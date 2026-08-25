ข่าว

เช็ควัคซีนโควิดที่เคยฉีด แอปหมอพร้อม เช็กประวัติ ยี่ห้ออะไร กี่เข็ม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 17:26 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 17:28 น.

เช็ควัคซีนโควิดที่เคยฉีด ผ่านแอปหมอพร้อม ซิโนแวค ไฟเซอร์ แอสตราเซเนก้า จำนวนเข็ม วันที่และสถานที่รับบริการ

หลายคนอาจจำไม่ได้ว่าเคยฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกี่เข็ม แต่ละเข็มเป็นวัคซีนยี่ห้ออะไร หรือรับบริการจากสถานพยาบาลแห่งใด ข้อมูลเหล่านี้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”

หมอพร้อมเป็นแพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลของกระทรวงสาธารณสุข ใช้ตรวจประวัติการรักษา ผลตรวจ การฉีดวัคซีน และเอกสารสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดให้ประชาชนใช้งานฟรีทั้งบนระบบ iOS และ Android

เช็ควัคซีนโควิดที่เคยฉีด แอปหมอพร้อม เช็กประวัติ ยี่ห้ออะไร กี่เข็ม

วิธีเช็กประวัติวัคซีนโควิดผ่านแอปหมอพร้อม

ผู้ที่ติดตั้งและยืนยันตัวตนในแอปหมอพร้อมแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และเข้าสู่ระบบด้วยรหัส PIN ที่ตั้งไว้ หากจำไม่ได้ให้เลือก “ลืม PIN” เพื่อดำเนินการตั้งรหัสใหม่
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าแรก ให้เลื่อนไปยังหัวข้อ “บริการสุขภาพ” แล้วกด “เมนูทั้งหมด”
  3. เลือกเมนู “เอกสารอิเล็กทรอนิกส์” บางเวอร์ชันของแอปอาจแสดงเป็นปุ่ม “ใบรับรองสุขภาพดิจิทัล” บริเวณหน้าแรก
  4. เลื่อนลงไปที่หมวด “โควิด 19” ภายในหมวดนี้จะมีเมนูใบรับรองโควิด 19 ผลตรวจ ATK และวัคซีนโควิด 19
  5. เลือก “วัคซีนโควิด 19” จากนั้นกรอกรหัส PIN อีกครั้งเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
  6. ระบบจะแสดงประวัติการฉีดวัคซีนที่บันทึกไว้ พร้อมรายละเอียดจำนวนเข็ม วันที่ฉีด สถานที่รับบริการ และชื่อวัคซีนของแต่ละเข็ม ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารตัวจริงหรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เก็บไว้ในโทรศัพท์ได้

กระทรวงสาธารณสุขระบุผ่านเว็บไซต์หมอพร้อมว่า ระบบรองรับการดูประวัติการรักษา ผลตรวจ และข้อมูลฉีดวัคซีนย้อนหลัง รวมถึงแสดงใบรับรองสุขภาพดิจิทัลสำหรับวัคซีนและผลตรวจโควิด-19

เช็ควัคซีนโควิดที่เคยฉีด แอปหมอพร้อม เช็กประวัติ ยี่ห้ออะไร กี่เข็ม

ประวัติวัคซีนไม่ครบหรือข้อมูลผิด แก้ไขอย่างไร

หากพบว่าจำนวนเข็ม ชื่อวัคซีน วันที่ฉีด หรือสถานที่รับบริการไม่ตรงกับความเป็นจริง ผู้ใช้สามารถส่งคำร้องขอตรวจสอบประวัติสุขภาพผ่านแอปหมอพร้อม โดยเว็บไซต์ทางการมีหน้าตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลสำหรับดูขั้นตอนการดำเนินการ

ควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบนัด บัตรรับรองการฉีดวัคซีน หรือเอกสารจากหน่วยบริการ เพื่อประกอบการตรวจสอบ หากไม่สามารถส่งคำร้องผ่านแอปได้ สามารถติดต่อสถานพยาบาลที่ฉีดวัคซีนหรือศูนย์ช่วยเหลือหมอพร้อม โทร. 02-590-2077

