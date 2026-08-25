เช็ควัคซีนโควิดที่เคยฉีด แอปหมอพร้อม เช็กประวัติ ยี่ห้ออะไร กี่เข็ม
เช็ควัคซีนโควิดที่เคยฉีด ผ่านแอปหมอพร้อม ซิโนแวค ไฟเซอร์ แอสตราเซเนก้า จำนวนเข็ม วันที่และสถานที่รับบริการ
หลายคนอาจจำไม่ได้ว่าเคยฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกี่เข็ม แต่ละเข็มเป็นวัคซีนยี่ห้ออะไร หรือรับบริการจากสถานพยาบาลแห่งใด ข้อมูลเหล่านี้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”
หมอพร้อมเป็นแพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลของกระทรวงสาธารณสุข ใช้ตรวจประวัติการรักษา ผลตรวจ การฉีดวัคซีน และเอกสารสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดให้ประชาชนใช้งานฟรีทั้งบนระบบ iOS และ Android
วิธีเช็กประวัติวัคซีนโควิดผ่านแอปหมอพร้อม
ผู้ที่ติดตั้งและยืนยันตัวตนในแอปหมอพร้อมแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้
- เปิดแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และเข้าสู่ระบบด้วยรหัส PIN ที่ตั้งไว้ หากจำไม่ได้ให้เลือก “ลืม PIN” เพื่อดำเนินการตั้งรหัสใหม่
- เมื่อเข้าสู่หน้าแรก ให้เลื่อนไปยังหัวข้อ “บริการสุขภาพ” แล้วกด “เมนูทั้งหมด”
- เลือกเมนู “เอกสารอิเล็กทรอนิกส์” บางเวอร์ชันของแอปอาจแสดงเป็นปุ่ม “ใบรับรองสุขภาพดิจิทัล” บริเวณหน้าแรก
- เลื่อนลงไปที่หมวด “โควิด 19” ภายในหมวดนี้จะมีเมนูใบรับรองโควิด 19 ผลตรวจ ATK และวัคซีนโควิด 19
- เลือก “วัคซีนโควิด 19” จากนั้นกรอกรหัส PIN อีกครั้งเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
- ระบบจะแสดงประวัติการฉีดวัคซีนที่บันทึกไว้ พร้อมรายละเอียดจำนวนเข็ม วันที่ฉีด สถานที่รับบริการ และชื่อวัคซีนของแต่ละเข็ม ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารตัวจริงหรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เก็บไว้ในโทรศัพท์ได้
กระทรวงสาธารณสุขระบุผ่านเว็บไซต์หมอพร้อมว่า ระบบรองรับการดูประวัติการรักษา ผลตรวจ และข้อมูลฉีดวัคซีนย้อนหลัง รวมถึงแสดงใบรับรองสุขภาพดิจิทัลสำหรับวัคซีนและผลตรวจโควิด-19
ประวัติวัคซีนไม่ครบหรือข้อมูลผิด แก้ไขอย่างไร
หากพบว่าจำนวนเข็ม ชื่อวัคซีน วันที่ฉีด หรือสถานที่รับบริการไม่ตรงกับความเป็นจริง ผู้ใช้สามารถส่งคำร้องขอตรวจสอบประวัติสุขภาพผ่านแอปหมอพร้อม โดยเว็บไซต์ทางการมีหน้าตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลสำหรับดูขั้นตอนการดำเนินการ
ควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบนัด บัตรรับรองการฉีดวัคซีน หรือเอกสารจากหน่วยบริการ เพื่อประกอบการตรวจสอบ หากไม่สามารถส่งคำร้องผ่านแอปได้ สามารถติดต่อสถานพยาบาลที่ฉีดวัคซีนหรือศูนย์ช่วยเหลือหมอพร้อม โทร. 02-590-2077
ทั้งนี้ แอปหมอพร้อมอาจปรับตำแหน่งหรือชื่อเมนูตามเวอร์ชันที่ใช้งาน หากไม่พบเมนูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ควรอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนตรวจสอบอีกครั้ง
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