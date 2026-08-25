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อาลัย ดอลลี่ พาร์ตัน ราชินีเพลงคันทรี เสียชีวิตแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 01:46 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 01:46 น.

สิ้นตำนาน ดอลลี่ พาร์ตัน นักร้องและนักแต่งเพลงเจ้าของผลงานอมตะ Jolene, 9 to 5 และ I Will Always Love You เสียชีวิตในวัย 80 ปี

วงการเพลงทั่วโลกร่วมอาลัยต่อการจากไปของดอลลี่ พาร์ตัน (Dolly Parton) ราชินีเพลงคันทรีชาวอเมริกัน หลังครอบครัวแจ้งว่าเธอเสียชีวิตเมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2569 ด้วยวัย 80 ปี ปิดฉากเส้นทางศิลปินที่ดำเนินมายาวนานเกือบ 6 ทศวรรษ

The Guardian รายงานว่า ไบรอัน ซีเวอร์ หลานชายของนักร้องดัง ประกาศข่าวผ่านอินสตาแกรม พร้อมกล่าวถึงความภาคภูมิใจ ความเศร้าของครอบครัวต่อการสูญเสียครั้งนี้ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผย

ก่อนหน้านี้ พาร์ตันเผชิญปัญหาสุขภาพ จนต้องยกเลิกการแสดงประจำที่ลาสเวกัสในเดือนพฤษภาคม 2569 ดอลลีเคยอธิบายว่า ระบบภูมิคุ้มกันและระบบย่อยอาหารของเธอมีปัญหา รวมถึงมีประวัตินิ่วในไต อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าอาการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือไม่

ดอลลี่ รีเบกกา พาร์ตัน เกิดวันที่ 19 มกราคม 2489 ที่รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา เป็นลูกคนที่ 4 จากพี่น้องทั้งหมด 12 คน ครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กและมีฐานะยากจน ประสบการณ์ในวัยเด็กกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในบทเพลงของเธอ โดยเฉพาะ Coat of Many Colors ซึ่งเล่าถึงเสื้อผ้าที่แม่เย็บขึ้นจากเศษผ้าหลากสี

ดอลลีเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่วัยเด็ก ก่อนย้ายไปแนชวิลล์หลังเรียนจบมัธยมศึกษาในปี 2507 ช่วงแรกทำงานเป็นนักแต่งเพลงและร่วมงานกับ พอร์เตอร์ วากอนเนอร์ นักร้องคันทรีชื่อดัง จากนั้นจึงแยกตัวออกมาสร้างผลงานเดี่ยวอย่างเต็มรูปแบบ

เจ้าของเพลงอมตะ Jolene และ I Will Always Love You

ตลอดชีวิตการทำงาน พาร์ตันแต่งเพลงประมาณ 3,000 เพลง มียอดขายผลงานทั่วโลกรวมมากกว่า 100 ล้านชุด เพลงของเธอขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ตเพลงคันทรีของสหรัฐฯ 25 เพลง รวมถึง Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5 และ I Will Always Love You

I Will Always Love You ถูกแต่งขึ้นเพื่ออำลาพอร์เตอร์ วากอนเนอร์ หลังพาร์ตันตัดสินใจออกจากรายการโทรทัศน์ของเขา เพลงนี้ขึ้นอันดับ 1 ชาร์ตคันทรีในปี 2517 ก่อนกลับมาโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งจากเวอร์ชันของ วิทนีย์ ฮูสตัน ที่ใช้ประกอบภาพยนตร์ The Bodyguard เมื่อปี 2535

ส่วน 9 to 5 ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อเดียวกัน พาเธอขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ตเพลงป๊อปของสหรัฐฯ และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เธอยังฝากผลงานการแสดงในภาพยนตร์ Steel Magnolias, The Best Little Whorehouse in Texas และ Rhinestone

พาร์ตันคว้ารางวัลแกรมมี่ 11 ครั้ง รวมถึงรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement Award ได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศนักแต่งเพลง หอเกียรติยศเพลงคันทรี และหอเกียรติยศร็อกแอนด์โรล

FILE – Dolly Parton, center, stands on stage with Lily Tomlin, left, and Jane Fonda at the 69th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, Sept. 17, 2017. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)

จากนักร้องคันทรีสู่ผู้สร้างโอกาสให้เด็กทั่วโลก

นอกเหนือจากงานเพลง ดอลลี่ พาร์ตัน ยังเป็นนักธุรกิจและนักการกุศล เธอร่วมพัฒนาสวนสนุก Dollywood ในรัฐเทนเนสซี และก่อตั้งโครงการ Imagination Library เมื่อปี 2538 เพื่อส่งหนังสือให้เด็กเล็กฟรีทุกเดือน ปัจจุบันโครงการขยายไปยังหลายประเทศและแจกหนังสือประมาณ 25 ล้านเล่มต่อปี

ในปี 2563 เธอบริจาคเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับการพัฒนาวัคซีนของโมเดอร์นา นอกจากนี้ยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟป่า มอบทุนการศึกษา และสนับสนุนโรงพยาบาลในบ้านเกิด

สามีของเธอ คาร์ล ดีน ซึ่งใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเกือบ 60 ปี เสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ในวัย 82 ปี หลังจากนั้นพาร์ตันแต่งเพลง If You Hadn’t Been There เพื่อรำลึกถึงเขา

การจากไปของดอลลี่ พาร์ตัน ทิ้งผลงานเพลงที่ข้ามผ่านยุคสมัย ตลอดจนโครงการเพื่อสังคมที่ยังคงดำเนินต่อไป สมดังสิ่งที่เธอเคยตั้งใจไว้ว่า อยากให้ผู้คนจดจำเธอในฐานะนักแต่งเพลง และให้บทเพลงเป็นมรดกที่ฝากไว้กับโลก

FILE – Dolly Parton arrives at the premiere of “Joyful Noise” in Los Angeles, Monday, Jan. 9, 2012. (AP Photo/Matt Sayles, File)
FILE – Dolly Parton reads her book “Coat of Many Colors,” at the Library of Congress in Washington on Feb. 27, 2018. (AP Photo/Andrew Harnik, File)
FILE – Dolly Parton, center, stands with other 2006 Kennedy Center honorees being celebrated for their contributions to American culture at the State Department in Washington, Dec. 2, 2006. From left are Zubin Mehta, Stephen Spielberg, Dolly Parton, Smokey Robinson, and Andrew Lloyd Webber. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)
FILE – Parton poses for a photo during an interview in Nashville, Aug. 15, 1996. (AP Photo/Mark Humprhey, File)
FILE – Dolly Parton, left, Lily Tomlin, center, and Jan Fonda arrive for the premiere of their film “9 To 5” in New York on Dec. 14, 1980. (AP Photo/Richard Drew, File)
FILE – Dolly Parton poses for a photo at her office in Nashville, Tenn., Aug. 11, 2005. (AP Photo/John Russell, File)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 01:46 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 01:46 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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