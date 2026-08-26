ดำเนินคดี 5 สาว อัดคลิปเต้น-ตีลังกา กลางถนนสุขุมวิท สั่งเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
ดำเนินคดี 5 สาว อัดคลิปเต้น-ตีลังกา กลางถนนสุขุมวิท สั่งเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย ด้านผู้ก่อเหตุขอโทษ สัญญาไม่ทำอีก
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปกลุ่มหญิงสาวยืนเต้น-ตีลังกา บนถนนสุขุมวิท บริเวณเตาถ่าน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.คมสรร คำตุ่นแก้ว ผกก.สภ.สัตหีบ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.พัฒนนันท์ สมนวล สารวัตรจราจร สภ.สัตหีบ พร้อมเจ้าหน้าที่งานจราจร สภ.สัตหีบ ติดตามตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวมาดำเนินการตามกฎหมาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ติดตามตัวหญิงสาวได้จำนวน 5 คน ทั้งหมดเป็นพนักงานร้านคาราโอเกะในบริเวณดังกล่าว ก่อนนำตัวมาดำเนินการ พร้อมกำชับและตักเตือนไม่ให้กลับมากระทำในลักษณะดังกล่าวอีก
โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา เป็นบุคคลเดินเท้าออกไปกลางทางในลักษณะกีดขวางการจราจรโดยไม่มีเหตุอันควร ก่อนดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
หญิงสาวทั้ง 5 คนให้การว่า ออกมาถ่ายวิดีโอเพื่อทำคอนเทนต์เท่านั้น เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงเวลาดึกและมีรถสัญจรผ่านไม่มาก จึงคิดว่าไม่น่าจะเกิดปัญหา และไม่คาดคิดว่าคลิปดังกล่าวจะกลายเป็นประเด็นจนเจ้าหน้าที่ติดตามตัวมาดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมกล่าวขอโทษสังคมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรับปากว่าจะไม่กระทำในลักษณะดังกล่าวอีก
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