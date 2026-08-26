บันเทิง

ด่วน! “เนเน่ รอยัล” ทำได้ กรรมการกด Golden Buzzer เข้าสู่รอบชิง AGT ทันที

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 08:47 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 09:14 น.

เนเน่ รอยัล ทำได้ เมล บี หนึ่งในกรรมการกด Golden Buzzer ให้ เข้าสู่รอบชิง America’s Got Talent ทันที หลังโชว์ฝีมือกับเพลง Black Hole Sun

จากที่ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย ผ่านด่าน Judges’ Callbacks และได้ไปต่อในรอบ Live Shows ของ America’s Got Talent ซีซั่นที่ 21 หลังโชว์ฝีมือกับบทเพลง Hysteria ของ Muse นั้น ซึ่งการแข่งขันรอบต่อไปเริ่ม วันพุธที่ 26 สิงหาคม เวลา 07.00 น.

ล่าสุดถือเป็นข่าวดีสำหรับชาวไทย ภายหลังจากที่ เมล บี หนึ่งในกรรมการได้กด Golden Buzzer ให้ เนเน่ เข้าสู่รอบชิงทันที โดย เมล บี ระบุว่า ปกติแล้วเธอไม่ชอบเพลงแนวนี้ แต่เมื่อเห็น เนเน่ โชว์ฝีมือแล้ว เธออดจะให้ Golden Buzzer ไม่ได้

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สำหรับ เนเน่ ในรอบ Live Show นั้นได้ขึ้นโชว์ฝีมือร้องเพลง “Black Hole Sun” ของ Soundgarden ซึ่งรอบชิงจะออกอากาศในวันที่ 23-24 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 08:47 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 09:14 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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