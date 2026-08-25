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บริษัทซอสดังแจ้งความ สินค้าหมดอายุรอทำลายโผล่ไลฟ์ขายขวดละ 5-10 บาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 17:35 น.
บริษัทซอสดังแจ้งความ สินค้าหมดอายุรอทำลายโผล่ไลฟ์ขายขวดละ 5-10 บาท

25 สิงหาคม 2569 บริษัทเจ้าของแบรนด์ซอสปรุงรสชื่อดังเข้าพบตำรวจ สภ.กำแพงแสน จ.นครปฐม หลังผลิตภัณฑ์ที่บริษัทส่งออกจากระบบจำหน่ายเพื่อนำไปทำลาย กลับไปปรากฏในไลฟ์ของร้านค้าแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี พร้อมเสนอขายราคาขวดละประมาณ 5 ถึง 10 บาท บริษัทลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและขอให้ตำรวจตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าออกไปจำหน่าย

ต้นทางของสินค้าล็อตนี้เริ่มเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 บริษัทว่าจ้างผู้รับเหมารายหนึ่งในแขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ให้ขนซอสปรุงรส น้ำจิ้มไก่ และผลิตภัณฑ์อื่นที่ ไม่ได้มาตรฐาน หมดอายุ หรือชำรุด ไปกำจัดตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ต่อมาวันที่ 23 สิงหาคม สินค้ากลุ่มเดียวกันไปปรากฏที่ร้านแห่งหนึ่งบริเวณคลอง 5 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีการไลฟ์ขณะขนสินค้าลงจากรถบรรทุก และเสนอขายบางรายการในราคาขวดละ 5 ถึง 10 บาท

ผู้ขายกล่าวในไลฟ์ว่าสินค้าเป็นงานเคลม งานประกัน หรืองานตู้กลับ และอ้างว่ายังไม่หมดอายุ ขณะที่ภาพบางส่วนแสดงสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์และฉลากอยู่ในสภาพผิดปกติ

วันที่ 24 สิงหาคม ธิวามินต์ อายุ 42 ปี เจ้าของร้าน ชี้แจงว่า ซื้อล็อตสินค้าจากนายหน้ารายหนึ่งในราคา 20,000 บาทต่อรถบรรทุก 6 ล้อ หลังได้รับข้อมูลว่ามีเพียงคราบเปื้อนและฉลากชำรุดเล็กน้อย แต่เมื่อตรวจสินค้าจริงพบหลายรายการไม่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์แตก และฉลากเสียหาย จึงสั่งระงับการขาย

เจ้าของร้านระบุเพิ่มเติมว่า พยายามติดต่อนายหน้าเพื่อคืนสินค้าแต่ไม่สำเร็จ ก่อนติดต่อบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์และทราบว่าสินค้าล็อตนี้ถูกกำหนดให้นำไปทำลาย พร้อมยืนยันว่าไม่มีลูกค้าซื้อสินค้าออกจากร้าน และเตรียมประสานให้นำสินค้าไปกำจัดอย่างถูกวิธี ข้อมูลส่วนนี้เป็นคำชี้แจงของเจ้าของร้านและยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจ

วันที่ 25 สิงหาคม บริษัทส่งตัวแทนเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.กำแพงแสน และลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน โดยระบุว่าบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำสินค้าไปจำหน่าย และเหตุที่เกิดขึ้นกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาพลักษณ์ของบริษัท

เบื้องต้น พนักงานสอบสวนออกหมายเรียก ผู้ประกอบการรายหนึ่ง มาสอบข้อเท็จจริง พร้อมติดตามบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง และตรวจสอบว่าร้านที่ไลฟ์มีส่วนกับการนำสินค้าออกจำหน่ายหรือไม่ หากพบหลักฐานเพียงพอจึงจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนกฎหมาย

ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าตำรวจแจ้งข้อหาบุคคลใด และยังไม่สามารถสรุปได้ว่าใครเป็นผู้ทำให้สินค้าหลุดจากกระบวนการทำลายไปถึงร้านค้า

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แหล่งอ้างอิง

ผู้จัดการออนไลน์

อรรถรส

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 17:35 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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