ทั้งนี้ แอปหมอพร้อมอาจปรับตำแหน่งหรือชื่อเมนูตามเวอร์ชันที่ใช้งาน หากไม่พบเมนูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ควรอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนตรวจสอบอีกครั้ง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว งวด 25/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 25/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

2 นาที ที่แล้ว
กรมวิทย์ฯ เตือน! &quot;พอตซอมบี้&quot; สูตรใหม่ผสมยาบ้า ครั้งแรก เสี่ยงหมดสติ-หัวใจวาย ข่าว

กรมวิทย์ฯ เตือน! “พอตซอมบี้” สูตรใหม่ผสมยาบ้า ครั้งแรก เสี่ยงหมดสติ-หัวใจวาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทซอสดังแจ้งความ สินค้าหมดอายุรอทำลายโผล่ไลฟ์ขายขวดละ 5-10 บาท ข่าว

บริษัทซอสดังแจ้งความ สินค้าหมดอายุรอทำลายโผล่ไลฟ์ขายขวดละ 5-10 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็ควัคซีนโควิดที่เคยฉีด แอปหมอพร้อม เช็กประวัติ ยี่ห้ออะไร กี่เข็ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลใจฟู! ลุงขอกินลูกชิ้น 1 ไม้ แม่ค้าใจดีให้กินฟรี แถมให้ค่ารถกลับบ้าน ข่าว

โซเชียลใจฟู! ลุงขอกินลูกชิ้น 1 ไม้ แม่ค้าใจดีให้กินฟรี แถมให้ค่ารถกลับบ้านติดตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้า เฟ็ดเฟ่ยอมรับเคยคิดสั้น ซื้อปืนออนไลน์แต่โดนหลอก ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ เล่านาทีชีวิตดิ่ง เครียดหนักคิดสั้น สั่งซื้อปืนแต่ถูกเบี้ยว รอดตายมาได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม คือใคร พบชื่อขึ้นกรรมการชัยโสโรคู่ “ยัต” หลัง “ต้า” ยุติบทบาท บันเทิง

ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม คือใคร พบชื่อขึ้นกรรมการชัยโสโรคู่ “ยัต” หลัง “ต้า” ยุติบทบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้น? เจ้าหน้าที่พบศพผู้สูญหายเป็นศพที่ 4 บนเกาะเชจู ในรอบ 3 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“โค้ชอ๊อต” เผย “ทัดดาว” มีอาการบาดเจ็บ ต้องพักนัดบู๊คาซัคฯ เพราะมีนัดสำคัญรออยู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ยัต” ยังไม่ตอบรับข้อเสนอแบ่งหุ้น โฟนอินโหนกระแส ขอเปิดหลักฐานวันจันทร์ บันเทิง

“ยัต” ยังไม่ตอบรับข้อเสนอแบ่งหุ้น โฟนอินโหนกระแส ขอเปิดหลักฐานวันจันทร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สุนารี ราชสีมา โล่ง ผ่าตัดลำไส้ใหญ่ แจ้งผลชิ้นเนื้อ น้ำหนักลดฮวบเกือบ 20 กิโล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้าร์ เฟ็ดเฟ่ ร้องไห้กลางโหนกระแส เปิดใจถึง ยัด ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ร้องไห้ตัดพ้อ “ยัด” คิดถึงเพื่อน ลั่น ฟ้องทำไม แค่อยากได้ส่วนแบ่งที่เหนื่อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติเหยื่อเผย &quot;แอม ไซยาไนด์&quot; ไร้สำนึก ยังยิ้มแย้มไร้สลด หลังถูกตัดสินโทษประหาร ข่าว

ญาติเหยื่อเผย “แอม ไซยาไนด์” ไร้สำนึก ยังยิ้มแย้มไร้สลด หลังถูกตัดสินโทษประหาร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จำคุก “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” 3 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ คดีพรากผู้เยาว์-อนาจารสาว 17

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้ายใหม่โรงพยาบาลสุรินทร์ไม่มีภาษาเขมรแล้ว ข่าว

