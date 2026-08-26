หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส โต้ไม่มีทหารยศจ่าอยู่บน ฮ. ไม่มีใครพกอาวุธขึ้นไปด้วย
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส โต้ไม่มีทหารยศจ่าอยู่บน ฮ. ไม่มีใครพกอาวุธขึ้นไปด้วย หลังจากที่มีการกล่าวหาว่ามีการยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ออกเอกสารแถลงชี้แจงกรณี กรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส โดยระบุว่า ตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้นำเสนอข่าว โดยระบุว่ามีนายทหารยศ “จ่า” ใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16 A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส โดยอ้างอิงร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางนั้น หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง และขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้
1. ภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการณ์เท่านั้น
ในคืนวันที่ 22 สิงหาคม 2569 ได้เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วทั้ง จ.นราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงได้จัดอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและตรวจการณ์ทางอากาศ เพื่อสนับสนุนและประสานการปฏิบัติกับกำลังภาคพื้นดินเท่านั้น โดยไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการยิงแต่อย่างใด
2. กำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศ “จ่า” ปฏิบัติหน้าที่ใดใดบนอากาศยาน
ในภารกิจคืนดังกล่าว มีกำลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานจำนวน 4 นาย ซึ่งไม่มีใครได้นำอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ที่ระบุไว้ว่า ห้ามนำอาวุธประจำกายขึ้นบนอากาศยานโดยเด็ดขาด โดยมี นักบิน, นักบินผู้ช่วย และ ฝ่ายอำนวยการ ซึ่งทั้ง 3 นายเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ทั้งนี้นายทหารสัญญาบัตร(ฝ่ายอำนวยการ) 1 นาย : ทำหน้าที่ตรวจการณ์ทางอากาศและรายงานประสานงานกับหน่วยภาคพื้นดิน
สำหรับนายทหารประทวน(ช่างเครื่อง) 1 นาย : ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอากาศยานตามภารกิจปกติ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ขอยืนยันว่า ไม่มีนายทหารยศ “จ่า” บนอากาศยานทำการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ อ.จะแนะ ตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน
3. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนน
สำหรับภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อต่างๆ เป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการ การเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิง และกระทบต่อพยานหลักฐานในทางคดีตามกฎหมาย
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวัง และยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม
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