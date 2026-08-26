ด่วน! “เนเน่ รอยัล” ทำได้ กรรมการกด Golden Buzzer เข้าสู่รอบชิง AGT ทันที
เนเน่ รอยัล ทำได้ เมล บี หนึ่งในกรรมการกด Golden Buzzer ให้ เข้าสู่รอบชิง America’s Got Talent ทันที หลังโชว์ฝีมือกับเพลง Black Hole Sun
จากที่ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย ผ่านด่าน Judges’ Callbacks และได้ไปต่อในรอบ Live Shows ของ America’s Got Talent ซีซั่นที่ 21 หลังโชว์ฝีมือกับบทเพลง Hysteria ของ Muse นั้น ซึ่งการแข่งขันรอบต่อไปเริ่ม วันพุธที่ 26 สิงหาคม เวลา 07.00 น.
ล่าสุดถือเป็นข่าวดีสำหรับชาวไทย ภายหลังจากที่ เมล บี หนึ่งในกรรมการได้กด Golden Buzzer ให้ เนเน่ เข้าสู่รอบชิงทันที โดย เมล บี ระบุว่า ปกติแล้วเธอไม่ชอบเพลงแนวนี้ แต่เมื่อเห็น เนเน่ โชว์ฝีมือแล้ว เธออดจะให้ Golden Buzzer ไม่ได้
สำหรับ เนเน่ ในรอบ Live Show นั้นได้ขึ้นโชว์ฝีมือร้องเพลง “Black Hole Sun” ของ Soundgarden ซึ่งรอบชิงจะออกอากาศในวันที่ 23-24 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย
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