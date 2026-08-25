โซเชียลใจฟู! ลุงขอกินลูกชิ้น 1 ไม้ แม่ค้าใจดีให้กินฟรี แถมให้ค่ารถกลับบ้านติดตัว
โซเชียลใจฟู! ลุงขอกินลูกชิ้น 1 ไม้ แม่ค้าใจดีให้กินฟรี พร้อมกับน้ำดื่ม แถมให้ค่ารถกลับบ้านติดตัว ชาวเน็ตแห่ชื่นชม
เรียกได้ว่าทำเอาซึ้งและประทับใจกันทั้งโลกโซเชียล เมื่อมีผู้ใช้รายหนึ่งซึ่งเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นปลาที่ตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ โพสต์คลิปวิดีโอสุดประทับใจที่บันทึกจากกล้องวงจรปิดของร้าน
โดยปรากฏภาพชายรายหนึ่งสะพายกระเป๋าเป้ได้เดินมาที่ร้านพร้อมกับถามแม่ค้าว่า “ขอกินสักไม้ได้ไหม” ด้านแม่ค้าจึงให้ชายรายดังกล่าวเลือกหยิบของที่อยากจะกิน ขณะที่เขายกมือไหวพร้อมกับพูดว่า “ขอบคุณมากครับ” แล้วก็หยิบลูกชิ้น 1 ไม้ ด้านแม่ค้าจึงเอาลูกชิ้นไม้นั้นไปลวกก่อนที่จะให้คุณลุง
ในระหว่างนั้น แม่ค้าได้สอบถามคุณลุงว่าจะกลับบ้านที่ไหน ไปอย่างไร นอนตรงไหน เขาบอกว่าอยู่ที่กาญจนบุรี และจะนั่งรถไฟกลับ จากนั้นแม่ค้าได้บอกให้ร้านขายน้ำข้าง ๆ เอาน้ำให้ พร้อมกับแม่ค้าที่ยื่นลูกชิ้นและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่ารถ ขณะที่คุณลุงได้ยกมือไหวขอบคุณก่อนที่จะเดินจากไป
จากคลิปดังกล่าวได้รับความสนใจในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก รวมทั้งได้มีการแสดงความชื่นชมต่อแม่ค้าถึงความใจดี โดยความคิดเห็นส่วนหนึ่งระบุว่า “ขอให้ขายดีๆนะค่ะเสียงแม่ค้าเพราะมาเสียงฟังแล้วดีต่อใจเลยค่ะดูหลายรอบ” , “ขอกิน ดีกว่าขโมย แม่ค้าใจดีมาก ขอให้พี่ขายของปังๆ ทุกวัน” , “ร้านนี้ที่สายใต้ใหม่ครับ จำพี่เขาได้ ขายมานานมาก อร่อยด้วยครับ”
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