“ต้า” ตีเก๊ ไม่รับคำขอโทษ “อาร์ม OHANA” ปมทำคลิปเฟ็ดเฟ่แตกหัก ทำทัวร์ลง
ต้า ตีเก๊ ไม่รับคำขอโทษ อาร์ม OHANA ปมทำคลิปเฟ็ดเฟ่แตกหัก โดย อาร์ม ยอมรับว่าตนฟังความข้างเดียว ลบคลิปหมดแล้ว
จากกรณีที่ ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ กับ ยัต ชัยโสโร หรือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังเฟซบุ๊กเพจ เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE เผยแพร่คลิปเสียงและข้อความชุดใหม่เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2569 อ้างว่าเป็นบทสนทนาของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สิน กำไร และสิทธิในธุรกิจที่เคยทำร่วมกัน พร้อมเปิดข้อกล่าวหาหลายประเด็นตั้งแต่เงินเดือน การถือหุ้น ไปจนถึงคดีเรียกค่าเสียหายรวม 20 ล้านบาท ซึ่งกลายเป็นข่าวดังที่ได้รับความสนใจจากสังคมไทยนั้น
ล่าสุดนายมนัสวี เที่ยงธรรม หรือ อาร์ม OHANA ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กขอโทษ ต้า เฟ้ดเฟ่ โดยระบุว่า “ผมได้ไลฟ์พูดในมุมของผมไปแล้วเมื่อตอนหัวค่ำ ใครอัดเอาไว้ ก็รบกวนอย่าตัดต่อบิดเบือนเนื้อหา ในโพสต์นี้ผมจะมาแจงสั้นๆ ผมได้ดูโหนกระแสวันนี้พร้อมกับทุกคน ได้ฟังพี่ต้าพูดแล้วรู้สึกว่า “เชี่ยยยย!!!”
ถ้าสิ่งที่พี่ต้าพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริง ผมคงมองหน้าพี่ยัดไม่ติด “เพราะรู้สึกว่าโดนใช้เป็นเครื่องมือ” เราเป็นเด็ก ผู้ใหญ่พูดเราก็เชื่อ ถ้าเรื่องนี้ถูกสรุปลง ว่าใครผิดใครถูก ผมก็จะไม่ตัดสินใคร แล้วจะจําเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียน จะไม่เสือกเรื่องคนอื่นอีก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องขอโทษพี่ต้า กับคลิปหรือเนื้อหาที่ผมโพสต์ลงไป
โดยที่ยังไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ผมฟังความข้างเดียว ผมขออนุญาตลบ คลิป หรือ รูป นั้นๆออก ที่มาแจ้งให้ทราบเพราะไม่อยากให้เข้าใจว่า ผมลบเพื่อหนี ผมลบเพื่อรับผิดชอบ”
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทาง ต้า เฟ็ดเฟ่ ตอบโต้ว่า “ตีเก๊ครับ พี่ชายเป่าหู2นาที เชื่อ เดือด หูดับ เล่นงานให้ผมโดนทัวร์ลง ผมเรียกร้องมา1ปี บอก ถ้ามันเป็นจริง รอดูวันจันทร์”
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