กรมวิทย์ฯ เตือน! “พอตซอมบี้” สูตรใหม่ผสมยาบ้า ครั้งแรก เสี่ยงหมดสติ-หัวใจวาย
กรมวิทย์ฯ เตือน! “พอตซอมบี้” สูตรใหม่ผสมยาบ้า ครั้งแรก เสี่ยงหมดสติ-หัวใจวาย อันตรายถึงชีวิต สั่งหน่วยงานเฝ้าระวังป้องกันแพร่ระบาด
ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2569 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ โดยตัวอย่างมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอต ผลการตรวจพบ เมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Methamphetamine Hydrochloride) มีปริมาณสารบริสุทธิ์ ร้อยละ 3.56
และพบ เอโทมิเดต (Etomidate) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ปัจจุบันถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า “พอตเค” (K-Pod) หรือ “บุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้” การตรวจพบยาเสพติดดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบการนำสารทั้งสองชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงและ เป็นอันตรายต่อร่างกาย
ดร.นพ.สราวุฒิ กล่าวต่อว่า การนำสารทั้งสองชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า แล้วสูดเข้าสู่ร่างกาย อาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลัน เนื่องจาก เอโทมิเดต มีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมอง อาจทำให้หมดสติได้ ขณะที่ เมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์ มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจ
อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รายงาน ผลการตรวจพบสูตรสารเสพติดดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ รวมถึงคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน
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