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ไฟไหม้ศาลาวัดจื่อหนาน เพลิงเผาวอด โครงสร้างเสียหายหนัก เร่งหาสาเหตุ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 20:30 น.
ไฟไหม้วิหารหลิงเซียว วัดจื่อหนาน กรุงไทเป

เปิดภาพ ศาลาหลิงเซียว วัดจื่อหนาน กรุงไทเป เผยชั้น 1 เสียหายหนัก โชคดีไร้คนเจ็บ-เสียชีวิต นายกเทศมนตรีสั่งตั้งทีมเร่งบูรณะ

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่ศาลาหลิงเซียว หรือ หลิงเซียวเป่าเตี้ยน (Lingxiao Hall) ภายในพื้นที่วัดจื่อหนาน (Zhinan Temple) มีอายุกว่า 136 ปี ในเขตเหวินซาน กรุงไทเป เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 เปลวไฟสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับตัวอาคาร เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลาฉีดน้ำสกัดกั้นนานกว่า 4 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในช่วงหลังเที่ยงคืน โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ

ศูนย์ดับเพลิงเมืองไทเปรับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ต้นเพลิงลุกไหม้รุนแรงบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ของวิหารหลิงเซียวซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น ภายในมีวัสดุทำจากไม้และของตกแต่งที่ติดไฟง่ายจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับเพลิงด้วยความยากลำบากเนื่องจากวัดตั้งอยู่บนภูเขาและมีข้อจำกัดเรื่องแหล่งน้ำ จึงต้องปรับแผนการทำงาน ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยกว่า 100 นาย พร้อมรถดับเพลิงและรถฉุกเฉิน 34 คัน

รวมทั้งนำโดรนขึ้นบินสำรวจและประเมินสถานการณ์เพลิงไหม้ทางอากาศ และสูบน้ำจากสระน้ำภายในวัดมาใช้เพื่อรักษาระดับน้ำให้เพียงพอต่อการดับไฟ

หลังเปลวไฟสงบลง การประเมินเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ชั้น 1 เสียหายเกือบทั้งหมด ส่วนชั้น 2 ได้รับความเสียหายประมาณหนึ่งในสาม นอกจากนี้ยังมีรอยร้าวเล็กน้อยบริเวณโถงบันได แต่โครงสร้างหลักยังคงแข็งแรงและปลอดภัย

ไฟไหม้วัดจือหนานกง-4

ช่วงเช้าวันที่ 25 สิงหาคม 2569 นายกเทศมนตรีเมืองไทเป ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง นับเป็นความโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

ขณะนี้สั่งตั้งคณะทำงานข้ามแผนกเพื่อช่วยเหลือวัดในขั้นตอนการฟื้นฟู โดยจะส่งทีมเข้าไปประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสืบสวนหาสาเหตุไฟไหม้ เพื่อพิจารณาว่าส่วนใดสามารถเก็บรักษาไว้ได้และส่วนใดต้องรื้อถอนออก เจ้าหน้าที่จะลงบันทึกลักษณะทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสถานที่อย่างละเอียดก่อนเริ่มลงมือบูรณะ

นายกเทศมนตรีย้ำว่าวัดจื่อหนานคือหนึ่งในวัดที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของไทเปและเป็นสถานที่แห่งความทรงจำของชาวเมือง ทางรัฐบาลท้องถิ่นจะทำงานร่วมกับวัดตลอดกระบวนการบูรณะ

ไฟไหม้วัดจือหนานกง

ประธานคณะกรรมการวัดจื่อหนาน แจ้งว่าทางวัดจะยังคงเปิดทำการตามปกติ เจ้าหน้าที่นำแนวกั้นมาปิดล้อมเฉพาะพื้นที่วิหารหลิงเซียวเท่านั้น ผู้แสวงบุญสามารถเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิหารหลักและวิหารต้าสง (Daxiong Hall) ได้ ทางวัดปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่เพื่อให้ผู้มาเยือนอยู่ห่างจากพื้นที่อันตราย

ขณะนี้เจ้าหน้าที่วัดกำลังหารือเพื่อกำหนดกรอบเวลาการฟื้นฟูและสร้างใหม่ ควบคู่ไปกับการสืบสวนและประเมินโครงสร้าง

สำหรับวัดจื่อหนานสร้างขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ชิง ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในไทเป และได้รับการยกย่องให้สถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม

ไฟไหม้วัดจือหนานกง-2

ข้อมูลจาก : taipeitimes และ taiwannews

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 20:30 น.
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sukanlaya s.

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