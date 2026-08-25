อาลัย ดอลลี่ พาร์ตัน ราชินีเพลงคันทรี เสียชีวิตแล้ว
สิ้นตำนาน ดอลลี่ พาร์ตัน นักร้องและนักแต่งเพลงเจ้าของผลงานอมตะ Jolene, 9 to 5 และ I Will Always Love You เสียชีวิตในวัย 80 ปี
วงการเพลงทั่วโลกร่วมอาลัยต่อการจากไปของดอลลี่ พาร์ตัน (Dolly Parton) ราชินีเพลงคันทรีชาวอเมริกัน หลังครอบครัวแจ้งว่าเธอเสียชีวิตเมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2569 ด้วยวัย 80 ปี ปิดฉากเส้นทางศิลปินที่ดำเนินมายาวนานเกือบ 6 ทศวรรษ
The Guardian รายงานว่า ไบรอัน ซีเวอร์ หลานชายของนักร้องดัง ประกาศข่าวผ่านอินสตาแกรม พร้อมกล่าวถึงความภาคภูมิใจ ความเศร้าของครอบครัวต่อการสูญเสียครั้งนี้ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผย
ก่อนหน้านี้ พาร์ตันเผชิญปัญหาสุขภาพ จนต้องยกเลิกการแสดงประจำที่ลาสเวกัสในเดือนพฤษภาคม 2569 ดอลลีเคยอธิบายว่า ระบบภูมิคุ้มกันและระบบย่อยอาหารของเธอมีปัญหา รวมถึงมีประวัตินิ่วในไต อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าอาการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือไม่
ดอลลี่ รีเบกกา พาร์ตัน เกิดวันที่ 19 มกราคม 2489 ที่รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา เป็นลูกคนที่ 4 จากพี่น้องทั้งหมด 12 คน ครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กและมีฐานะยากจน ประสบการณ์ในวัยเด็กกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในบทเพลงของเธอ โดยเฉพาะ Coat of Many Colors ซึ่งเล่าถึงเสื้อผ้าที่แม่เย็บขึ้นจากเศษผ้าหลากสี
ดอลลีเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่วัยเด็ก ก่อนย้ายไปแนชวิลล์หลังเรียนจบมัธยมศึกษาในปี 2507 ช่วงแรกทำงานเป็นนักแต่งเพลงและร่วมงานกับ พอร์เตอร์ วากอนเนอร์ นักร้องคันทรีชื่อดัง จากนั้นจึงแยกตัวออกมาสร้างผลงานเดี่ยวอย่างเต็มรูปแบบ
เจ้าของเพลงอมตะ Jolene และ I Will Always Love You
ตลอดชีวิตการทำงาน พาร์ตันแต่งเพลงประมาณ 3,000 เพลง มียอดขายผลงานทั่วโลกรวมมากกว่า 100 ล้านชุด เพลงของเธอขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ตเพลงคันทรีของสหรัฐฯ 25 เพลง รวมถึง Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5 และ I Will Always Love You
I Will Always Love You ถูกแต่งขึ้นเพื่ออำลาพอร์เตอร์ วากอนเนอร์ หลังพาร์ตันตัดสินใจออกจากรายการโทรทัศน์ของเขา เพลงนี้ขึ้นอันดับ 1 ชาร์ตคันทรีในปี 2517 ก่อนกลับมาโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งจากเวอร์ชันของ วิทนีย์ ฮูสตัน ที่ใช้ประกอบภาพยนตร์ The Bodyguard เมื่อปี 2535
ส่วน 9 to 5 ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อเดียวกัน พาเธอขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ตเพลงป๊อปของสหรัฐฯ และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เธอยังฝากผลงานการแสดงในภาพยนตร์ Steel Magnolias, The Best Little Whorehouse in Texas และ Rhinestone
พาร์ตันคว้ารางวัลแกรมมี่ 11 ครั้ง รวมถึงรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement Award ได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศนักแต่งเพลง หอเกียรติยศเพลงคันทรี และหอเกียรติยศร็อกแอนด์โรล
จากนักร้องคันทรีสู่ผู้สร้างโอกาสให้เด็กทั่วโลก
นอกเหนือจากงานเพลง ดอลลี่ พาร์ตัน ยังเป็นนักธุรกิจและนักการกุศล เธอร่วมพัฒนาสวนสนุก Dollywood ในรัฐเทนเนสซี และก่อตั้งโครงการ Imagination Library เมื่อปี 2538 เพื่อส่งหนังสือให้เด็กเล็กฟรีทุกเดือน ปัจจุบันโครงการขยายไปยังหลายประเทศและแจกหนังสือประมาณ 25 ล้านเล่มต่อปี
ในปี 2563 เธอบริจาคเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับการพัฒนาวัคซีนของโมเดอร์นา นอกจากนี้ยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟป่า มอบทุนการศึกษา และสนับสนุนโรงพยาบาลในบ้านเกิด
สามีของเธอ คาร์ล ดีน ซึ่งใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเกือบ 60 ปี เสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ในวัย 82 ปี หลังจากนั้นพาร์ตันแต่งเพลง If You Hadn’t Been There เพื่อรำลึกถึงเขา
การจากไปของดอลลี่ พาร์ตัน ทิ้งผลงานเพลงที่ข้ามผ่านยุคสมัย ตลอดจนโครงการเพื่อสังคมที่ยังคงดำเนินต่อไป สมดังสิ่งที่เธอเคยตั้งใจไว้ว่า อยากให้ผู้คนจดจำเธอในฐานะนักแต่งเพลง และให้บทเพลงเป็นมรดกที่ฝากไว้กับโลก
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