รพ.สุรินทร์ปรับป้ายใหม่ ถอดภาษาเขมรเกลี้ยง เหลือแค่ไทย-อังกฤษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยัต ติดต่อโหนกระแสแล้ว ลุ้น ต้า เฟ็ดเฟ่ นั่งคุยพร้อมกันครั้งแรก บันเทิง

ยัต ติดต่อโหนกระแสแล้ว ลุ้น ต้า เฟ็ดเฟ่ นั่งคุยพร้อมกันครั้งแรก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พังจริงไหม หลังข่าวเครื่องยนต์เสีย เปิดประวัติ ความเกรียงไกร ข่าว

เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พังจริงไหม หลังข่าวเครื่องยนต์เสีย เปิดประวัติ ความเกรียงไกร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต้า เฟ็ดเฟ่&quot; เผยโดน &quot;ยัด&quot; หักเงินเดือนจาก 1.5 แสนเหลือ 4 หมื่น อ้างทำงานแย่ ข่าว

“ต้า เฟ็ดเฟ่” เผยโดน “ยัด” หักเงินเดือนจาก 1.5 แสนเหลือ 4 หมื่น อ้างทำงานแย่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไข่มุก อรนุชญา ทนายความของ ต้าร์ เฟ็ดเฟ่ ข่าว

เปิดวาร์ป ทนายไข่มุก ช่วย “ต้า เฟ็ดเฟ่” โหนกระแส แจงปมหุ้น-ทรัพย์บริษัท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.กีฬา ตั้งเป้านักกีฬา คว้าทองอย่างน้อย 15 เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น ข่าวกีฬา

รมว.กีฬา ตั้งเป้านักกีฬา คว้าทองอย่างน้อย 15 เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด เนเน่ รอยัล รอบ Live Show AGT 2026 บันเทิง

ถ่ายทอดสด “เนเน่ รอยัล” รอบ Live Show AGT 2026 ดูช่องไหน เช็กวิธีโหวต-กติกา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า คัมแบ็ก! ส่ง &quot;SaWaDiKa&quot; 3 ก.ย. ปล่อยอีพี &quot;PRESS PLAY&quot; เดือนหน้า บันเทิง

ลิซ่า คัมแบ็ก! ส่ง “SaWaDiKa” 3 ก.ย. ก่อนปล่อยอัลบั้มใหม่ “PRESS PLAY”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพ “แม่ชีบัวตูม” วัย 90 กว่า เฝ้าสรีรสังขาร “หลวงปู่จื่อ” พระน้องชายไม่ห่าง ข่าว

เปิดภาพ “แม่ชีบัวตูม” วัย 90 กว่า เฝ้าสรีรสังขาร “หลวงปู่จื่อ” พระน้องชายไม่ห่าง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาะแล้ว! &quot;ไทยเที่ยวไทยพลัส&quot; เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค.นี้ แจก 1 ล้านสิทธิผ่าน &quot;เป๋าตัง&quot; เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว! ไทยเที่ยวไทยพลัส เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค.นี้ แจก 1 ล้านสิทธิผ่าน เป๋าตัง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุกี้จินดา สาขาเมืองทองธานี เปิดให้บริการวันสุดท้าย 31 ส.ค. 69 ข่าว

โบกมือลา! สุกี้จินดา สาขาเมืองทองธานี ปิดถาวร 31 ส.ค.นี้ ชวนอิ่มอร่อยส่งท้าย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 17:26 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 17:28 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว งวด 25/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 25/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569

สถาบันกวดวิชา เลือกอย่างไรให้เหมาะกับเป้าหมายการเรียนของลูก

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569
ลิ้นหัวใจรั่ว

ลิ้นหัวใจรั่วคือะไร? สัญญาณเตือนของสุขภาพหัวใจที่ไม่ควรมองข้าม

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569
ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม คือใคร พบชื่อขึ้นกรรมการชัยโสโรคู่ “ยัต” หลัง “ต้า” ยุติบทบาท

ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม คือใคร พบชื่อขึ้นกรรมการชัยโสโรคู่ “ยัต” หลัง “ต้า” ยุติบทบาท

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569
Back to top button