์มได้โพสต์ข้อความระบุชัดเจนว่า “ถ้าสิ่งที่พี่ต้าร์พูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริง ผมคงมองหน้าพี่ยัตไม่ติด เพราะรู้สึกว่าโดนใช้เป็นเครื่องมือ เราเป็นเด็ก ผู้ใหญ่พูดเราก็เชื่อ”

“ผมได้ไลฟ์พูดในมุมของผมไปแล้วเมื่อตอนหัวค่ำ ใครอัดเอาไว้ ก็รบกวนอย่าตัดต่อบิดเบือนเนื้อหา ในโพสต์นี้ผมจะมาแจงสั้น ๆ ผมได้ดูโหนกระแสวันนี้พร้อมกับทุกคน ได้ฟังพี่ต้าพูดแล้วรู้สึกว่า “เชี่ยยยย!!!” ถ้าสิ่งที่พี่ต้าพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริง ผมคงมองหน้าพี่ยัดไม่ติด “เพราะรู้สึกว่าโดนใช้เป็นเครื่องมือ” เราเป็นเด็ก ผู้ใหญ่พูดเราก็เชื่อ ถ้าเรื่องนี้ถูกสรุปลง ว่าใครผิดใครถูก ผมก็จะไม่ตัดสินใคร แล้วจะจําเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียน จะไม่เสือกเรื่องคนอื่นอีก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องขอโทษพี่ต้า กับคลิปหรือเนื้อหาที่ผมโพสต์ลงไป โดยที่ยังไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ผมฟังความข้างเดียว ผมขออนุญาตลบ คลิป หรือ รูป นั้น ๆ ออก ที่มาแจ้งให้ทราบเพราะไม่อยากให้เข้าใจว่า ผมลบเพื่อหนี ผมลบเพื่อรับผิดชอบ”

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อาร์ม OHANA ไลฟ์ขอโทษ ต้าร์ รับฟังความข้างเดียว-1

อาร์มรู้สึกเสียใจและยอมรับว่า สิ่งที่ตนเองในฐานะสื่อได้โพสต์หรือนำเสนอออกไปก่อนหน้านี้ เป็นการชี้นำที่ทำให้ต้าร์ต้องเดือดร้อนและถูกคนด่า อาร์มกล่าวขอโทษต้าร์จากใจจริงที่ทำให้เดือดร้อน ขอโทษทุกคนที่ตนเองนำเสนอข้อมูลตามที่จินตนาการหรือจำมาโดยฟังแค่ข้างเดียว เพื่อเป็นการรับผิดชอบ อาร์มขออนุญาตลบรูปและคลิปทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ออก โดยย้ำว่า “ลบเพื่อรับผิดชอบ ไม่ได้ลบเพื่อหนี”

อาร์มยืนยันว่าไม่ได้อยู่ฝั่งไหน ขอเป็นกลาง ไม่นิ่งนอนใจ และจะไม่ด่วนตัดสินใครอีก ขอให้ทุกคนรวมถึงตัวเขาเอง “รอฟังความจริงจากฝั่งยัดในวันจันทร์” เพื่อให้เรื่องนี้ถูกพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา และ OHANA จะขอถอดบทเรียนจากเรื่องนี้ไว้เตือนใจตัวเองเช่นกัน

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อ้างอิงจาก : FB Manasawee Thaing Tham, FEDFE* FanClub, อรรถรส

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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