ศาลรัสเซีย สั่งจำคุก 10 วัน 2 หนุ่มทาจิกสวมเสื้อผ้าสตรี ก่อนส่งกลับประเทศ
ศาลรัสเซีย สั่งจำคุก 10 วัน 2 หนุ่มทาจิกสวมเสื้อผ้าสตรี เข้าข่ายเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อ LGBTQ ก่อนเตรียมส่งกลับประเทศต่อไป
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เว็บไซต์ โนวาญ่ากาเซตา รายงานว่าศาลในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ได้พิพากษาจำคุกชายชาวทาจิกิสถานสองคนเป็นระยะเวลา 10 วัน ภายหลังจากที่ทั้งสองแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งการสตรี
โดยสื่อท้องถิ่นระบุว่าทั้งสองซึ่งเป็นพ่อค้าชาวทาจิกิสถานทั้งสองคน เดินทางมายังตลาดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งลูกค้าสังเกตได้ว่าทั้งสองใส่เสื้อผ้าผู้หญิง จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ และถูกจับกุมใน 10 นาที อย่างไรก็ตามไม่ได้ระบุว่าทั้งสองแต่งกายอย่างไร
ทั้งสองถูกตั้งข้อหาเผยแพร่ “โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับ LGBTQ” โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่า การปรากฏตัวของพวกเขา “มีเป้าหมายเพื่อหล่อหลอมทัศนคติทางเพศที่ไม่เป็นไปตามขนบ” และเป็นการแสดงให้เห็นถึง “เสรีภาพในการเลือก”
ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองถูกจำคุกครบ 10 วัน ก็จะถูกเนรเทศออกจากประเทศ แม้ว่าพวกเขาจะมีบุตรอาศัยอยู่ในรัสเซียก็ตาม
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